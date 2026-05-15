مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ: کمال مولا مسجد کو مندر قرار دیا، فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا مسلم فریق
ہندو برادری دھار کی بھوج شالا کو دیوی سرسوتی کے لیے وقف مندر مانتی ہے، جبکہ مسلمان اس یادگار کو کمال مولا مسجد کہتے ہیں۔
Published : May 15, 2026 at 2:47 PM IST
دھار، مدھیہ پردیش: دھار، اندور، مدھیہ پردیش: ریاست مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں انتہائی متنازعہ کمال مولا مسجد-بھوج شالا تنازعہ کیس میں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی اندور بنچ نے دھر بھوج شالہ کو مندر قرار دے دیا۔ کافی عرصے سے پورے ملک اور ریاست کی نظریں ہائی کورٹ کے فیصلے پر تھیں۔ اس سے پہلے اندور ہائی کورٹ نے 12 مئی کو آخری سماعت کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ اندور ہائی کورٹ کی ڈویژن بنچ نے 15 مئی کو فیصلہ سنایا تھا۔
خبر کے مطابق مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے اندور بنچ دھار بھوج شالا-کمال مولا مسجد تنازعہ پر آج جمعہ 15 مئی کو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کمال مولا مسجد کو مندر قرار دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے 12 مئی کو حتمی سماعت کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ ہندو برادری دھار کی بھوج شالا کو دیوی سرسوتی کے لیے وقف ایک مندر مانتی ہے، جب کہ مسلمان اس یادگار کو کمال مولا مسجد کہتے ہیں۔ یہ تنازعہ کا موضوع ہے، جس پر عدالت آج اپنا فیصلہ سنائے گی۔ فیصلے پر سب کی گہری نظر ہے۔ پولیس نے مزید کشیدگی کو روکنے اور عدالتی کارروائی کی نگرانی کے لیے بھوج شالہ کمپلیکس اور آس پاس کے علاقوں میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے ہیں۔
ہندو فریق کے مطالبے پر ہائی کورٹ کا فیصلہ
ہائی کورٹ کی اندور بنچ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کمپلیکس کو ہندو مندر قرار دیا۔ ہائی کورٹ نے یہ حکم ہندو فریق کی طرف سے دائر درخواست پر جاری کیا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ بھوج شالا کی اصل شکل سنسکرت کی تعلیم کا مرکز تھی۔ عدالت نے اپنا فیصلہ ای ایس آئی سروے (ASI Survey) اور سائنسی مطالعات پر مبنی کیا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ آثار قدیمہ ایک سائنس ہے اور عدالت سائنسی نتائج پر بھروسہ کر سکتی ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ تاریخی اور آثار قدیمہ کی اہمیت کے حامل ڈھانچوں کو محفوظ رکھے۔
عدالتی کارروائی کے ہموار انعقاد کو یقینی بنانے اور کسی بھی ممکنہ کشیدگی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے، پولس نے بھوج شالہ کمپلیکس اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں حفاظتی انتظامات کو کافی سخت کر دیا ہے۔
بھوج شالہ کے بارے میں مسلم فریق کے دلائل
مسلم فریق کی نمائندگی کرتے ہوئے، مولانا کمال الدین ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ایڈووکیٹ توصیف وارثی نے عدالت میں دلیل دی کہ، "متعلقہ جگہ پر کسی مندر، یا خاص طور پر سرسوتی مندر کے وجود کے بارے میں کبھی کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ مزید برآں، مسجد کی مسماری یا اس کے مساوی جگہ کی تعمیر کے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے قطعی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے۔" انہوں نے مختلف دستاویزات پیش کیں جن میں آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا (اے ایس آئی) کی رپورٹیں اور مورخین کے تحریری دلائل شامل ہیں۔ لندن یونیورسٹی سمیت دیگر غیر ملکی محققین کی رپورٹس اس میں شامل ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مولانا کمال الدین چشتی (رحمۃ اللہ علیہ) نے 1305 میں مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا، یہ منصوبہ بالآخر 1360 میں مکمل ہوا۔
"اے ایس آئی کو ہدایت جاری کی گئی تھی کہ وہ سائٹ کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کریں اور برآمد ہونے والے نمونے اور مواد پر کاربن ڈیٹنگ کریں؛ تاہم، اے ایس آئی اس کاربن ڈیٹنگ کو انجام دینے میں ناکام رہا- ایک ایسی غلطی جو مکمل طور پر ناقابل جواز ہے۔" ایڈووکیٹ نے بھوج شالا کمپلیکس کے اندر موجود مختلف ڈھانچوں اور خصوصیات کے بارے میں بھی کئی متعلقہ سوالات اٹھائے، بشمول وضو خانہ۔ علاوہ ازیں مسلم فریق کی جانب سے ایڈووکیٹ نور محمد نے بھی عدالت میں اپنے دلائل پیش کیے۔
دھار بھوج شالا کیس میں جین فریق دلائل
اندور میں ہائی کورٹ کی ڈویژن بنچ کے سامنے فی الحال دھار بھوج شالا کیس سے متعلق مسلسل سماعت جاری ہے۔ اس عمل کو جاری رکھتے ہوئے بدھ کو بھی عدالت میں سماعت جاری رہی۔ اس دوران ہندو فرنٹ فار جسٹس کی عرضی کے ساتھ مل کر دائر کی گئی ایک اور درخواست پر سماعت ہوئی۔ اس سماعت کے دوران جین فریق نے عدالت کے سامنے اپنے دعوے اور دلائل پیش کیے۔ اپنے دلائل میں، جین فریق نے زور دے کر کہا کہ بھوج شالہ درحقیقت ایک قدیم جین گروکل (اسکول) اور دیوی امبیکا کے لیے وقف ایک مندر تھا۔
اس معاملے پر بات کرتے ہوئے ایڈووکیٹ پریا جین نے کہا کہ تاریخی طور پر مغلوں نے موجودہ جین مندروں کو منہدم کرنے کے بعد ہی اپنے مذہبی مقامات کی تعمیر کی۔ اانھوں نے کہا کہ، راجہ بھوج دھار بھوج شالا علاقے کے حکمران تھے۔ ان کے دربار میں ہمارے آچاریہ (روحانی پیروکار) تعلیم دینے کے لیے مقیم تھے۔ ان سے خوش ہو کر، راجہ بھوج نے وہ زمین انھیں عطیہ کر دی جہاں دھار بھوج شالہ کھڑی ہے۔ اس وقت، متنازعہ مقام کو گروکل کہا جاتا تھا۔ دھار بھوج شالا کمپلیکس کے اندر، جین آچاریوں نے دیوی سرسوتی اور دیوی امبیکا کی مورتیاں نصب کیں۔ اس کے بعد انگریز ان بتوں کو لندن لے گئے۔ وہ آج تک وہاں کے ایک عجائب گھر میں محفوظ ہیں، ان کی صداقت کے ساتھ ایک نوشتہ بھی محفوظ ہے۔ وکیل نے دعویٰ کیا کہ، یہ نوشتہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ زیر بحث بت واگ دیوی کا ہے اور یہ 1034 عیسوی کا ہے۔وکیل نے مزید کہا کہ، ہم نے عدالت کے سامنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دستاویزی ثبوت جمع کرائے ہیں۔