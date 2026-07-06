مدھیہ پردیش وقف بورڈ میں دو ہندو ممبران شامل، نئے ایکٹ کے تحت بورڈ کی تشکیل نو کرنے والی پہلی ریاست
مدھیہ پردیش وقف بورڈ میں منوج مالپانی اور انیمیش بھارگوا کو ہندو ممبران کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔
Published : July 6, 2026 at 10:47 AM IST
بھوپال: مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی موہن یادو نے ریاستی وقف بورڈ کی تشکیل نو کی ہے، جس میں دو ہندو ممبران کو شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وقف (ترمیمی) ایکٹ 2025 کے تحت تشکیل دیا گیا نیا بورڈ ملک کا ایسا پہلا ریاستی سطح کا وقف بورڈ ہے جس میں ہندو ممبران ہیں۔
اتوار کو ایک گزٹ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا، جس میں سنور پٹیل کو 10 رکنی مدھیہ پردیش وقف بورڈ کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ منوج مالپانی اور انیمیش بھارگوا کو بورڈ میں ہندو ممبر کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔
ایک عہدیدار نے بتایا کہ ’’مدھیہ پردیش نئے ایکٹ کے تحت وقف بورڈ کو دوبارہ تشکیل کرنے والی ملک کی پہلی ریاست بن گئی ہے۔ عہدیدار نے بتایا کہ ریاستی حکومت نے، وقف ایکٹ کی دفعہ 13(1) کے ذریعے عطا کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، ایکٹ کی دفعہ 14 میں فراہم کردہ وقف بورڈ کی نئے سرے تشکیل کی ہے۔
وقف بورڈ ریاست میں وقف املاک کے انتظام اور تحفظ کے لیے قائم ایک قانونی ادارہ ہے۔ اس کے بنیادی کام وقف املاک کے ریکارڈ کو برقرار رکھنا، ان کے استعمال اور آمدنی کی نگرانی کرنا، انہیں تجاوزات سے بچانا، اور مذہبی، تعلیمی اور سماجی بہبود کے مقاصد کے لیے ان کے استعمال کو یقینی بنانا ہے۔
سال 1995 کے وقف ایکٹ کے تحت یہ یقینی بنایا گیا تھا کہ چیئرمین کے علاوہ وقف بورڈ کے تمام ممبران کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اس میں کسی غیر مسلم کو بورڈ ممبر کے طور پر مقرر کرنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔
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تاہم، 2025 میں، ایکٹ میں ترمیم کی گئی تاکہ سنٹرل وقف کونسل اور ریاستی وقف بورڈ دونوں میں غیر مسلم اراکین کو شامل کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس ترمیم کا مقصد وقف املاک کے انتظام میں شفافیت کو بڑھانا، انتظامیہ کو جدید اور جوابدہ بنانا ہے۔
نظرثانی شدہ ایکٹ میں بورڈ میں کم از کم دو خواتین ممبران کو شامل کرنا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مزید برآں، مقامی سطح پر کوآرڈینیشن کو بہتر بنانے کے لیے بلدیات یا پنچایتوں کے دو منتخب نمائندوں کو شامل کرنے کے انتظامات کیے گئے تھے۔
مدھیہ پردیش وقف بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر سنور پٹیل (اجین) کے علاوہ ممبران میں نجمہ ہپت اللہ، عاطف عقیل (بھوپال شمالی سے ایم ایل اے)، فیضان خان (اجین)، فاطمہ چوہدری (اندور)، شائستہ سلطان (کونسلر، بھوپال) اور شبانہ خان (کونسلر، رتلام) شامل ہیں۔ مزید برآں، دو غیر مسلم ممبران منوج مالپانی (اندور) اور انیمیش بھارگوا (گنا راگھوگڑھ) کو بھی بورڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ نجمہ ہپت اللہ کا نام ان کی پہلے سے جاری مدت کار کی بنیاد پر شامل کیا گیا ہے اور ان کی مدت ملازمت اپریل 2028 تک جاری رہے گی۔
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