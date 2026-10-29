مہاراشٹرا ایم ایل سی انتخابات: آر ایس ایس کے گڑھ میں بی جے پی کو بڑا دھچکا، کانگریس نے ناگپور ایم ایل سی سیٹ برقرار رکھی
کانگریس کی یہ جیت بی جے پی کے لیے بڑا دھچکا ہے کیونکہ وہ دیویندر فڑنویس اور نتن گڈکری کے آبائی شہر میں ہار گئی۔
Published : October 29, 2026 at 11:13 AM IST
ممبئی: کانگریس کے امیدوار ابھجیت ونجاری کو جمعرات کے روز ناگپور ڈویژن گریجویٹس حلقہ سے فاتح قرار دیا گیا، جس کے ساتھ ہی انہوں نے 40 گھنٹے سے زیادہ وقت تک جاری رہنے والی گنتی کے بعد مہاراشٹرا قانون ساز کونسل (MLC) کی یہ سیٹ اپنے پاس برقرار رکھی۔
ونجاری نے بی جے پی کے سدھاکر کوہلے کو 3,271 ووٹوں سے شکست دی۔ موجودہ ایم ایل سی (ونجاری) نے 67,231 ووٹ حاصل کیے جبکہ سابق ایم ایل اے کوہلے کو 63,960 ووٹ ملے۔ ووٹوں کی گنتی منگل کی صبح شروع ہوئی تھی اور جمعرات کی صبح سویرے جا کر ختم ہوئی۔
ट्विट डिलीट करून फडणवीसांनी पुन्हा एकदा सावरकरांचा वारसा जपला! संपूर्ण निकाल हाती येण्याआधीच मोठा तीर मारल्याच्या आविर्भावात फडणवीसांनी ट्विट केलं. पण तोच तीर उलटला आणि थेट त्यांच्या छातीत घुसला! अखेर नामुष्की ओढवून घेत ट्विट डिलीट करण्याची वेळ आली. फडणवीसजी, एवढ्यातच घाबरलात? हा तर फक्त ट्रेलर आहे! २०२९ मध्ये महाराष्ट्राची जनता तुमचा असा काही राजकीय कंडका पाडेल की, आजचं हे ट्विटही तुम्हाला आठवेल! All the best, फडणवीसजी! पुढच्या झटक्यासाठी तयार राहा. @Dev_Fadnavis— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) October 28, 2026
ناگپور میں بی جے پی کے لیے یہ شکست ایک بڑا جھٹکا ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس اور مرکزی وزیر نتن گڈکری کا آبائی شہر ہے۔ ان دونوں رہنماؤں نے کوہلے کے لیے بڑے پیمانے پر انتخابی مہم چلائی تھی۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (RSS) کا ہیڈ کوارٹر بھی ناگپور ہی میں واقع ہے۔
خود نتن گڈکری نے جولائی 1990 سے مئی 2014 تک 24 سالوں تک قانون ساز کونسل میں ناگپور گریجویٹس حلقے کی نمائندگی کی تھی۔ اس حلقے کو طویل عرصے سے بی جے پی کا ناقابلِ تسخیر گڑھ مانا جاتا رہا ہے۔
فڑنویس کی ڈیلیٹ کی گئی ٹویٹ پر کانگریس کا طنز
یہ نتیجہ اتار چڑھاؤ سے بھری گنتی کے بعد سامنے آیا۔ شروعاتی راؤنڈز میں کوہلے آگے چل رہے تھے، لیکن جیسے ہی دوسری ترجیحی (Second-preference) ووٹوں اور امیدواروں کے باہر ہونے کے بعد منتقل ہونے والے ووٹوں کی گنتی ہوئی، تو ونجاری ان سے آگے نکل گئے۔
مہاراشٹرا ایم ایل سی (MLC) انتخابات: آر ایس ایس (RSS) کے گڑھ میں بی جے پی کو بڑا جھٹکا، کانگریس نے ناگپور ایم ایل سی سیٹ برقرار رکھی
کانگریس کی یہ جیت بی جے پی کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے کیونکہ وہ دیویندر فڑنویس اور نتن گڈکری کے آبائی شہر میں ہار گئی ہے۔
ناگپور میں 27 اکتوبر 2026 کو ایم ایل سی انتخاب کے لیے ووٹوں کی گنتی کے دوران انتخابی اہلکار بیلٹ پیپرز سنبھالتے ہوئےتھے۔
ممبئی: کانگریس کے امیدوار ابھیجیت ونجاری کو جمعرات کے روز ناگپور ڈویژن گریجویٹس حلقے سے فاتح قرار دیا گیا، جس کے ساتھ ہی انہوں نے مہاراشٹرا قانون ساز کونسل (MLC) کی یہ سیٹ برقرار رکھی۔ یہ کامیابی 40 گھنٹے سے زیادہ وقت تک جاری رہنے والی ووٹوں کی گنتی کے بعد حاصل ہوئی۔
ونجاری نے بی جے پی کے سدھاکر کوہلے کو 3,271 ووٹوں سے شکست دی۔ موجودہ ایم ایل سی ونجاری کو 67,231 ووٹ ملے جبکہ سابق ایم ایل اے کوہلے کے حق میں 63,960 ووٹ آئے۔ گنتی منگل کی صبح شروع ہوئی تھی اور جمعرات کی علی الصبح مکمل ہوئی۔
یہ شکست ناگپور میں بی جے پی کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس اور مرکزی وزیر نتن گڈکری کا آبائی شہر ہے۔ ان دونوں رہنماؤں نے کوہلے کے لیے بڑے پیمانے پر انتخابی مہم چلائی تھی۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (RSS) کا ہیڈ کوارٹر بھی ناگپور ہی میں ہے۔
خود نتن گڈکری نے جولائی 1990 سے مئی 2014 تک 24 سالوں تک قانون ساز کونسل میں ناگپور گریجویٹس حلقے کی نمائندگی کی تھی۔ اس حلقے کو طویل عرصے سے بی جے پی کا مضبوط گڑھ مانا جاتا رہا ہے۔
فڑنویس کے ڈیلیٹ شدہ ٹویٹ پر کانگریس کا طنز
یہ نتیجہ اتار چڑھاؤ سے بھری گنتی کے بعد سامنے آیا۔ ابتدائی راؤنڈز میں کوہلے آگے چل رہے تھے، لیکن دوسری ترجیحی ووٹوں (Second-preference votes) اور دیگر امیدواروں کے باہر ہونے کے بعد منتقل ہونے والے ووٹوں کی گنتی شروع ہوتے ہی ونجاری نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا۔
کانگریس رہنماؤں نے فوری طور پر اس نتیجے کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ مہاراشٹرا کانگریس نے ایکس (ٹوئٹر) پر دیویندر فڑنویس کی ایک ڈیلیٹ کی گئی پوسٹ کا اسکرین شاٹ شیئر کیا، جس میں فڑنویس نے کہا تھا کہ کانگریس کو ان انتخابات میں "بڑا سا صفر (زیرو)" ملا ہے۔
ریاستی کانگریس نے ایکس (X) پر لکھا، "ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے فڑنویس نے ایک بار پھر ساورکر کی وراثت کو برقرار رکھا ہے! ابھی مکمل نتائج ہاتھ میں بھی نہیں آئے تھے کہ بڑا تیر مارنے کے انداز میں فڑنویس نے ٹویٹ کر دیا۔ لیکن وہ تیر الٹا گھوم کر سیدھا ان کے اپنے سینے میں جا لگا! آخر کار، وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور ہو گئے۔"
اس نے مزید کہا: "مسٹر فڑنویس، اس مرحلے پر ہی ڈر گئے؟ یہ تو صرف ٹریلر ہے! 2029 میں، مہاراشٹرا کے عوام آپ پر ایسا سیاسی بم گرائیں گے کہ آج کا یہ ٹویٹ بھی آپ کا پیچھا کرے گا! مسٹر فڑنویس، آپ کے لیے نیک خواہشات! اگلے جھٹکے کے لیے تیار ہو جائیے۔"
ریاستی کانگریس کے صدر ہرش وردھن سپکال نے کہا کہ بی جے پی کے امیدوار کو آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر میں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سپکال نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس تبصرے کا بھی حوالہ دیا جس میں انہوں نے کانگریس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ انتخابات میں اس کا کھاتہ بھی نہیں کھلا۔ انہوں نے کہا، "تاہم، آخر کار وہم کا یہ غبارہ پھٹ ہی گیا ہے۔"
ایم وی اے (MVA) کے حصے میں تین سیٹیں آئیں
ونجاری کی اس جیت کے ساتھ، اپوزیشن مہا وکاس اگھاڑی (MVA) نے 23 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات میں پانچ میں سے تین ایم ایل سی سیٹوں پر فتح حاصل کر لی ہے۔ جبکہ بی جے پی کی قیادت والے حکمراں مہایوتی (Mahayuti) اتحاد نے بقیہ دو سیٹوں پر جیت درج کی ہے۔