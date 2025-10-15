دیوبند پر جاوید اختر کا الزام، افغان وزیر خارجہ کے پُرجوش استقبال پر اعتراض؛ مہمان نوازی ہندوستانی ثقافت: دیوبندی علماء
جاوید اختر کا سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر پوسٹ، کہا، دارالعلوم دیوبند میں افغان وزیر کا استقبال کرنا دہشت گردی کی حمایت کے مترادف ہے۔
Published : October 15, 2025 at 10:30 AM IST
سہارنپور، اترپردیش: افغان وزیر خارجہ عامر خان متقی کے دارالعلوم دیوبند میں استقبال نے ایک بحث چھیڑ دی ہے۔ معروف نغمہ نگار جاوید اختر نے افغان وزیر خارجہ کے استقبال پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے شرم کا اظہار کرتے ہوئے اسے دنیا کی سب سے خطرناک دہشت گرد تنظیم کے نمائندے کی عزت افزائی کا عمل قرار دیا۔ انہوں نے استقبال کی مذمت بھی کی۔
جاوید اختر نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ دارالعلوم دیوبند میں افغان وزیر کا استقبال کرنا دہشت گردی کی حمایت کے مترادف ہے۔ گیت نگار جاوید اختر کے بیان کے بعد دیوبندی علماء نے جوابی وار کیا ہے۔ دیوبند کے مولانا قاری اسحاق گورا نے جاوید اختر پر منہ توڑ جواب دیا ہے۔
I hang my head in shame when I see the kind of respect and reception has been given to the representative of the world’s worst terrorists group Taliban by those who beat the pulpit against all kind of terrorists . Shame on Deoband too for giving such a reverent welcome to their “…— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) October 13, 2025
افغان وزیر خارجہ ہندوستانی حکومت کے سرکاری مہمان
انہوں نے کہا، "دیوبند نے کسی دہشت گرد تنظیم کا خیرمقدم نہیں کیا، لیکن افغانستان کے وزیر خارجہ کا، جو ہندوستانی حکومت کی خارجہ پالیسی کے تحت سرکاری مہمان کے طور پر آئے تھے۔ جسے کچھ لوگ شرمناک قرار دے رہے ہیں، وہ دراصل ہندوستانی ثقافت کی پہچان ہے۔"
دیوبند پر جاوید اختر کا الزام احمقانہ
"جاوید اختر کا یہ الزام کہ دیوبند کی مہمان نوازی دہشت گردی کی حمایت ہے، احمقانہ ہے۔ جو لوگ آج ہمیں طعنے دے رہے ہیں وہ شاید نہیں جانتے کہ مہمان کیا ہوتا ہے۔" قاری اسحاق گورا نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ مہمانوں کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، ذات یا ملک سے تعلق رکھتے ہوں۔ دارالعلوم دیوبند نے ہمیشہ ہندوستان کا احترام کیا ہے۔"
واضح رہے کہ 11 اکتوبر کو افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی دیوبند، سہارنپور میں واقع عالمی شہرت یافتہ اسلامی تعلیمی ادارے دارالعلوم پہنچے تھے۔ دارالعلوم کی انتظامیہ کی طرف سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور انہیں "سندِ حدیث" کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔
جاوید اختر کا سر شرم سے جھک گیا
افغانستان کے وزیر خارجہ عامر خان متقی کو دیے گئے استقبال پر نغمہ نگار جاوید اختر برہم ہوگئے۔ انہوں نے اپنے آفیشل ایکس اکاؤنٹ پر لکھا، "میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے جب میں دنیا کی سب سے خطرناک دہشت گرد تنظیم طالبان کے ایک نمائندے کو دیکھتا ہوں، جس کو مختلف پلیٹ فارمز پر ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگوں کی طرف سے عزت اور پذیرائی مل رہی ہے۔ یہ وہی طالبان ہیں جنہوں نے افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر مکمل پابندی لگا دی تھی۔"
بات چیت اور اصلاح کے دروازے بند کرنا مسئلے کا حل نہیں
دیوبند کے مذہبی رہنما اور جمعیت دعوت المسلمین کے سرپرست مولانا قاری اسحاق گورا نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ "اس استقبال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیوبند یا ہندوستانی مسلمان طالبان کی ہر پالیسی سے متفق ہیں۔ ہم لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کو کبھی بھی جائز قرار نہیں دیتے۔ اسلام نے ہر مرد اور عورت کے لیے علم کو لازمی قرار دیا ہے۔ لیکن بات چیت اور اصلاح کے دروازے بند کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔"
دیوبند ہندوستان کی ثقافت، علم اور اخلاقیات کی علامت
انہوں نے جاوید اختر کے بیان کو جذباتی اور نامکمل معلومات پر مبنی قرار دیا۔ انہوں نے کہا، "جو لوگ ٹی وی اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر ہر مسئلہ پر تقریریں کرتے ہیں، انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دیوبند صرف ایک ادارہ نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی ثقافت، علم اور اخلاقیات کی علامت ہے۔ ایک جلسہ یا استقبال دیوبند کی تاریخ کو نہیں مٹاتا۔"
انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے کلچر کی پیروی کرنی چاہیے نہ کہ دوسروں کے شور مچانے کا خیال کرنا چاہیے۔ مہمانوں کا احترام ہماری رگوں میں ہے۔ اصلاح کی آواز ہمارے دلوں میں ہے۔ حقیقی ہندوستانیت دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے۔