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مہاراشٹر: پربھنی میں ہنومان مندر کی چھت گر گئی، 6 عقیدت مند ہلاک، کئی ملبے تلے دب گئے

پربھنی ضلع کے یشوادی گاؤں میں ہنومان مندر کی چھت گرنے سے چھ عقیدت مندوں کی موت ہو گئی۔

مہاراشٹر: پربھنی میں ہنومان مندر کی چھت گر گئی، 6 عقیدت مند ہلاک، کئی ملبے تلے دب گئے
مہاراشٹر: پربھنی میں ہنومان مندر کی چھت گر گئی، 6 عقیدت مند ہلاک، کئی ملبے تلے دب گئے (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 20, 2026 at 5:52 PM IST

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پربھنی (مہاراشٹر): ہفتہ کو ایک بڑا حادثہ اس وقت پیش آیا جب پربھنی ضلع میں ایک مندر کی چھت گرنے سے چھ عقیدت مندوں کی موت ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق متعدد افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ملبے تلے 30-40 افراد کے دبے ہونے کی خبر ہے۔

ایک پولیس افسر نے بتایا کہ حادثہ ہفتہ کی دوپہر پربھنی ضلع کے یشواڑی گاؤں میں ہنومان مندر میں پیش آیا۔ اب تک تقریباً 25 افراد کو ملبے سے بچا لیا گیا ہے۔

یشوادی گاؤں چھترپتی سمبھاجی نگر سے تقریباً 190 کلومیٹر دور منوت روڈ پر واقع ہے۔ ایک پولیس افسر نے بتایا کہ مندر کے سبھا منڈپ (بیرونی ہال) کی چھت تقریباً 3:30 بجے گر گئی۔ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں تعینات ہیں، اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اب تک تقریباً 25 افراد کو ملبے تلے سے نکالا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور کیا کوئی شدید زخمی ہوا ہے۔

ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ایک اور اہلکار نے بتایا کہ چونکہ یہ ہفتہ کا دن تھا، بھگوان ہنومان کے لیے وقف کردہ دن، اس لیے مندر میں عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ مندر کے اسمبلی ہال کی تزئین و آرائش ہو رہی تھی۔ نئی چھت کو سنٹرنگ اور بانس کی مدد سے سہارا دیا گیا تھا۔ ان سہارے ٹوٹنے کے بعد چھت گر گئی۔

یہ مندر بہت پرانا ہے اور عقیدت مندوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہر ہفتہ کو بڑی تعداد میں عقیدت مند آتے ہیں۔ تاہم دوپہر میں گرمی کی وجہ سے عقیدت مندوں کی تعداد کافی کم تھی۔

TAGGED:

SEVERAL KILED
TEMPLE SLAB COLLAPSES IN PARBHANI
پربھنی میں ہنومان مندر کی چھت گری
عقیدت مند ہلاک
PARBHANI TEMPLE ACCIDENT

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