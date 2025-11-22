مدینہ بس حادثہ: جاں بحق حیدرآبادی معتمرین کی نماز جنازہ مسجد نبویﷺ میں ادا کی گئی

ETV Bharat / bharat

مدینہ بس حادثہ میں جاں بحق عمرہ زائرین کی آج مسجد نبویﷺ میں نماز جنازہ اور جنت البقیع میں تدفین عمل میں آئی۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 22, 2025 at 5:46 PM IST

Updated : November 22, 2025 at 6:00 PM IST

حیدرآباد : مدینہ منورہ کے قریب 17 نومبر کو پیش آئے دردناک بس حادثے میں جاں بحق ہونے والے حیدرآبادی عمرہ زائرین کی تدفین ہفتہ 22 نومبر کو جنت البقیع میں عمل میں آئی۔ مسجد نبوی میں نماز ظہر کے بعد ادا کی گئی نمازِ جنازہ کی امامت شیخ عبدالباری الثُبیتی نے کی، جس میں ہزاروں فرزندانِ توحید نے شرکت کی۔ نماز کے بعد جاں بحق عمرہ زائرین کے جسد خاکی کو مسجد نبویﷺ سے جنت البقیع منتقل کیا گیا، جہاں انہیں سپردِ خاک کیا گیا۔

تلنگانہ حکومت کے وفد نے بھی مدینہ میں ہونے والی آخری رسومات میں شرکت کی۔ وفد کی قیادت اقلیتی بہبود کے وزیر محمد اظہرالدین کر رہے تھے، جن کے ساتھ اقلیتی بہبود سکریٹری بی شفیع اللہ اور اے آئی ایم آئی ایم کے رکن اسمبلی ماجد حسین بھی موجود تھے۔ وفد نے سعودی حکام سے ملاقات کرکے غمزدہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

ہندوستانی سفارتخانے نے بھی تصدیق کی کہ 22 نومبر کو تمام آخری رسومات مکمل ہوچکی ہیں۔ اس موقع پر آندھرا پردیش کے گورنر جسٹس ایس عبدالنذیر، سفیر ڈاکٹر سہیل خان اور قونصل جنرل فہد سوری نے بھی شرکت کی۔ سفارتخانے نے مرحومین کے لیے تعزیت پیش کی۔

یہ افسوسناک حادثہ 17 نومبر کی صبح 1:30 بجے مکہ سے مدینہ آنے والی بس کے ایک آئل ٹینکر سے ٹکرانے کے بعد آگ بھڑک اٹھنے سے پیش آیا۔ بس میں سوار 46 میں سے 45 زائرین موقع پر ہی جاں بحق ہوگئے، جبکہ واحد زندہ بچنے والے عبدالشعیب محمد انتہائی تشویشناک حالت میں آئی سی یو میں زیر علاج ہیں۔

