عظیم اتحاد کا انتخابی منشور جاری، جانیں تیجسوی 'عہد نامہ' قرار دیا

بہار اسمبلی انتخابات کے لیے عظیم اتحاد نے آج اپنا منشور جاری کر دیا ہے۔ تیجسوی یادو نے اسے "تیجسوی عہد نامہ" قرار دیا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 28, 2025 at 2:50 PM IST

4 Min Read
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات سے صرف 10 دن پہلے عظیم اتحاد نے اپنا انتخابی منشور جاری کر دیا ہے۔ راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے رہنما اور عظیم اتحاد کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے امیدوار تیجسوی پرساد یادو نے اسے "تیجسوی عہد نامہ" کا نام دیا ہے۔ یہ منشور اگلے پانچ برسوں کے لیے ریاست کی ترقی کا روڈ میپ پیش کرے گی۔ تیجاشوی نے کہا کہ یہ عہد نامہ بہار کو ملک کی نمبر ون ریاست بنانے کا ویژن دستاویز ہے۔

عظیم اتحاد کے منشور کو جاری کرنے سے پہلے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے تیجسوی یادو نے این ڈی اے کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ این ڈی اے اپنے وزیر اعلیٰ امیدوار کا اعلان کرے۔ تیجسوی نے این ڈی اے سے یہ بھی کہا کہ وہ بتائے کہ بہار کی ترقی کے لیے ان کے پاس کیا منصوبہ ہے اور وہ ریاست کو کیسے آگے لے کر جائیں گے۔

"ہم نے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ آج ہم 'تیجسوی عہد نامہ' جاری کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بتائیں گے کہ ہم پانچ سال کیسے کام کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بی جے پی اور اس کے اتحادی اپنے وزیر اعلیٰ کے نام کا اعلان کریں۔ انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ ان کے منصوبے کیا ہیں اور ان کا ویژن کیا ہے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ وہ بہار کو اگلے درجے پر کیسے لے جائیں گے۔ ہم بہار کو نمبر ریاست بنائیں گے۔ وہ صرف منفی باتیں کرتے ہیں اور ہمارے لیڈروں پر الزام لگاتے ہیں۔'' - تیجسوی یادو، وزیر اعلیٰ کے امیدوار، عظیم اتحاد

بہار سے نقل مکانی پر تیجسوی کا حملہ

تیجسوی نے چھٹھ پوجا کے دوران بہار سے نقل مکانی کرنے والے لوگوں کی حالت زار پر مرکزی حکومت پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ آج سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ تیجسوی نے کہا کہ اس بار بہار کے لوگ تبدیلی کے موڈ میں ہیں۔ بہار سے باہر رہنے والوں اور روزی روٹی کے لیے باہر جانے والوں نے دیکھا ہو گا کہ چھٹھ کے دوران وہ کس حالت میں واپس آئے۔ تیجسوی نے کہا کہ یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ وزیر ریلوے نے 12000 خصوصی ٹرینیں چلانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جس طرح سے لوگ اپنے گھر لوٹے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بہار کے لوگوں کو صرف دھوکہ دیا ہے۔

راہل گاندھی-تیجسوی کی مشترکہ ریلیاں

کانگریس لیڈر راہل گاندھی منشور کے جاری ہونے کے ایک دن بعد بدھ کو بہار میں اپنی انتخابی مہم شروع کریں گے۔ وہ تیجسوی یادو کے ساتھ مشترکہ ریلیاں نکالیں گے جس میں مظفر پور اور دربھنگہ جیسے اضلاع میں بڑے پروگرام بھی شامل ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ راہل تیجسوی جوڑی سے عظیم اتحاد کو مضبوطی ملے گی۔ دیگر پارٹیوں کے ساتھ ساتھ بہار کے عوام بھی ان کے وعدوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔

چھ نومبر کو ووٹنگ کا پہلا مرحلہ

بہار انتخابات کا پہلا مرحلہ چھ نومبر کو ہونا ہے، لیکن این ڈی اے نے ابھی تک اپنا منشور جاری نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس نے اپنے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کا اعلان کیا ہے۔ تیجسوی گرینڈ الائنس کے منشور کو جاری کرکے این ڈی اے کو اس کے وژن اور منصوبوں پر گھیرنے کی حکمت عملی اپنا رہے ہیں۔

