مہاراشٹر کے وزیر راموجی فلم سٹی سے متاثر، خوابوں کے شہر ممبئی کے لیے تجاویز طلب طلب کیا
آشیش شیلر نے راموجی فلم سٹی میں عالمی معیار کی سہولیات، انتظام اور بنیادی ڈھانچے کی تعریف کی۔
Published : October 31, 2025 at 8:58 PM IST
حیدرآباد: مہاراشٹر کے ثقافتی امور اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر آشیش شیلر نے حیدرآباد میں راموجی فلم سٹی کا دورہ کیا۔ انہوں نے ممبئی میں دادا صاحب پھالکے چتر نگری میں اسی طرح کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے راموجی فلم سٹی انتظامیہ سے تجاویز طلب کیں۔ شیلر نے کہا کہ اس دورے کا مقصد مہاراشٹر میں فلم پروڈکشن کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط کرنا تھا۔
راموجی فلم سٹی سے متاثر
اپنے دورے کے دوران وزیر نے راموجی فلم سٹی کے سینئر عہدیداروں سے تفصیلی بات چیت کی۔ شیلر نے راموجی فلم سٹی میں دستیاب مختلف سہولیات اور ان کے انتظام کے بارے میں جانا۔ وہ راموجی فلم سٹی کے سیاحتی مقامات، ثقافتی ورثے، قدرتی مناظر، مصنوعی سیٹس، اور تفریحی پارک سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ راموجی فلم سٹی کی عالمی معیار کی سہولیات نے انہیں مہاراشٹر میں بھی ایسا ہی کچھ نافذ کرنے کی ترغیب دی۔
During my study visit to Ramoji Film City in Hyderabad, I had the opportunity to tour the magnificent set of the iconic film Baahubali. The grandeur, creativity and technical brilliance of this set stand as a shining example of India’s cinematic excellence.— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) October 30, 2025
The Government of… pic.twitter.com/S7gopc5p9H
راموجی فلم سٹی سہولیات کا معائنہ
وزیر کے مطابق، ممبئی میں دادا صاحب پھالکے چتر نگری اور حیدرآباد میں راموجی فلم سٹی دونوں کی اپنی اپنی منفرد طاقت ہے اور ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے راموجی فلم سٹی میں سہولیات کا باریک بینی سے معائنہ کیا جس نے بہت کم وقت میں عالمی سطح پر پہچان حاصل کی ہے۔ شیلر کے ساتھ مہاراشٹر فلم، تھیٹر اور کلچرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے منیجنگ ڈائرکٹر پرشانت سجنیکر اور دیگر عہدیدار بھی تھے۔
شیلر نے کہا، "یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہاں اتنا بڑا انتظام کیسے کیا جاتا ہے۔ روزانہ آنے والے اتنے سیاحوں کا انتظام کیسے کیا جاتا ہے، اور روزانہ کا کام اتنی آسانی اور کمال کے ساتھ کیسے ہوتا ہے،"۔
سوشل میڈیا ایکس پر تعریف
انہوں نے راموجی فلم سٹی کی صفائی ستھرائی اور مہمان نوازی کی بھی تعریف کی۔ اپنے ایکس ہینڈل پر، وزیر نے کہا، "مجھے مشہور فلم باہوبلی کے شاندار سیٹ کا دورہ کرنے کا موقع ملا۔ اس سیٹ کی شان، تخلیقی صلاحیت اور تکنیکی خوبی ہندوستان کی سنیما کی بہترین مثال ہے۔ مہاراشٹر حکومت عالمی معیار کے مطابق عالمی معیار کے فلمی شہر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔"
ممبئی میں کیا تیاریاں جاری ہیں؟
مہاراشٹر کے وزیر نے کہا کہ ناسک اور ناگپور کے رام ٹیک میں، گورگاؤں میں دادا صاحب پھالکے چتر نگری کے تحت اور محکمہ ثقافت کے تعاون سے نئے فلمی شہر تیار کیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے این ڈی اسٹوڈیو کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جسے دوبارہ تیار اور جدید بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کولہاپور اور گورگاؤں فلم سٹیز میں جدید کاری کی کوششیں جاری ہیں۔