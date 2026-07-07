رام مندر چوری کی ایس آئی ٹی رپورٹ پیش، سی سی ٹی وی فوٹیج کے پینتالیس دنوں میں ستر بار چوریوں کا پتہ چلا، حتمی رپورٹ کا انتظار
ایس آئی ٹی کی رپورٹ میں رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کے جنرل سکریٹری چمپت رائے اور خزانچی گوپال رائے کا کوئی ذکر نہیں۔
Published : July 7, 2026 at 11:00 AM IST
لکھنؤ: رام جنم بھومی مندر میں چوری کے معاملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی اسپیشل انویسٹی گیشن ٹیم (ایس آئی ٹی) کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں کئی سنگین خامیوں اور غفلتوں کا انکشاف کیا گیا ہے۔ تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ ٹرسٹ حکام نے گنتی کے عمل کی نگرانی کے لیے قواعد کو کمزور کیا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزمین نے مندر کا نذرانہ (چڑھاوا) چرا لیا۔ تاہم، رپورٹ میں شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کے جنرل سکریٹری چمپت رائے اور خزانچی گوپال رائے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، جس سے اس رپورٹ پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تاہم حتمی رپورٹ ابھی آنا باقی ہے۔
|مؤثر نگرانی نہیں کی گئی۔
|ملازمین کی تلاشی نہیں لی گئی۔
|ذاتی سامان کو کنٹرول نہیں کیا گیا تھا۔
|تجویز کردہ ڈریس کوڈ کو نافذ نہیں کیا گیا۔
|گنتی کے کمرے میں داخلے کے قواعد پر عمل نہیں کیا گیا۔
|عطیہ خانوں کی الگ سے گنتی اور ریکارڈنگ درست طریقے سے نہیں کی گئی۔
|ٹرسٹ اور بینک کے نمائندوں کی موجودگی کے باوجود سکیورٹی پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔
|سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے، لیکن ان کی براہ راست نگرانی نہیں کی گئی۔ فوٹیج کی نگرانی کی جاتی تو چوری کی وارداتوں کو روکا جا سکتا تھا۔
6 فروری 2025 کو قائم کیے گئے سخت قوانین کو کمزور کر دیا گیا
ایس آئی ٹی (SIT) کی رپورٹ کے مطابق، عطیہ کی گنتی کے عمل کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے 6 فروری 2025 کو ایک معیاری آپریٹنگ پروسیجر (SOP) بنایا گیا تھا۔ اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ گنتی کے کمرے میں کون داخل ہوگا، ملازمین کیسے داخل ہوں گے، وہ کس قسم کی یونیفارم پہنیں گے اور گنتی شروع ہونے سے پہلے اور بعد میں ان کی تلاشی لی جائے گی۔ تاہم بعد میں ان قوانین کو کمزور کر دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ تحقیقات کا معاملہ ہے کہ کن حالات اور وجوہات کے تحت سکیورٹی رولز میں تبدیلی کی گئی۔ ملزمین نے ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا اور چندہ چرانے میں کامیاب ہوگئے۔
انل مشرا کی لاپرواہی سے نگرانی
ایس آئی ٹی کی رپورٹ، ٹرسٹ ممبر انل مشرا کے کردار پر بھی سوال اٹھاتی ہے۔ ایس آئی ٹی کے مطابق 20 ستمبر 2024 کو انہیں عطیات اور پیشکشوں کے انتظام کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ ان کی ذمہ داری گنتی کے عمل کی مؤثر نگرانی کرنا تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ رپورٹ میں اسے نگرانی میں غفلت کا مرتکب ٹھہرایا گیا ہے۔
ٹنّو یادو کی سازش کا انکشاف
ایس آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق، رام شنکر یادو عرف ٹنّو یادو چوری کا اہم ملزم ہے۔ اس نے ٹرسٹ کے نمائندے کے طور پر مندر کے احاطے میں مختلف عطیہ خانوں (کھنڈیوں) کی چابیاں اپنے پاس رکھی تھیں، حالانکہ ٹرسٹ کی طرف سے اسے باضابطہ طور پر ایسا کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ ایس آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق ٹنّو یادو نے اپنے بھتیجے منیش یادو کو ٹرسٹ میں نوکری دلائی اور اسے چندہ گننے کی ڈیوٹی سونپی۔ اس کے بعد دونوں سازشیوں نے عطیات چوری کرنے کی سازش کی۔
کاؤنٹنگ انچارج کے خلاف کارروائی
رپورٹ میں کاؤنٹنگ انچارج سبھاش سریواستو کی ذمہ داری کی بھی نشاندہی کی گئی۔ تفتیش میں بتایا گیا کہ اس کی موجودگی میں ہی چڑھاوے کی چوری کی گئی تھی۔ اس لیے اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
سی سی ٹی وی فوٹیج کے 45 دنوں میں 70 چوری
ایس آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق، سی سی ٹی وی فوٹیج میں 27 اپریل 2026 سے صرف 45 دنوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس فوٹیج میں، ملزمین کو تقریباً 70 بار کرنسی نوٹوں کے بنڈل چراتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیشگی فوٹیج دستیاب نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا تعین کرنا ممکن نہیں کہ چوری کب سے جاری تھی اور کتنی رقم غبن ہوئی۔ نتیجتاً، چوری کی اصل رقم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔
صرف 45 دنوں کا سی سی ٹی وی ریکارڈ محفوظ رکھنا ایک بڑی غلطی
ایس آئی ٹی نے یہ بھی کہا کہ مندر جیسی حساس جگہ پر صرف 45 دنوں کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج کو محفوظ رکھنا نامناسب ہے۔ فوٹیج کو 180 دن تک محفوظ رکھنے کی تجویز پہلے بھی دی گئی تھی لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ اس سے پرانے ریکارڈ دستیاب نہیں ہو سکے اور تفتیش میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔
بینک کے کردار سے متعلق سوالات
رپورٹ میں بینک کی ذمہ داری کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گنتی کے اہلکاروں کو مقررہ یونیفارم فراہم نہیں کیا گیا۔ گنتی کے دوران بینک کے نمائندے موجود تھے لیکن وہ بھی ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنانے میں ناکام رہے۔ مزید برآں عہدیداروں کی باقاعدہ روٹیشن بھی نہیں کی گئی۔
کیس میں مزید انکشافات کا امکان
تاہم ایس آئی ٹی نے وضاحت کی ہے کہ یہ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہے۔ حتمی رپورٹ میں انتظامی احتساب، ادارہ جاتی خامیوں، نگرانی کی ناکامیوں اور اصلاحی تجاویز کی تفصیل ہوگی۔ اس لیے کیس میں مزید انکشافات کا امکان ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چوری اس لیے ممکن ہوئی کیونکہ کئی حفاظتی ضوابط پر عمل نہیں کیا گیا تھا۔
چڑھاوے میں بے ضابطگیوں کے شواہد
واضح رہے کہ یہ مقدمہ اس وقت درج کیا گیا تھا جب اتر پردیش حکومت کی تشکیل کردہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے اپنی ابتدائی رپورٹ میں چڑھاوے میں بے ضابطگیوں کے شواہد پیش کیے تھے۔ اس کے بعد رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کے رکن کرشن موہن کی شکایت پر ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ اس سلسلہ میں چند ملزمین کو گرفتار کیا گیا تھا۔
گرفتار ملزمین کے نام
گرفتار افراد میں اویناش شکلا، انکلپ مشرا، لو کش مشرا، منیش کمار یادو، کرونیش پانڈے، رام شنکر مشرا، سبھاش سریواستو اور راماشنکر عرف ٹنّو یادو شامل ہیں، جو مندر میں موصول ہونے والے نقد عطیات اور قیمتی اشیاء کی گنتی سے وابستہ تھے۔ دوسری جانب شری رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کے جنرل سیکریٹری چمپت رائے کے استعفے کی افواہوں کے درمیان وشو ہندو پریشد (وی ایچ پی) نے کہا تھا کہ اسے ایسے کسی استعفے کی اطلاع نہیں ہے۔