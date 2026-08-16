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آدھی رات کو مہوا موئترا کو کمرہ خالی کرنے کا حکم، باہر 'جے شری رام' کے نعرے... جانیں کرشنا نگر سرکٹ ہاؤس کا تنازعہ

سرکٹ ہاؤس تنازعہ پر مہوا موئترا نے ڈرانے دھمکانے کا الزام لگایا۔ اکھلیش یادو سمیت اپوزیشن لیڈروں نے لوک سبھا اسپیکر سے فریاد لگائی۔

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رکن پارلیمنٹ مہووا موئترا (IANS File)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 16, 2026 at 6:57 AM IST

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کرشنا نگر/ نئی دہلی: ترنمول کانگریس (TMC) کی رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا نے الزام لگایا تھا کہ یومِ آزادی کے موقع پر، انہیں آدھی رات کو ان کے انتخابی حلقے کرشنا نگر کے سرکاری سرکٹ ہاؤس میں اپنا کمرہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے ہفتہ کو اسپیکر کو خط لکھ کر خاتون ارکانِ پارلیمنٹ کے تحفظ، حقوق اور وقار کی حفاظت کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس معاملے سے انٹر پارلیمنٹری یونین (Inter-Parliamentary Union) کو بھی آگاہ کیا ہے۔

اس واقعے نے اپوزیشن کے خیمے میں سیاسی ہلچل تیز کر دی ہے۔ ترنمول کے راجیہ سبھا لیڈر ڈیریک اوبرائن اور سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو سے لے کر سی پی آئی ایم (CPM) کے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ جان برٹاس تک کے رہنماؤں نے موئترا کی حمایت کی ہے اور اسپیکر سے مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ اکھلیش یادو نے براہِ راست لوک سبھا اسپیکر سے سوال کیا ہے کہ ایک خاتون رکن پارلیمنٹ کے ساتھ ان کے اپنے ہی انتخابی حلقے میں رات کے وقت ایسا سلوک کیوں کیا گیا۔

انتظامیہ کی جانب سے کمرہ خالی کرنے کے پیغامات

کرشنا نگر کی رکن پارلیمنٹ جمعہ کو پارلیمنٹ کا سیشن ختم ہونے کے بعد اپنے انتخابی حلقے میں واپس آئی تھیں اور سرکاری سرکٹ ہاؤس میں رکی تھیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ قوانین کے مطابق ہی انہیں یہ کمرہ الاٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے وہاں رات کا کھانا بھی کھایا تھا۔ تاہم، رات بڑھنے کے ساتھ ہی صورتحال بدل گئی۔ موئترا کا الزام ہے کہ رات 10 بجے سے ہی ضلع انتظامیہ کی جانب سے انہیں کمرہ خالی کرنے کے بار بار پیغامات ملنے لگے اور آخر کار ایک تحریری حکم بھی دے دیا گیا۔

انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ اس وقت سرکٹ ہاؤس کے باہر ایک بھیڑ جمع ہو گئی تھی، جو "جے شری رام" کے نعرے لگا رہی تھی۔ موئترا نے سوشل میڈیا پر اس واقعے کی ایک ویڈیو پوسٹ کر کے معاملے کو اجاگر کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ دباؤ خاص طور پر ان کے خلاف بنایا جا رہا تھا۔

انتظامیہ کی جانب سے کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا

مہوا نے اپنی پوسٹ میں حکم نامے کی جو کاپی شیئر کی ہے، وہ مبینہ طور پر ندیا کے ڈپٹی کلکٹر کی طرف سے جاری کی گئی تھی۔ اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ سالانہ دیکھ بھال، صفائی اور عام مرمت کی وجہ سے کرشنا نگر میں واقع ندیا سرکٹ ہاؤس 14 اگست کی شام سے اگلے حکم تک خدمات کے لیے بند رہے گا۔ تاہم، اس نوٹس کی ایک خاص شق (کلاز) نے سوالات کھڑے کر دیے ہیں: اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ 13 اگست 2026 سے پہلے کنفرم کی گئی بکنگ کو اس عام ہدایت سے چھوٹ دی گئی ہے۔ مہوا کا دعویٰ ہے کہ ان کی بکنگ پہلے سے ہی کنفرم تھی۔ اس پر انتظامیہ کی جانب سے کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا۔

اس سے پہلے، اپنے خلاف عوامی احتجاجی مظاہروں اور ترنمول لیڈروں پر انڈے پھینکے جانے کے واقعات کے بعد مہوا نے سکیورٹی کے مطالبے کو لے کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے مہوا نے کہا کہ عدالتِ عالیہ نے انہیں عوام کا سامنا جاری رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔

انتظامیہ کا قدم ہراساں کرنے کے مقصد سے اٹھایا گیا

مہوا کی شکایت کا ایک اور اہم پہلو ان کی سکیورٹی کو لے کر ضلع انتظامیہ کے کردار سے جڑا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کلکتہ ہائی کورٹ نے ضلع انتظامیہ کو ان کی سکیورٹی یقینی بنانے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اسی نکتے کو اٹھاتے ہوئے کرشنا نگر کی رکن پارلیمنٹ نے سوال کیا کہ اگر ان کی سکیورٹی کی ذمہ دار انتظامیہ ہی ان سے آدھی رات کو سرکاری سرکٹ ہاؤس خالی کرنے کا مطالبہ کرے، تو وہ سکیورٹی کی امید کہاں سے رکھ سکتی ہیں۔ انہوں نے براہِ راست الزام لگایا کہ انتظامیہ کا یہ قدم انہیں ہراساں کرنے کے مقصد سے اٹھایا گیا تھا۔

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