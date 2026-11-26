ایم سچترا ماحولیاتی تبدیلی کو انسانی حقوق سے الگ ماننے سے انکار کرتی ہیں: جانیے ان کے نزدیک بہترین صحافت آج بھی زمینی حقائق سے کیوں شروع ہوتی ہے
بزرگ صحافی اور راموجی ایکسیلنس ایوارڈ یافتہ ایم سچترا ماحولیاتی ہنگامی صورتحال اور قبائلی حقوق پر 37 سالہ صحافتی زندگی کے تجربات بیان کررہی ہیں۔
Published : November 26, 2026 at 7:11 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 7:24 AM IST
وجے واڑہ: اگر آپ ایم سچترا سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کی چار دہائیوں کا بیشتر حصہ کیرالہ کے پیچیدہ ترین ماحولیاتی اور انسانی حقوق کے بحرانوں کے درمیان کیسے گزارا، تو وہ آپ کو کوئی شاندار یا فلمی کہانی نہیں سنائیں گی۔ وہ تقدیر کے کسی اچانک کرشمے کا ذکر نہیں کریں گی۔ اس کے بجائے، وہ آپ کو کالی کٹ یونیورسٹی سے نیوکلیئر فزکس میں ماسٹرز کی ڈگری، سب ایڈیٹر کے طور پر اپنی پہلی ملازمت، اور اس سفر کے بارے میں بتائیں گی جسے وہ بڑے اطمینان سے ایک "فطری ارتقا" قرار دیتی ہیں۔
اس تجربہ کار صحافی کے انداز میں ایک بے ساختہ سادگی اور حقیقت پسندی ہے۔ انہوں نے 'راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2026' سے نوازے جانے کے موقع پر ای ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو کی یہ ایک ایسے طویل کیریئر کا بڑا اعتراف ہے جو پرنٹ، ڈیجیٹل اور آزاد تحقیق پر محیط ہے، اور جس میں 'ڈاؤن ٹو ارتھ' اور 'دی نیو انڈین ایکسپریس' سے لے کر 'دی وائر' اور 'دی کارواں' تک کے ادارے شامل ہیں۔ 16 نومبر 2026 کو وجے واڑہ میں منعقدہ ایک شاندار تقریب میں، سچترا گارو نے آندھرا پردیش کے گورنر سید عبدالنذیر کے ہاتھوں یہ ایوارڈ وصول کیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو، نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان، اور راموجی گروپ کے سی ایم ڈی سی ایچ کرن سمیت دیگر معززین موجود تھے۔
بھارتی صحافت کی اس دنیا میں، جہاں ٹیلی ویژن اینکرز مصنوعی اشتعال انگیزی پر چیخ چیخ کر اپنا گلا بیٹھا لیتے ہیں، سچترا اس کے بالکل برعکس ہیں۔ وہ پرانے دور کی ایک ایسی رپورٹر ہیں جو اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ آپ ایئر کنڈیشنڈ دفتر میں بیٹھ کر کسی خبر یا کہانی کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اپنی ٹھہری ہوئی اور پُرسکون آواز میں کہتی ہیں، "جب آپ فیلڈ (میدانِ عمل) میں جاتے ہیں، تو آپ کو وہاں کا احساس، وہاں کی بُو اور وہاں کا رنگ محسوس ہوتا ہے، اور آپ کو زمین سے جڑی بہت سی آوازیں سننے کو ملتی ہیں۔"
یہ سننے میں بہت آسان لگتا ہے۔ جگہ پر جائیں۔ لوگوں سے بات کریں۔ جو کچھ حقیقت میں ہو رہا ہے اسے لکھ دیں۔ تاہم، جیسا کہ کوئی بھی شخص جس نے کبھی کوئی مشکل کام کرنے کی کوشش کی ہو جانتا ہے، سب سے سادہ اصولوں پر عمل کرنا ہی عام طور پر سب سے مشکل ہوتا ہے؛ خاص طور پر اس وقت جب اس "بُو" سے مراد کوچی پر 12 دنوں تک منڈلانے والا زہریلا دھواں ہو، اور "فیلڈ" ریت نکالنے (سینڈ مائننگ) کا کوئی ایسا غیر قانونی اڈہ ہو جسے وہ لوگ چلا رہے ہوں جو ہرگز نہیں چاہتے کہ آپ زندہ سلامت اپنی میز پر واپس پہنچیں۔
ہمدردی کی طبیعیات
آپ کو شاید حیرت ہو کہ نیوکلیئر فزکس کی تعلیم حاصل کرنے والی خاتون قبائلی بستیوں میں زچگی کے دوران ہونے والی اموات کو قلمبند کرنے تک کیسے پہنچ گئیں، لیکن اگر آپ ان کی بات غور سے سنیں تو یہ تعلق بالکل منطقی معلوم ہوتا ہے۔ فزکس دراصل عمل اور ردعمل کا علم ہے، یعنی کسی شے پر اثر انداز ہونے والی ان پوشیدہ قوتوں کا مطالعہ جو بالآخر اسے توڑ دیتی ہیں۔ سچترا عوامی پالیسیوں پر بھی یہی سائنسی باریک بینی لاگو کرتی ہیں۔ ان کے نزدیک "ماحولیات" محض درختوں، دریاؤں اور کاربن کے اعداد و شمار کا کوئی تجریدی مجموعہ نہیں ہے۔ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ وہ نشاندہی کرتی ہیں کہ "ماحولیاتی تبدیلی خاص طور پر ان طبقات کو متاثر کر رہی ہے جن کا اس مسئلے کو پیدا کرنے میں سب سے کم حصہ ہے، جیسے کسان، قبائلی، اور ان میں بھی خاص طور پر خواتین اور بچے۔"
وہ اس شائستہ اور صاف ستھری زبان کو مسترد کرتی ہیں جسے ہم اکثر تباہیوں کو خود سے دور رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ زور دے کر کہتی ہیں، "اسے ماحولیاتی تبدیلی مت کہیں، اسے ماحولیاتی ہنگامی صورتحال کہیں۔" 37 برسوں کے دوران، انہوں نے جنوبی بھارت میں ماحولیاتی بحران کا مسلسل تعاقب کیا ہے۔ کیرالہ کے واحد قبائلی بلاک 'اٹاپاڈی' میں انہوں نے آدیواسی برادریوں میں غذائی قلت، صحت کی ناکام سہولیات، اور زچہ و بچہ کی اموات کے تباہ کن باہمی تعلق کی تحقیقات کیں، یہ وہ کام تھا جس نے انہیں منیلا میں منعقدہ '2006 ڈیولپنگ ایشیا جرنلزم ایوارڈز' میں 'اوور آل ڈیولپمنٹ جرنلسٹ آف دی ایئر' کا اعزاز جیتنے والی پہلی خاتون بنا دیا۔
وہ 'نلپو سمارم' کے دوران آدیواسی زمین کے مظاہرین کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں، نیلمبور میں 'چولا نائیکا' قبائلی گروہ کی سکڑتی ہوئی دنیا کا جائزہ لیا، اور نکسلباری و سری کاکولم بغاوتوں کی باغی خواتین کی فراموش کردہ زبانی تاریخ کو کھوج نکالا۔ کٹاناڈ میں انہوں نے "سطح سمندر سے نیچے پیاس" کے عنوان سے لکھاکہ یعنی وہ بستیاں جو چاروں طرف سے پانی میں گھری ہونے کے باوجود کھارے پن اور زرعی فضلے کے اخراج کی وجہ سے پینے کے صاف پانی کے ایک قطرے کو ترس رہی تھیں۔ 2023 میں جب کوچی کے برہما پورم کچرا ڈمپ میں آگ لگی اور تقریباً دو ہفتوں تک شہر کا دم گھٹتا رہا، تو سچترا نے اسے محض ایک الگ تھلگ بلدیاتی غفلت کے طور پر نہیں دیکھا۔ فضلہ ٹھکانے لگانے کے ماہر سی سریندر ناتھ کے ساتھ مل کر انہوں نے 'چوکنگ آن ٹوکسک اسموک' کے نام سے ایک سنگِ میل رپورٹ تحریر کی، جس میں اس آتشزدگی کو ٹھوس کچرے کے قوانین کی منظم اور مجرمانہ خلاف ورزیوں کا ناگزیر نتیجہ قرار دیا گیا۔
ناانصافی کا جغرافیہ
سچترا سے گفتگو کرتے ہوئے جو بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتنی تیزی سے خوش فہمیوں کے پردے چاک کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر کیرالہ کی ایک مثالی اور "کچرے سے پاک" ریاست ہونے کی شہرت کو ہی لے لیں۔ سچترا اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتی ہیں، "کیرالہ اپنا کچرا باہر منتقل کر رہا ہے،" اور نشاندہی کرتی ہیں کہ کوڑے کرکٹ اور الیکٹرانک فضلے کے پہاڑ سرحد پار تمل ناڈو اور اس سے آگے بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کے نزدیک کچرا محض انتظام و انصرام (لاجسٹکس) کا مسئلہ نہیں ہے؛ یہ طبقے اور ذات پات کا مسئلہ ہے۔ امیر ممالک اپنا کچرا غریب ممالک پر ڈالتے ہیں؛ امیر بستیاں اپنے کچرا پلانٹس غریب علاقوں میں دھکیل دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ "آپ جہاں بھی ویسٹ مینجمنٹ پلانٹ لگائیں گے، وہ لازمی طور پر کسی غریب بستی میں ہی ہوگا۔ اس سے ان کی صحت متاثر ہوتی ہے، ان کا روزگار متاثر ہوتا ہے۔ لہٰذا، یہ انصاف کا بھی سوال ہے۔"
انہیں یہی کشمکش مغربی گھاٹ (ویسٹرن گھاٹس) میں بھی نظر آتی ہے، جہاں گاڈگل اور کستوری رنگن تحفظاتی رپورٹس پر ہونے والی بحث نے ماحولیاتی بقا کو مقامی کسانوں کے فوری روزگار کے مدِمقابل لا کھڑا کیا، ایک ایسی الجھن جسے انہوں نے ڈاکٹر لاونیا سریش کے ساتھ مل کر لکھی گئی اپنی 2021 کی کتاب 'سوسائیڈل ریزسٹنس' میں سلجھایا۔ آپ کسی سرکاری وزارت میں بیٹھ کر نقشے پر محض ایک لکیر کھینچ کر یہ توقع نہیں کر سکتے کہ لوگوں کی زندگیاں خود بخود اس کے گرد ترتیب پا جائیں گی۔
سچ دیکھنے کی قیمت
ایک تنہا اور آزاد صحافی کو رومانوی رنگ دینا آسان ہے، یعنی نوٹ بک تھامے ایک ایسا مجاہد جو پورے نظام سے ٹکرا رہا ہو۔ لیکن حقیقت، جیسا کہ سچترا صاف گوئی سے اعتراف کرتی ہیں، کہیں زیادہ تنہائی بھری اور نمایاں طور پر خطرناک ہے۔ وہ کہتی ہیں، "ایک آزاد صحافی ہونا آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس نہ تو کوئی پشت پناہی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی میڈیا ادارے کا سہارا۔ آپ اکیلے کام کر رہے ہوتے ہیں۔" وہ اپنے پیشے کے تلخ اعداد و شمار کا حوالہ دیتی ہیں، بین الاقوامی ادارے 'رپورٹرز ودآؤٹ بارڈرز' کے مطابق، 2026 کے عالمی پریس فریڈم انڈیکس میں ہندوستان 180 ممالک میں سے 157 ویں نمبر پر ہے۔ 2014 سے 2024 کے درمیان ملک میں 28 صحافی قتل کیے گئے، اور ان میں سے تقریباً نصف (کم از کم 13) غیر قانونی کان کنی اور ریت مافیا جیسے ماحولیاتی جرائم کی تحقیقات کرتے ہوئے مارے گئے۔ سچترا ان خطرات سے بخوبی واقف ہیں، کیونکہ انہوں نے اوبلاپورم میں لوہے کی غیر قانونی کان کنی اور پورے جنوبی ہندوستان میں دریاؤں سے ریت نکالنے کے غیر قانونی دھندے پر تفصیلی رپورٹنگ کی ہے۔
تو پھر یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا وہ پیدائشی طور پر نڈر تھیں؟ وہ اس خیال پر ہنس دیتی ہیں کہ یہ کوئی پیدائشی مافوق الفطرت طاقت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ "مجھے نہیں معلوم کہ میں ہمت لے کر پیدا ہوئی تھی یا نہیں۔ لیکن جب آپ سالہا سال اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں، تو یقینی طور پر، فطری طور پر، آپ میں وہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔" سچترا کے نزدیک ہمت خوف کی عدم موجودگی کا نام نہیں؛ یہ محض عادت کا ایک ضمنی نتیجہ ہے۔ آپ اپنے حقائق کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کسی بھی سیاسی جماعت کا ترجمان بننے سے انکار کرتے ہیں، آپ مسلسل چبھتے ہوئے اور مشکل سوالات پوچھتے رہتے ہیں، اور بالآخر، اپنے مؤقف پر ڈٹے رہنا آپ کی فطرتِ ثانیہ بن جاتا ہے۔
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جب وہ راموجی ایکسیلنس ایوارڈ ملنے کے بارے میں بات کرتی ہیں، تو ان کا لہجہ کسی ایسے شخص جیسا نہیں لگتا جو ٹرافی کو فریم کروا کر آرام سے بیٹھنے کے لیے تیار ہو۔ بلکہ وہ ایک ایسے مسافر کی طرح معلوم ہوتی ہیں جسے ابھی ایک اور بھاری بستہ تھما دیا گیا ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ "میں اسے ایک اضافی یا تجدید شدہ ذمہ داری کے طور پر دیکھتی ہوں، تاکہ اس قسم کی ایماندارانہ اور عوامی مفاد کی صحافت سے وابستہ رہوں، اور ان مسائل پر رپورٹنگ جاری رکھوں جو عوام کو متاثر کرتے ہیں۔"