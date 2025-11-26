ایران کے مفت ویزے معطل، ہندوستانی زائرین کی مشکلات میں اضافہ، لکھنؤ میں مایوسی
شیعہ برادری کے آٹھویں امام کا اصل مزار ایران میں ہے۔ شیعہ کمیونٹی کے افراد کی دلی خواہش ہے کہ وہ وہاں جائیں۔
Published : November 26, 2025 at 1:35 PM IST
لکھنؤ: اسلامی جمہوریہ ایران کے ہندوستانی شہریوں کے لیے مفت ویزا داخلے پر پابندی کے فیصلے سے لاکھوں ہندوستانی زائرین براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔ شیعہ زائرین کی بڑی تعداد بالخصوص لکھنؤ اور حیدرآباد جیسے شہروں سے ہر سال عراق اور ایران جاتے تھے لیکن اب یہ سفر ان کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند روزانہ لکھنؤ میں تمثیلی مزارات پر جاتے ہیں، جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مزار، حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کا مزار، شاہ نجف اور سب سے مشہور مزار حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مزار ہے۔ تاہم، کمیونٹی کے جذبات اس حقیقت سے جڑے ہوئے ہیں کہ انہیں کم از کم ایک بار اصل مزار ضرور جانا چاہیے۔
لکھنؤ کے زائرین میں مایوسی
ساجد حسین کا کہنا ہے کہ ایران کا فیصلہ لکھنؤ کے لوگوں پر براہ راست حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر شیعہ لوگ ہندوستان سے زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اب مفت ویزے ختم ہونے سے غریب لوگ بالکل نہیں جا سکیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ایرانی حکومت مفت ویزے بحال کرے۔ ساجد بتاتے ہیں کہ لکھنؤ کی عبادت گاہیں ایران اور عراق کی عبادت گاہوں کی طرح ہیں اور لوگ یہاں اپنی خواہشات کے ساتھ آتے ہیں، لیکن حقیقی روضے کی زیارت کی خواہش مختلف ہے۔
ہر کوئی ایک بار امام رضا کے روضہ کی زیارت کرنا چاہتا
درگاہ حضرت عباس کے علاقے کے رہائشی صباء اصغر کا کہنا ہے کہ ہمارے آٹھویں امام کا حقیقی روضہ ایران میں ہے۔ ہر شیعہ کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار وہاں آئے۔ مفت ویزا ختم ہونے سے لکھنؤ کے ہزاروں لوگوں کا سفر مشکل ہو جائے گا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فیصلہ واپس لیا جائے۔
مشترکہ طور پر اس کا حل نکالیں گے
مولانا محمد میاں آبادی نے کہا کہ مفت ویزہ کی سہولت ایک سال سے موجود ہے جس سے عازمین کو خاصی سہولت میسر آئی ہے۔ مفت ویزے کی سہولت نے ویزے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے اور وقت کا انتظار کرنے کی پریشانی کو ختم کر دیا تھا۔ لوگ ایک یا دو دن کی چھٹی لے کر آسانی سے سفر کر سکتے تھے۔ اب مشکلات ضرور بڑھیں گی لیکن لوگ پہلے بھی ویزا خریدتے تھے اور اب بھی کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ ہندوستان اور ایران مشترکہ طور پر اس کا حل نکالیں گے۔
بحری جہاز بحال ہو جائیں تو غریب بھی سفر کر سکیں گے: مولانا کلب جواد
معروف شیعہ عالم مولانا کلب جواد کا کہنا ہے کہ 90 فیصد زائرین کا تعلق شیعہ برادری سے ہے۔ وہ اس فیصلے سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ پہلے غریب لوگ ہوائی کرایہ کی وجہ سے سفر نہیں کر پاتے تھے۔ اگر جہازوں کا سفر دوبارہ شروع ہوتا ہے تو غریب لوگوں کی بڑی تعداد آسانی سے ایران اور عراق کی سیر کر سکے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایران مفت ویزوں پر عائد پابندی ختم کرے۔
لکھنؤ کے تاریخی مزاروں اور امام باڑوں کی خصوصیات
چھوٹا امام باڑہ، جو لکھنؤ میں نوابی دور میں بنایا گیا تھا، اسے منی تاج محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مزید برآں، روضہ کاظمین، روضہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، روضہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور روضہ امام علی رضی اللہ عنہ جیسے مقدس مقامات شیعہ برادری کے ایمان و عقیدہ کے مراکز ہیں۔ لاکھوں لوگ ہر سال ان مزارات پر زیارت اور عبادت کے لیے آتے ہیں، لیکن نجف، کربلا، مشہد اور کاظمین کی حقیقی زیارت گاہوں کی بہت زیادہ خواہش اور مانگ ہے۔