مہاراشٹر میں طیارہ حادثہ: نائب وزیراعلیٰ اجیت پوارسمیت طیارے میں سوار تمام افراد ہلاک
مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی اجیت پوار اور تین دیگر افراد طیارہ حادثے مین ہلاک ہو گئے۔
By PTI
Published : January 28, 2026 at 10:00 AM IST
ممبئی: ممبئی: مہاراشٹر کے بارامتی میں مبینہ طور پر ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ اور این سی پی لیڈر اجیت پوار بورڈ میں تھے۔ چارٹر طیارہ ممبئی سے بارامتی جا رہا تھا۔ صبح 8:45 پر طیارہ لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہوگیا۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق اس حادثے میں نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار سمیت جہاز میں سوار تمام لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔
#WATCH | A plane crash reported in Baramati, Maharashtra. More details awaited.— ANI (@ANI) January 28, 2026
Visuals from the spot. pic.twitter.com/xkx0vtY5cp
اطلاع ملتے ہی مقامی افراد، انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور امدادی کام شروع کر دیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق اجیت پوار ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ طیارہ گرنے کی وجہ کیا ہے۔ جائے وقوعہ سے لی گئی تصاویر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ طیارہ آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا ہے، جس سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ ایک ویڈیو میں اجیت پوار کا طیارہ ایک کھیت میں گرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔