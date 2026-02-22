شرد پوار کی طبیعت پھر بگڑی، پونے کے روبی ہال کلینک میں داخل
85 سالہ بزرگ رہنما شرد پوار کو کھانسی اور گلے میں انفیکشن کی شکایت ہے۔
Published : February 22, 2026 at 11:44 AM IST
پونے (مہاراشٹر): نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (شرد چندر پوار) کے صدر شرد پوار کی طبیعت ایک بار پھر بگڑ گئی ہے اور انہیں پونے کے روبی ہال کلینک میں داخل کرایا گیا ہے۔ شرد پوار کو گزشتہ کچھ دنوں سے صحت کی خرابی کا سامنا ہے۔ انہیں ایک بار پھر اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔
اطلاعات کے مطابق شرد پوار اتوار کی صبح اچانک بیمار اور تھکے ہوئے محسوس ہوئے۔ ڈاکٹر کے مشورے پر انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ماہر ڈاکٹر ان کی صحت کا جائزہ لے رہے ہیں۔
کھانسی اور گلے میں انفیکشن
ان کی بیٹی اور بارامتی کی رکن پارلیمنٹ سپریا سولے کے مطابق، 85 سالہ بزرگ رہنما کو کھانسی اور گلے میں انفیکشن ہوا ہے۔ ان کی حالت خراب ہونے پر اہل خانہ نے انہیں مزید طبی معائنے اور دیکھ بھال کے لیے نجی اسپتال میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا۔
غور طلب ہے کہ چند روز قبل مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ شرد پوار بیمار ہو گئے تھے۔ انہیں بارامتی کے روبی ہال کلینک میں داخل کرایا گیا تھا۔ ڈسچارج ہونے سے پہلے ان کا چار سے پانچ دن تک علاج ہوا۔
انسٹاگرام پوسٹ میں سپریا سولے نے لکھا
پوار کے ڈسچارج ہونے کے بعد سپریا سولے نے ایک انسٹاگرام پوسٹ میں لکھا کہ ڈاکٹروں نے انہیں تین سے چار دن آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ وہ گھر پر آرام کر رہے اور انہوں نے اپنے روزمرہ کے معمولات کو دوبارہ شروع کیا ہے۔
صحت کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے شکریہ
پوار کی جانب سے روبی ہال کلینک کے تمام ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، سولے نے مزید لکھا، "وہ (پوار) ان کی صحت کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ روبی ہال کلینک کے ڈاکٹروں، نرسوں اور معاون عملے کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ان کا علاج کیا اور ان کی دیکھ بھال کی۔"