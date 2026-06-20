مہاراشٹر: پربھنی میں ہنومان مندر کی چھت گر گئی، 6 عقیدت مند ہلاک، کئی ملبے تلے دب گئے
پربھنی ضلع کے یشوادی گاؤں میں ہنومان مندر کی چھت گرنے سے چھ عقیدت مندوں کی موت ہو گئی۔
Published : June 20, 2026 at 5:52 PM IST
پربھنی (مہاراشٹر): ہفتہ کو ایک بڑا حادثہ اس وقت پیش آیا جب پربھنی ضلع میں ایک مندر کی چھت گرنے سے چھ عقیدت مندوں کی موت ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق متعدد افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ملبے تلے 30-40 افراد کے دبے ہونے کی خبر ہے۔
ایک پولیس افسر نے بتایا کہ حادثہ ہفتہ کی دوپہر پربھنی ضلع کے یشواڑی گاؤں میں ہنومان مندر میں پیش آیا۔ اب تک تقریباً 25 افراد کو ملبے سے بچا لیا گیا ہے۔
Parbhani, Maharashtra: A pillar and a section of the roof collapsed at the Hanuman Temple complex in Yashwadi, Parbhani district, triggering a major rescue operation. 30–40 people are trapped under the debris. pic.twitter.com/y2PRLzvrSE— IANS (@ians_india) June 20, 2026
یشوادی گاؤں چھترپتی سمبھاجی نگر سے تقریباً 190 کلومیٹر دور منوت روڈ پر واقع ہے۔ ایک پولیس افسر نے بتایا کہ مندر کے سبھا منڈپ (بیرونی ہال) کی چھت تقریباً 3:30 بجے گر گئی۔ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں تعینات ہیں، اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اب تک تقریباً 25 افراد کو ملبے تلے سے نکالا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور کیا کوئی شدید زخمی ہوا ہے۔
ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ایک اور اہلکار نے بتایا کہ چونکہ یہ ہفتہ کا دن تھا، بھگوان ہنومان کے لیے وقف کردہ دن، اس لیے مندر میں عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ مندر کے اسمبلی ہال کی تزئین و آرائش ہو رہی تھی۔ نئی چھت کو سنٹرنگ اور بانس کی مدد سے سہارا دیا گیا تھا۔ ان سہارے ٹوٹنے کے بعد چھت گر گئی۔
یہ مندر بہت پرانا ہے اور عقیدت مندوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہر ہفتہ کو بڑی تعداد میں عقیدت مند آتے ہیں۔ تاہم دوپہر میں گرمی کی وجہ سے عقیدت مندوں کی تعداد کافی کم تھی۔