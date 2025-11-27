ETV Bharat / bharat

صدر دروپدی مرمو کر رہی ہیں اتر پردیش کا دورہ، بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز ڈائمنڈ جوبلی کے پروگرام میں کریں گی شرکت؛ جانیے شیڈول کی تفصیلات

صدر دروپدی مرمو لکھنؤ میں دو تقریبات میں شرکت کریں گی، بھاری گاڑیوں کے کئی راستے بدلے گئے۔

lucknow kanpur traffic diversion visit president droupadi murmu 27th to 28th november 2025 Urdu News
صدر دروپدی مرمو آج اتر پردیش کے دورے پر ہیں (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 27, 2025 at 10:41 AM IST

3 Min Read
لکھنؤ/کانپور: صدر دروپدی مرمو آج اتر پردیش کے دورے پر ہیں۔ وہ بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز ڈائمنڈ جوبلی جمبوری اور لکھنؤ میں برہما کماری تنظیم کے ایک پروگرام میں حصہ لیں گی۔ صدر کے پروگرام کی وجہ سے لکھنؤ اور کانپور میں ٹریفک کا رخ آج شام سے شروع ہو جائے گا۔ لکھنؤ میں یہ موڑ شام 6 بجے شروع ہوگا اور 28 نومبر کی آدھی رات تک نافذ رہے گا۔ اس دوران بھاری گاڑیوں کے روٹس تبدیل کیے جائیں گے۔

بھاری گاڑیوں کے روٹ تبدیل کر دیے گئے

مہوبہ سے گاڑیاں بندیل کھنڈ ایکسپریس وے کے ذریعے ہمیر پور، کانپور کبرائی، باندہ، چودگڑھا اور کھنہ کے راستے کانپور جائیں گی۔ راٹھ سریلا علاقے سے گاڑیاں کانپور-اورائی-جالون سڑک کے ذریعے کانپور کی طرف روانہ ہوں گی۔ موداہا پولیس اسٹیشن سے آنے والی بڑی گاڑیوں کو فتح پور کی طرف موڑ دیا جائے گا، سمیر پور پولیس اسٹیشن سے دائیں مڑ کر جس پورہ سے ہوتا ہوا چللا گھاٹ سے فتح پور کی طرف موڑ دیا جائے گا۔

ٹریفک کنٹرول اور امدادی مرکز سے مدد طلب کریں

ضلع میں تمام اہم مقامات اور رکاوٹوں پر مقامی پولیس اور ٹریفک پولیس تعینات کی جائے گی۔ ٹریفک سے متعلق کسی بھی مسئلے کے لیے آپ ٹریفک پولیس سے موبائل نمبر 9473987561، 8532830132، 9454403545 اور 9911599180 پر مدد لے سکتے ہیں۔ ایمرجنسی کی صورت میں UP-112 سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔

یہ ڈائیورشن کانپور میں لاگو کیا گیا ہے۔

یہ ڈائیورشن آج رات شروع ہو گا اور 28 نومبر کو ایونٹ کے اختتام تک نافذ رہے گا۔

ایمرجنسی سروس گاڑیوں کو موڑ سے استثنیٰ

باندہ، ہمیر پور اور مہوبہ سے آنے والی بھاری گاڑیاں اور امبیڈکر نگر، بستی، سنت کبیر نگر، گورکھپور، دیوریا، مہاراج گنج، کشی نگر، بلیا، غازی پور جانے والی گاڑیاں گھٹم پور چوراہے سے دائیں مڑ کر چوداگرہ، فتح پور، لال گنج، بچھراواں، حیدر گڑھ، پوروانچل، ایکسپریس کے راستے جا سکتی ہیں۔

اٹاوہ، اوریا، جھانسی اور کانپور دیہات سے آنے والی گاڑیاں رام دیوی اور مہاراج پور کے راستے اپنی منزل تک جا سکیں گی۔ اس سے ہلکی گاڑیوں کی نقل و حرکت پر براہ راست اثر نہیں پڑے گا، تاہم عوام سے گزارش ہے کہ سفر کرنے سے پہلے روٹ چیک کریں۔ ڈی سی پی ٹریفک رویندر کمار نے کہا کہ ایمبولینس جیسی ایمرجنسی سروس گاڑیوں کو موڑ سے مستثنیٰ رکھا جائے گا۔

