مہاراشٹر ٹی ای ٹی پرچہ لیک کیس میں بڑی پیش رفت، مبینہ ماسٹر مائنڈ بیجیندر گپتا کی بیوی پٹنہ سے گرفتار
بیجیندر گپتا کی گرفتاری کےلئے مہاراشٹرا پولیس بہار کے علاوہ دہلی، ہریانہ اور آگرہ سمیت مختلف مقامات پر مسلسل چھاپے مار رہی ہے۔
Published : June 30, 2026 at 4:49 PM IST
پٹنہ: مہاراشٹر ٹیچر اہلیتی امتحان (ٹی ای ٹی) کے مبینہ پرچہ لیک معاملے میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مہاراشٹر پولیس نے اس کیس کے مبینہ ماسٹر مائنڈ بیجیندر گپتا کی اہلیہ سمن کماری کو بہار کے دارالحکومت پٹنہ سے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق سمن کماری سے مسلسل پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور اس کے کردار کی مختلف پہلوؤں سے جانچ کی جا رہی ہے۔
تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ بیجیندر گپتا بہار کے ضلع سمستی پور کا رہنے والا ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے مہاراشٹر پولیس بہار کے علاوہ دہلی، ہریانہ اور آگرہ سمیت مختلف مقامات پر مسلسل چھاپے مار رہی ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ اس پورے معاملے میں بین الریاستی نیٹ ورک سرگرم تھا، جس نے مختلف ریاستوں میں امتحانی پرچوں کے لیک ہونے میں کردار ادا کیا۔
پٹنہ پولیس کے مطابق مہاراشٹر پولیس کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر سمن کماری کو گرفتار کیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں مالی لین دین کے ایسے شواہد سامنے آئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاراشٹر میں ہونے والی بعض مشتبہ رقوم سمن کماری کے اکاؤنٹ تک منتقل کی گئیں، جنہیں مبینہ طور پر پرچہ لیک کی کامیابی کے عوض ادا کی گئی رقم قرار دیا جا رہا ہے۔
پولیس کو شبہ ہے کہ سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے بعد بھی سمن کماری مسلسل اپنے شوہر بیجیندر گپتا اور اس نیٹ ورک کے دیگر افراد سے رابطے میں رہی۔ اسی پہلو کو مدنظر رکھتے ہوئے اس سے تفصیلی تفتیش کی جا رہی ہے تاکہ پورے گینگ کے مالی اور تکنیکی روابط کا سراغ لگایا جا سکے۔
اس سے قبل مہاراشٹر پولیس نے اس معاملے میں پٹنہ سے راجیو شاہ اور آکاش کمار جبکہ ہریانہ کے پانی پت سے دھیرج کمار کو گرفتار کیا تھا۔ ان سے ہونے والی پوچھ گچھ کے دوران بار بار بیجیندر گپتا کا نام سامنے آیا، جس کے بعد پولیس نے اسے اس پورے نیٹ ورک کا مبینہ سرغنہ قرار دیتے ہوئے اس کی تلاش مزید تیز کر دی۔
تفتیش کے مطابق بیجیندر گپتا ضلع سمستی پور کے ودیاپتی نگر تھانہ علاقے کے شیرپور گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس کے والد بالیشور ساہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بیٹا کئی برس پہلے تعلیم کے بہانے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اس کے بعد سے خاندان کا اس سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کے ذریعے انہیں معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا ملک کے بڑے امتحانی پرچہ لیک معاملے میں ملوث بتایا جا رہا ہے، جو ان کے لیے انتہائی شرم اور دکھ کی بات ہے۔
پولیس ریکارڈ کے مطابق بیجیندر گپتا ماضی میں بھی متعدد سنگین مقدمات میں نامزد رہ چکا ہے۔ اس کا نام 2003 کے ایک مشہور قتل کیس کے علاوہ نیٹ، یو جی اور اڈیشہ اسٹاف سلیکشن کمیشن سمیت کئی امتحانات کے مبینہ پرچہ لیک معاملات سے بھی جوڑا جاتا رہا ہے۔
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فی الحال مہاراشٹر پولیس بہار میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہے اور اسے امید ہے کہ سمن کماری کی گرفتاری کے بعد جلد ہی مبینہ ماسٹر مائنڈ بیجیندر گپتا کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا، جس سے اس بین الریاستی نیٹ ورک کے مزید اہم انکشافات سامنے آنے کا امکان ہے۔