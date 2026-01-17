مہاراشٹر بلدیاتی انتخابات: مہایوتی کا کلین سویپ، ایم آئی ایم نے بھی جمائے قدم
زیادہ تر میونسپل کارپوریشنوں میں مہا یوتی نے کامیابی حاصل کی۔ کانگریس، شیوسینا (یو بی ٹی) اور مہاراشٹر نو نرمان سینا کو شکست ہوئی۔
Published : January 17, 2026 at 8:10 AM IST|
Updated : January 17, 2026 at 8:53 AM IST
ممبئی: دو دہائیوں کے بعد برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن (بی ایم سی) پر ٹھاکرے خاندان کا راج ختم ہو گیا ہے، بی جے پی کی قیادت میں مہاوتی نے بی ایم سی انتخابات 2026 میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ اب اگلا میئر مہایوتی کا ہوگا۔
شیو سینا (یو بی ٹی) اور ایم این ایس نے بالترتیب ادھو ٹھاکرے اور راج ٹھاکرے کی قیادت میں 2026 کے بی ایم سی انتخابات کے لیے ہاتھ ملایا تھا۔ حتمی انتخابی اعداد و شمار کے مطابق، 227 رکنی کارپوریشن میں بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری اور اس نے 89 نشستیں حاصل کیں۔ اس کی حلیف شیوسینا نے 29 سیٹیں جیتی ہیں اور دونوں نے مل کر جادوئی نمبر کو عبور کر لیا ہے کیونکہ ان کی تعداد 118 تک پہنچ گئی ہے۔
شیو سینا (یو بی ٹی) نے 65 سیٹیں جیتی ہیں اور اس کی اتحادی مہاراشٹر نو نرمان سینا نے صرف چھ سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ کانگریس نے 24 سیٹیں جیتیں جب کہ اے آئی ایم آئی ایم نے 8 سیٹوں پر جیت درج کی۔ سماج وادی پارٹی نے 2 اور این سی پی نے 3 اور این سی پی نے صرف ایک سیٹ جیتی۔
Thank you Maharashtra!— Narendra Modi (@narendramodi) January 16, 2026
The dynamic people of the state bless the NDA’s agenda of pro-people good governance!
The results of various municipal corporation elections indicate that NDA’s bond with the people of Maharashtra has further deepened. Our track record and vision for…
وزیر اعظم نریندر مودی نے میونسپل انتخابات میں بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کی شاندار جیت کے لیے ووٹروں کا شکریہ ادا کیا۔
مہاراشٹر کے ممبئی اور دیگر 28 میونسپل کارپوریشنوں میں 15 جنوری کو ہونے والے انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی جمعہ کی صبح شروع ہوئی اور دیر رات تک جاری رہی۔ ان 29 میونسپل باڈیز میں 2,868 سیٹوں پر مقابلہ ہوا تھا جس میں سے 2,833 سیٹوں کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آدھی رات تک باقی 35 نشستوں کے بارے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا۔
महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में भाजपा-शिवसेना गठबंधन की प्रचंड जीत यह बताती है कि देश के कोने-कोने की जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ पीएम श्री @narendramodi जी के नेतृत्व वाली NDA की विकासनीति पर है।— Amit Shah (@AmitShah) January 16, 2026
यह ऐतिहासिक सफलता, महायुति सरकार द्वारा प्रदेश में किए गए विकास और जनकल्याण…
بی جے پی نے 1,400 نشستیں حاصل کیں، اور اس کی حلیف شیوسینا نے 397 نشستیں حاصل کیں۔ شیوسینا (یو بی ٹی) نے ریاست میں 153 اور ایم این ایس نے 13 نشستیں حاصل کیں۔ کانگریس نے 324 نشستیں حاصل کیں۔ بی جے پی کے زیرقیادت اتحاد نے 227 رکنی بی ایم سی میں 114 نشستوں کے اکثریتی نشان کو عبور کرتے ہوئے 118 نشستیں حاصل کیں۔ بی ایم سی بھارت کا سب سے مالدار میونسپل ادارہ ہے، جس کا بجٹ 2025-26 کے لیے 74,427 کروڑ روپے ہے۔ اس بار بی جے پی کے میئر کے جیتنے کے قوی امکانات ہیں۔
ناگپور میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کے نتائج
ناگپور میں چیف منسٹر فڑنویس اور مرکزی وزیر نتن گڈکری کے آبائی علاقے کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ کانگریس کو جارحانہ مہم کے باوجود قدم جمانے کے لیے جدوجہد کرنی پڑی۔ ناگپور میونسپل کارپوریشن کی 151 رکنی اسمبلی کی تمام 151 سیٹوں کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بی جے پی نے 102 سیٹیں حاصل کیں، جب کہ کانگریس نے 34 سیٹیں حاصل کیں۔
لاتور میونسپل کارپوریشن کے انتخابی نتائج
کانگریس، ونچیت بہوجن اگھاڑی (ونچیت بہوجن اگھاڑی) کے ساتھ اتحاد میں مقابلہ کرتے ہوئے، لاتور میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، 70 رکنی باڈی میں 43 سیٹوں کے ساتھ واضح اکثریت حاصل کی، جب کہ بی جے پی 22 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔
اے آئی ایم آئی ایم نے جمائے قدم
شہری علاقوں میں کانگریس کا غلبہ واضح طور پر ختم ہو گیا، اور اس نے بی ایم سی انتخابات میں 10 فیصد سے بھی کم سیٹیں جیت کر ایک نئی گراوٹ پر پہنچ گئی۔ دوسری طرف، اسدالدین اویسی کی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) بلدیاتی انتخابات میں غیر متوقع طور پر بڑی کامیابی حاصل کر کے اپنے قدم جما لیے ہیں۔ ایم آئی ایم نے ریاست بھر میں مسلم اکثریتی وارڈوں میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔
مالیگاؤں میں اسلام پارٹی غالب، ایم آئی ایم کنگ میکر
مالیگاؤں میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں انڈین سیکولر لارجسٹ اسمبلی آف مہاراشٹر یعنی 'اسلام' پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری، سابق ایم ایل اے آصف شیخ کی پارٹی نے 84 میں سے 35 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ وہیں موجودہ ایم ایل اے مفتی محمد اسماعیل کی اے آئی ایم آئی ایم پارٹی نے 20 سیٹیں جیتیں، اور وزیر دادا بھوس نے 20 میں سے 18 سیٹیں جیت کر اپنا تسلط برقرار رکھا۔ وہیں سماج وادی پارٹی صرف چھ سیٹیں جیت سکی۔ شیوسینا نے 24 امیدوار کھڑے کیے جن میں سے 18 جیت گئے۔ سماج وادی پارٹی کے چھ امیدوار منتخب ہوئے۔ بی جے پی کو مالیگاؤں بلدیاتی انتخابات میں سب سے بڑا دھچکا لگا۔ انہوں نے 24 سیٹوں پر مقابلہ کیا، لیکن ان کے امیدواروں نے صرف دو پر کامیابی حاصل کی، جب کہ کانگریس نے تین پر کامیابی حاصل کی۔
