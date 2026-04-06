ستھان کلم کی حراست میں موت کا معاملہ، مدورائی عدالت نے 9 پولیس اہلکاروں کو سزائے موت سنائی
انسپکٹر سریدھر، ایس آئی بالاکرشنن اور راگھو گنیش سمیت تمام نو ملزمان کو دہری سزائے موت سنائی گئی۔
Published : April 6, 2026 at 8:56 PM IST
مدورائی: ایک تاریخی فیصلے میں مدورائی کی ایڈیشنل سیشن عدالت نے پیر کو 2020 کے ستھانکولم حراستی موت کے معاملے میں نو پولیس اہلکاروں کو دوہری سزائے موت سنائی۔ عدالت نے اس جرم کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے "نایاب ترین" مقدمات میں سے ایک قرار دیا۔
سزا سناتے ہوئے جج متھو کمارن نے تمام نو ملزمان کو زیادہ سے زیادہ سزا سنائی۔ ان میں سابق ستھان کلم انسپکٹر سریدھر اور سب انسپکٹر بالاکرشنن اور راگھو گنیش شامل ہیں، جنہیں پہلے اس کیس میں سزا سنائی گئی تھی۔
یہ کیس جون 2020 میں ستھانکلم میں تاجر پی جے راج اور ان کے بیٹے جے بینکس کی حراست میں تشدد اور موت سے متعلق ہے۔ دونوں کو، جو موبائل فون کی دکان چلاتے تھے، کو 19 جون کو مقامی پولیس نے مبینہ طور پر کووڈ۔19 لاک ڈاؤن قوانین کی خلاف ورزی کے الزام میں حراست میں لیا تھا۔ بعد ازاں انہیں عدالت میں پیش کیا گیا اور سب جیل میں رکھا گیا، لیکن وہ 23 جون کو شدید زخموں کی وجہ سے محض چند گھنٹوں کے بعد چل بسے۔
اس واقعے نے تمل ناڈو اور ملک بھر میں بڑے پیمانے پر غم و غصے کو جنم دیا، اور حراستی تشدد کے بارے میں خدشات کو اجاگر کرتے ہوئے، ٹریڈ یونینوں کے احتجاج اور بندش کو جنم دیا۔
ابتدائی طور پر اس کیس کی تفتیش ریاستی پولیس نے کی تھی، لیکن بعد میں ہائی کورٹ کی ہدایت پر اسے مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) کے حوالے کر دیا گیا۔ ایجنسی نے 2,000 سے زیادہ صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی چارج شیٹ دائر کی، اور مقدمے کی سماعت کے دوران 100 سے زیادہ گواہوں کی جانچ پڑتال کی، جو کہ پانچ سال سے زیادہ جاری رہا۔
23 مارچ کو عدالت نے نو ملزمان پولیس اہلکاروں کو مجرم قرار دیا۔ سزا سنانے کے مرحلے کے دوران، سی بی آئی نے حراست میں ہونے والے تشدد اور عینی شاہدین کی موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے، سخت ترین سزا کے لیے دلیل دی۔ مقتولین کے اہل خانہ نے زیادہ سے زیادہ سزا کا مطالبہ بھی کیا۔
استغاثہ نے دلیل دی کہ متاثرین کو شدید اور بار بار حملوں کا نشانہ بنایا گیا، جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے اور قانون کے تحت سخت ترین سزا کی ضمانت دیتا ہے۔ ایک ملزم سب انسپکٹر، مقدمے کی سماعت کے دوران COVID-19 کی وجہ سے انتقال کر گیا، جبکہ باقی نو کے خلاف کارروائی جاری ہے۔