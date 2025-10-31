مہاراشٹر کے وزیر راموجی فلم سٹی سے متاثر، خوابوں کے شہر ممبئی کے لیے تجاویز طلب طلب کیا

ETV Bharat / bharat

مہاراشٹر کے وزیر راموجی فلم سٹی سے متاثر، خوابوں کے شہر ممبئی کے لیے تجاویز طلب مانگ لیا (Image Source: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 31, 2025 at 8:58 PM IST

3 Min Read
حیدرآباد: مہاراشٹر کے ثقافتی امور اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر آشیش شیلر نے حیدرآباد میں راموجی فلم سٹی کا دورہ کیا۔ انہوں نے ممبئی میں دادا صاحب پھالکے چتر نگری میں اسی طرح کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے راموجی فلم سٹی انتظامیہ سے تجاویز طلب کیں۔ شیلر نے کہا کہ اس دورے کا مقصد مہاراشٹر میں فلم پروڈکشن کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط کرنا تھا۔

راموجی فلم سٹی سے متاثر

اپنے دورے کے دوران وزیر نے راموجی فلم سٹی کے سینئر عہدیداروں سے تفصیلی بات چیت کی۔ شیلر نے راموجی فلم سٹی میں دستیاب مختلف سہولیات اور ان کے انتظام کے بارے میں جانا۔ وہ راموجی فلم سٹی کے سیاحتی مقامات، ثقافتی ورثے، قدرتی مناظر، مصنوعی سیٹس، اور تفریحی پارک سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ راموجی فلم سٹی کی عالمی معیار کی سہولیات نے انہیں مہاراشٹر میں بھی ایسا ہی کچھ نافذ کرنے کی ترغیب دی۔

راموجی فلم سٹی سہولیات کا معائنہ

وزیر کے مطابق، ممبئی میں دادا صاحب پھالکے چتر نگری اور حیدرآباد میں راموجی فلم سٹی دونوں کی اپنی اپنی منفرد طاقت ہے اور ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے راموجی فلم سٹی میں سہولیات کا باریک بینی سے معائنہ کیا جس نے بہت کم وقت میں عالمی سطح پر پہچان حاصل کی ہے۔ شیلر کے ساتھ مہاراشٹر فلم، تھیٹر اور کلچرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے منیجنگ ڈائرکٹر پرشانت سجنیکر اور دیگر عہدیدار بھی تھے۔

شیلر نے کہا، "یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہاں اتنا بڑا انتظام کیسے کیا جاتا ہے۔ روزانہ آنے والے اتنے سیاحوں کا انتظام کیسے کیا جاتا ہے، اور روزانہ کا کام اتنی آسانی اور کمال کے ساتھ کیسے ہوتا ہے،"۔

سوشل میڈیا ایکس پر تعریف

انہوں نے راموجی فلم سٹی کی صفائی ستھرائی اور مہمان نوازی کی بھی تعریف کی۔ اپنے ایکس ہینڈل پر، وزیر نے کہا، "مجھے مشہور فلم باہوبلی کے شاندار سیٹ کا دورہ کرنے کا موقع ملا۔ اس سیٹ کی شان، تخلیقی صلاحیت اور تکنیکی خوبی ہندوستان کی سنیما کی بہترین مثال ہے۔ مہاراشٹر حکومت عالمی معیار کے مطابق عالمی معیار کے فلمی شہر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔"

ممبئی میں کیا تیاریاں جاری ہیں؟

مہاراشٹر کے وزیر نے کہا کہ ناسک اور ناگپور کے رام ٹیک میں، گورگاؤں میں دادا صاحب پھالکے چتر نگری کے تحت اور محکمہ ثقافت کے تعاون سے نئے فلمی شہر تیار کیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے این ڈی اسٹوڈیو کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جسے دوبارہ تیار اور جدید بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کولہاپور اور گورگاؤں فلم سٹیز میں جدید کاری کی کوششیں جاری ہیں۔

