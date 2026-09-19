مدراس ہائی کورٹ نے ذات پات کے سرٹیفکیٹ پر حکم کو ایک طرف رکھا، کہا کہ رنگ، قد اور بال برادری کا تعین نہیں کر سکتے
عدالت نے محکمہ کسٹم کے ایک اسسٹنٹ کمشنر کے شیڈول کاسٹ سرٹیفکیٹ سے متعلق کیس کی سماعت کی۔
Published : September 19, 2026 at 5:13 PM IST
چنئی: مدراس ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کے ایک عجیب و غریب حکم کو رد کر دیا ہے جس میں ایک شخص کو اس کی رنگت، قد، جسمانی شکل اور گھنگریالے بالوں کی بنیاد پر عیسائی سمجھا جاتا تھا۔ اس کیس میں کسٹم کے اسسٹنٹ کمشنر کا شیڈول کاسٹ (ایس سی) سرٹیفکیٹ شامل تھا۔
روی کمار، جو ترووننمائی کے رہنے والے ہیں، درج فہرست ذات کے ریزرویشن کے تحت کسٹمز کے اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر کام کرتے تھے۔ ان کے ذات کے سرٹیفکیٹ کی جانچ گزشتہ سال مئی میں ہوئی تھی جب وہ ریٹائر ہونے والے تھے۔
تحقیقات کے بعد ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی نے حکم جاری کیا۔ آرڈر میں کہا گیا ہے کہ روی کمار اور ان کا خاندان صاف ستھرا، لمبا اور خوب صورت تھا۔ وہ تمل اور انگلش دونوں بولتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو عیسائی سمجھا جاتا تھا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ روی کمار کا درج فہرست ذات کا سرٹیفکیٹ اصلی نہیں ہے۔ روی کمار نے اس حکم کو چیلنج کیا اور مدراس ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور عدالت سے کہا کہ محکمہ کسٹم کو اس کی بنیاد پر کارروائی کرنے سے روکے۔
کیس کی سماعت کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے جج ٹی بھرت چکرورتی نے کہا کہ روی کمار کے والد نے 1960 میں عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ بعد ازاں وہ دوبارہ ہندو مذہب اختیار کر گئے اور ہندو برادری نے انہیں قبول کر لیا۔ لہذا، درخواست گزار کو درج فہرست ذات کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا حق ہے۔
انہوں نے ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کے اس حکم کو بھی رد کر دیا جس میں ان کو عیسائی قرار دیا گیا تھا اور ان کی ذات کا سرٹیفکیٹ ناقابل تصدیق تھا۔ جج نے ضلعی کمیٹی کو حکم دیا کہ وہ درخواست گزار کے ذات کے سرٹیفکیٹ کی دوبارہ جانچ کرے اور آٹھ ہفتوں کے اندر اس معاملے کو ختم کرتے ہوئے اصلاحی حکم جاری کرے۔