مہاراشٹر اسمبلی میں تبدیلیٔ مذہب مخالف بل منظور، ادھو ٹھاکرے کی پارٹی نے کی حمایت
مہاراشٹر وزیراعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کہا، مجوزہ قانون کا مقصد زبردستی، لالچ یا دھوکہ دہی کے ذریعے کی جانے والی مذہبی تبدیلیوں کو روکنا ہے۔
Published : March 17, 2026 at 1:05 PM IST
ممبئی: مہاراشٹرا فریڈم آف ریلیجن بل، 2026 (تبدیلیٔ مذہب مخالف قانون) کو پیر کو اسمبلی میں منظور کیا گیا۔ شیوسینا (یو بی ٹی) جو حکمراں مہاوتی اور اپوزیشن اتحاد مہا وکاس اگھاڑی (ایم وی اے) کا حصہ ہے، نے بھی بل کی حمایت کی۔ کانگریس، این سی پی (ایس پی)، سماج وادی پارٹی اور سی پی آئی (ایم) نے بل کی مخالفت کی۔ یہ بل اب قانون ساز کونسل میں پیش کیا جائے گا۔
وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے پیر کو اسمبلی میں بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ مجوزہ قانون کسی خاص مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ اس کا مقصد زبردستی، لالچ، دھوکہ دہی یا فریب کے ذریعے کی جانے والی مذہبی تبدیلیوں کو روکنا ہے۔
بل کسی خاص مذہب کے خلاف نہیں: فڈنویس
فڈنویس نے کہا کہ مہاراشٹرا پہلی ریاست نہیں ہے جس نے اس طرح کا قانون بنایا ہے۔ اوڈیشہ، کرناٹک، ہریانہ، راجستھان اور اروناچل پردیش سمیت 12 ریاستوں میں اس طرح کے قوانین پہلے سے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا، "یہ بل کسی خاص مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ یہ تمام مذاہب پر لاگو ہوتا ہے۔ اس کا مقصد زبردستی، لالچ، دھوکہ دہی یا دھوکہ دہی کے ذریعے کی جانے والی مذہبی تبدیلیوں کو روکنا ہے۔"
دوسرے مذاہب میں شادیوں سے متعلق تنازعات
فڈنویس نے وضاحت کی کہ مذہبی تبدیلیوں سے متعلق تنازعات خاص طور پر دوسرے مذاہب میں شادیوں سے متعلق تنازعات اکثر امن و امان کی بدتر صورتحال کا باعث بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان اکثر لڑائی جھگڑے اور بعض اوقات امن و امان کی خراب صورت حال کا باعث بنتے ہیں۔ جب ایسی صورت حال پیدا ہو، تو ان کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔"
فوجداری قوانین، انڈین پینل کوڈ میں خاص دفعات نہیں
انہوں نے کہا کہ موجودہ فوجداری قوانین، جیسے انڈین پینل کوڈ (BNS) میں غیر قانونی مذہبی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کوئی خاص دفعات نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، "جیسا کہ معاملات کھڑے ہیں، موجودہ قوانین — چاہے وہ بی این ایس (BNS) ہو یا دیگر قوانین — میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے واضح اصول نہیں ہیں۔ اس لیے، ہم فراڈ جیسے موجودہ قوانین پر انحصار کرتے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "اگر کوئی خاص اصول ہیں تو، غیر قانونی مذہب کی تبدیلی یا بین المذاہب شادیوں سے متعلق تنازعات نہیں ہوں گے۔ یہ بل وضاحت کو یقینی بنانے اور بار بار امن و امان کے مسائل کو روکنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔"
چیف منسٹر فڈنویس نے کہا کہ یہ قانون واضح طور پر غیر قانونی مذہبی تبدیلیوں کی وضاحت کرتا ہے، جس میں لالچ، زبردستی، دھوکہ دہی، غلط معلومات یا جھوٹے اثر و رسوخ کے ذریعے کی گئی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ نابالغوں کے معاملے شامل ہیں۔
مذہبی تبدیلیوں میں سہولت فراہم کرنے والوں کو سخت سزا
اس مجوزہ قانون کے تحت ایسے افراد یا تنظیموں کو سزا دی جائے گی جو اس طرح کی مذہبی تبدیلیوں میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔ یہ قانون پولیس کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ وہ مبینہ طور پر غیر قانونی مذہب کی تبدیلی کے معاملات میں از خود کارروائی کرے۔
ایوان میں بحث کے دوران شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایم ایل اے بھاسکر جادھو نے بل کی حمایت کی اور اس کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے نوٹس سے متعلق ایک شق میں ترمیم کی تجویز بھی دی۔
شیو سینا نے بل کی مکمل حمایت کی
ایوان کے باہر شیو سینا (یو بی ٹی) کے صدر ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ ہر کسی کو مذہب کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن جبری یا استحصالی تبدیلی کی مخالفت کی جانی چاہیے۔ ٹھاکرے نے کہا، "اگر کوئی کسی کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اور جھوٹے لالچ دے کر لوگوں کو زبردستی تبدیل کر رہا ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم اس بل کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔"
مجوزہ قانون پر اپوزیشن کی تنقید
تاہم، کانگریس، این سی پی (ایس پی) اور سماج وادی پارٹی نے اس قانون کی مخالفت کی اور مطالبہ کیا کہ اسے مزید جانچ اور عوامی مشاورت کے لیے دونوں ایوانوں کی مشترکہ سلیکٹ کمیٹی کے پاس بھیج دیا جائے۔
دھرم سواتنترتا نہیں یہ دھرم نیامرت
کئی اپوزیشن ایم ایل ایز نے بل کو غیر آئینی قرار دیا اور حکومت پر ایک خاص کمیونٹی کو نشانہ بنانے اور سماج میں تقسیم پیدا کرنے کا الزام لگایا۔ این سی پی (ایس پی) کے ایم ایل اے جتیندر اوہاد نے کہا کہ قانون کا نام ہی گمراہ کن ہے۔ انہوں نے کہا، "یہ دھرم سواتنترتا (مذہب کی آزادی) نہیں ہے؛ یہ دھرم نیامرت- مذہب کو کنٹرول کرنا ہے۔"
کانگریس ایم ایل اے امین پٹیل اور ایس پی ایم ایل اے ابو اعظمی نے بھی بل کو غیر آئینی قرار دیا اور مذہب تبدیل کرنے کے خواہشمند لوگوں کی حفاظت اور رازداری پر اس کے اثرات کے بارے میں تشویش ظاہر کی۔