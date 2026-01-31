مہاراشٹر کی پہلی خاتون نائب وزیراعلی کے طور سنیترا پوار کی حلف برداری کا امکان، شرد پوار کا لا علمی کا اظہار
وزیر اعلی فڑنویس نے کہاکہ خالی ڈپٹی سی ایم کےعہدے پر این سی پی جو بھی فیصلہ کرے گی مہاوتی اس کی حمایت کرے گی۔
Published : January 31, 2026 at 12:12 PM IST
ممبئی: راجیہ سبھا کی رکن سنیترا پوار کے ہفتہ کو مہاراشٹر کی پہلی خاتون نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لینے کا امکان ہے، ان کے شوہر اور این سی پی کے سربراہ اجیت پوار کی بارامتی طیارہ حادثے میں موت کے تین دن بعد پارٹی نے یہ فیصلہ لیا۔
بیٹے پارتھ کے ساتھ، 62 سالہ سنیترا آج صبح سویرے جنوبی ممبئی میں اپنے آنجہانی شوہر کی سرکاری رہائش گاہ دیوگیری پہنچی۔
نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (این سی پی) کے ذرائع نے بتایا کہ سنیترا کو ہفتہ کی سہ پہر ممبئی میں ہونے والی میٹنگ میں قانون ساز ونگ کی لیڈر کے طور پر منتخب کیا جائے گا، اور وہ مہاراشٹر کی پہلی خاتون نائب وزیر اعلی کے طور پر حلف لینے کے لیے تیار ہیں۔
جہاں یہ بات چل رہی ہے کہ بدھ کو ہوائی حادثے میں اجیت پوار کی موت کے بعد این سی پی اور پارٹی کے بانی شرد پوار کی پارٹی ضم ہو جائے گی، این سی پی (ایس پی) اور شرد پوار کے خاندان کے ذرائع نے کہا کہ وہ بی جے پی کی قیادت والی مہاوتی حکومت میں شامل ہونے کے ان کے (سنیترا کے) فیصلے پر اعتراض نہیں ہیں۔
پی ٹی آئی نے ایک ذریعہ کے حوالے کے مطابق "این سی پی (ایس پی) کی قیادت اور شرد پوار کے اہل خانہ اس کے منصوبوں کے بارے میں پوری طرح سے اندھیرے میں تھے۔
دوسری طرف، وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی، جو مہاراشٹر میں حکمراں مہایوتی اتحاد کی سربراہ ہے، مرحوم اجیت پوار کے خاندان اور پارٹی کے کسی بھی فیصلے کی حمایت کرے گے۔
یہ پوچھے جانے پر کہ بجٹ کون پیش کرے گا (جیسا کہ اجیت پوار کے پاس فنانس کا قلمدان ہے)، فڑنویس نے کہا کہ پوار نے بجٹ کے لیے کافی تیاری کی تھی۔ انہوں نے مزید کہا، "میں ذاتی طور پر اس کا جائزہ لوں گا اور اس میں شامل عمل کو مکمل کروں گا، اور آخر کار ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔"
اس سے پہلے دن میں، این سی پی لیڈروں نے فڑنویس سے ملاقات کی تاکہ خالی ڈپٹی سی ایم کے عہدہ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ این سی پی لیڈر چھگن بھجبل نے کہا کہ فڑنویس نے بتایا ہے کہ سنیترا کی حلف برداری کی تقریب ہفتہ کو منعقد ہونے پر انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
2024 کے لوک سبھا انتخابات تک سنیترا پوار نے کم پروفائل رکھا تھا۔ اس سال لوک سبھا انتخابات میں، انہوں نے بارامتی سے اپنے شوہر کی پارٹی کے امیدوار کے طور پر انتخابات میں حصہ لیا، لیکن وقار کی جنگ میں ان کی بھابھی اور موجودہ این سی پی (ایس پی) ایم پی سپریہ سولے کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ سنیترا پوار بعد میں راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہوئیں۔
ریاستی وزیر اور پارٹی کے سینئر لیڈر چھگن بھجبل نے کہا کہ این سی پی کی مقننہ ونگ ہفتہ کی سہ پہر ممبئی میں ایک میٹنگ کرے گی جہاں انہیں بطور لیڈر نامزد کیا جائے گا۔