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وشاکھاپٹنم سٹیل پلانٹ میں خوفناک حادثہ، 1500 ڈگری پر ابلتا مائع سٹیل گرنے سے آٹھ مزدور ہلاک، متعدد جھلس گئے

آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ میں کرین سے مائع اسٹیل کو اٹھاتے وقت ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔

وشاکھاپٹنم سٹیل پلانٹ میں خوفناک حادثہ
وشاکھاپٹنم سٹیل پلانٹ میں خوفناک حادثہ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 8, 2026 at 6:49 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 6:57 PM IST

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وشاکھاپٹنم: آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ میں بے حد دردناک اور بڑا حادثہ پیش آیا۔ پلانٹ کے اندر کام کے دوران بڑی مقدار میں ابلتا ہوا مائع سٹیل (پگھلا ہوا لوہا) اٹھاتے وقت مزدوروں پر گر گیا۔ اس خوفناک حادثے میں اب تک آٹھ مزدوروں کی موت کی اطلاع ہے۔ کئی دیگر شدید طور پر جھلس گئے ہیں۔

ابتدائی جانکاری کے مطابق یہ حادثہ اسٹیل پلانٹ کے ایس ایم ایس-2 اور ایس ٹی سی-3 ہیٹ پروسیسنگ یونٹس میں اس وقت پیش آیا جب کرین ابلتے ہوئے مائع سٹیل کو اٹھا رہی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1500 ڈگری سینٹی گریڈ کے شدید ترین درجہ حرارت پر ابلتے ہوئے اس دھاتی مائع پر مشتمل لاڈل (بڑا کنٹینر) اچانک بے قابو ہو کر ہل گیا، جس سے ابلتا ہوا گرم سٹیل وہاں کام کرنے والے مزدوروں پر گر گیا۔

ابلتا ہوا مائع سٹیل گرتے ہی زد میں آنے والے مزدو درد و کرب سے چیخنے لگے۔ باقی مزدور بھی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے اور چیخ و پکار مچ گئی۔ فی الوقت فائر بریگیڈ سٹیل پلانٹ میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حادثے میں متعدد مزدور زخمی ہیں جس سے اموات کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے۔ حادثے کے سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔

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Last Updated : June 8, 2026 at 6:57 PM IST

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VISAKHAPATNAM STEEL PLANT ACCIDENT
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MOLTEN STEEL SPILLS IN MISHAP
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