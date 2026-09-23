کھیل کھیل میں جانیں راموجی کی کامیابیاں اور تعاون؛ اس گیم کے دیوانے ہوئے بچے
بورڈ گیم میں ملک کی 180 سے زیادہ متاثر کن شخصیتوں کے نام شامل ہیں، پڑھیے سنیل سنگھ کی ادارت میں خورشید احمد کی رپورٹ...
Published : September 23, 2026 at 11:41 AM IST
لکھنؤ: راجدھانی میں 12 سے 21 ستمبر تک منعقدہ 'گومتی پُستک مہوتسو' (بک فیئر) میں چرچا صرف کتابوں ہی کی نہیں رہی، بلکہ ایک انوکھے گیم نے بھی خوب سرخیاں بٹوریں۔ حیدرآباد کے رگھونندن واڈلا نے اپنے اسٹال پر خود کا ایجاد کردہ ایک گیم بھی بچوں کے لیے رکھا، جو تفریح کے ساتھ ساتھ انہیں معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔ اس گیم کا نام ہے ’گریٹ انڈین ٹریژر‘ (Great Indian Treasure)۔ خاص بات یہ ہے کہ اس گیم میں راموجی گروپ کے بانی آنجہانی راموجی راؤ سے جڑے سوالات بھی پوچھے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی تصویر بھی لگی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ بچوں کو تفریح فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ معلومات دینے کی یہ کوشش کتنی انوکھی ہے، پڑھیے یہ رپورٹ...
گومتی پستک مہوتسو
لکھنؤ میں منعقدہ گومتی پستک مہوتسو میں 200 سے زیادہ کتابوں کے اسٹال لگائے گئے تھے، جہاں شہر اور آس پاس کے اضلاع سے بڑی تعداد میں طلبہ، اساتذہ اور کتابوں کے شوقین افراد پہنچے۔ اس بک فیئر میں مختلف موضوعات پر مبنی کتابیں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنیں۔ میلے میں انگریزی، ہندی، اردو، اور بھوجپوری کے ساتھ ساتھ بھارت کی دیگر علاقائی زبانوں میں بھی کتابیں دیکھنے کو ملیں۔ سب سے زیادہ بکنے والی کتاب منشی پریم چند کی 'گودان' رہی۔ اس کے علاوہ 'مسافر کیفے' کو بھی قارئین نے خوب پسند کیا۔ مذہبی کتابوں میں بھگوت گیتا، رام چرت مانس اور ہنومان چالیسا کی بھی جم کر خریداری ہوئی۔
رگھونندن واڈلا کون ہیں؟
رگھونندن واڈلا بنیادی طور پر حیدرآباد کے رہنے والے ہیں۔ وہ خود اپنی کتابوں کے مصنف (رائٹر) ہیں اور ملک کی کئی بڑی شخصیتوں کے بارے میں مطالعہ اور تحریر کا کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے بھارت کے سابق صدر اور عظیم سائنسدان ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام سے بھی ملاقات کی ہے۔ اسی تجربے اور سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے ملک کی مایہ ناز شخصیتوں پر مبنی ’دی گریٹ انڈین ٹریژر بورڈ گیم‘ تیار کیا۔ اس بورڈ گیم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ملک کی عظیم اور متاثر کن شخصیتوں کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں۔
گیم کا مقصد کیا ہے؟
رگھونندن کہتے ہیں کہ اس بورڈ گیم کا مقصد بچوں کو صرف تفریح فراہم کرنا نہیں ہے، بلکہ کھیل کھیل میں انہیں ملک کی عظیم شخصیتوں، ان کی جدوجہد، کامیابیوں اور زندگی کے سفر سے واقف کرانا ہے۔ اس کے ذریعے بچوں میں یہ سوچ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیریئر کے لیے صرف سرکاری نوکری ہی واحد راستہ نہیں ہے۔ ملک اور دنیا میں ایسی بے شمار شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے سرکاری نوکری کیے بغیر اپنے اپنے شعبوں میں بڑی پہچان بنائی اور ملک کے لیے اہم خدمات انجام دیں۔ ان کی کہانیوں سے متاثر ہو کر بچے اپنے کیریئر کو لے کر ایک نئی سوچ پیدا کر سکیں۔
’دی گریٹ انڈین ٹریژر بورڈ گیم‘ کیا ہے؟
’دی گریٹ انڈین ٹریژر بورڈ گیم‘ میں ملک کی مختلف ریاستوں کی عظیم شخصیتوں کو شامل کیا گیا ہے۔ بورڈ میں تقریباً 30 کالم بنائے گئے ہیں اور ہر کالم میں کسی ایک ریاست سے جڑی اہم شخصیتوں کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں۔ ہر ریاست سے چھ مایہ ناز اور متاثر کن شخصیتوں کو اس کھیل کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس میں ملک کے مہاپرشوں (عظیم رہنماؤں) کے ساتھ ساتھ الگ الگ ریاستوں کی مایہ ناز ہستیوں کی کامیابیوں اور ان کی تاریخ کو بھی بتایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر، تمل ناڈو سے جڑے حصے میں بھارت کے سابق صدر ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں، جبکہ تلنگانہ سے جڑے حصے میں سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کا ذکر ہے۔ وہیں آندھرا کے بلاک میں راموجی راؤ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس طرح مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والی تقریباً 180 سے زیادہ متاثر کن شخصیتوں کو اس بورڈ گیم میں شامل کیا گیا ہے۔
کیسے کھیلتے ہیں؟
اس گیم کو کھیلنے کا طریقہ بھی بچوں کے لیے انتہائی دلچسپ ہے۔ کھلاڑی بورڈ پر گوٹی (ٹوکن) چلاتا ہے اور جس ریاست کے کالم پر گوٹی رکتی ہے، اس ریاست کی کسی عظیم شخصیت سے جڑا سوال پوچھا جاتا ہے۔ صحیح جواب دینے پر کھلاڑی کو پوائنٹس (نمبر) دیے جاتے ہیں۔ اس طرح بچے کھیل میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ملک کی عظیم شخصیتوں اور ان کی کامیابیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں کے میلے (بک فیئر) میں ایسے ہزاروں بورڈ گیمز بک چکے ہیں اور بچوں میں انہیں لے کر کافی اشتیاق دیکھا جا رہا ہے۔ خاص طور پر جب فلم اور میڈیا کی دنیا سے جڑی معلومات بورڈ گیم کے ذریعے بچوں کے سامنے آتی ہیں تو وہ اس میں گہری دلچسپی لیتے ہیں۔
راموجی راؤ سے جڑا سوال
بورڈ گیم میں آندھرا پردیش کی عظیم شخصیتوں سے جڑا ایک سوال اس کی بہترین مثال ہے۔ سوال ہے کہ: 'وہ کون سی شخصیت تھیں جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی فلم سٹی تیار کی؟ ایک بڑے اخبار کو گاؤں گاؤں تک پہنچایا اور میڈیا کا ایک وسیع نیٹ ورک کھڑا کیا؟'
بچے اس کا جواب دیتے ہیں
راموجی راؤ۔ انہوں نے 'راموجی فلم سٹی' قائم کی اور ’ایناڈو‘ (Eenadu) اخبار کے ذریعے میڈیا کے شعبے میں اپنی ایک منفرد پہچان بنائی۔ بورڈ گیم میں راموجی راؤ جیسی متاثر کن شخصیتوں کی کامیابیوں کو سوال و جواب کے ذریعے بچوں تک پہنچانے کی ایک بہترین کوشش کی گئی ہے۔
راموجی راؤ پر واڈلا کا کیا کہنا ہے؟
رگھونندن واڈلا کہتے ہیں کہ راموجی راؤ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اپنی محنت اور لگن کے بل بوتے پر ایک منفرد مقام بنایا اور ملک و دنیا میں اپنی پہچان قائم کی۔ جب بھی ملک کی میڈیا اور فلمی دنیا کی تاریخ لکھی جائے گی، راموجی راؤ کا نام اس میں لازمی شامل ہوگا۔ بچے راموجی راؤ کے بارے میں بھی کئی طرح کے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ راموجی فلم سٹی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نام ہے، اس لیے بورڈ گیم میں ان کے پورے کام کو تفصیل سے شامل کرنا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ، مختصر طور پر ان کی اہم خدمات کو اس میں پیش کیا گیا ہے۔
بورڈ گیم میں آندھرا پردیش کی یہ اہم شخصیتیں شامل ہیں
راموجی راؤ: راموجی راؤ بھارتی میڈیا اور صحافت (جرنلزم) کا ایک نمایاں نام رہے۔ انہوں نے ’ایناڈو‘ اخبار، راموجی گروپ اور ای ٹی وی (ETV) نیوز نیٹ ورک کی بنیاد رکھی۔ حیدرآباد میں واقع 'راموجی فلم سٹی' بھی ان کے بڑے منصوبوں میں شامل ہے۔ میڈیا اور انٹرپرینیورشپ (کاروبار) کے شعبے میں ان کی خدمات کے لیے انہیں بڑے پیمانے پر پہچان ملی۔
جی ایم راؤ: جی ایم راؤ جی ایم آر (GMR) گروپ کے بانی چیئرمین ہیں۔ انہوں نے انفراسٹرکچر اور انڈسٹری کے شعبے میں ایک بہت بڑا کاروباری گروپ کھڑا کیا۔ جی ایم آر گروپ ایئرپورٹس، توانائی (پاور) اور دیگر بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹس کے لیے جانا جاتا ہے۔
ڈاکٹر وائی سبا راؤ: ڈاکٹر وائی سبا راؤ بھارت کے ایک مایہ ناز بائیو کیمسٹ (جیو کیمیا دان) سائنسدان تھے۔ انہوں نے بائیو کیمسٹری اور طبی تحقیق (میڈیکل ریسرچ) میں اہم خدمات انجام دیں۔ ان کی ریسرچ کا تعلق انرجی میٹابولزم اور ادویاتی مرکبات سے تھا اور ان کے کام کے جدید طبی سائنس پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔
ایس ایس راجامولی: ایس ایس راجامولی بھارتی سنیما کے ایک انتہائی مقبول فلم ڈائریکٹر ہیں۔ 'باہوبلی' سیریز اور 'آر آر آر' (RRR) جیسی فلموں نے انہیں عالمی سطح پر شہرت دلائی۔ ان کی فلموں کی شاندار پیشکش، تکنیکی مہارت اور بھارتی کہانیوں کو بڑے پردے پر لانے کا ان کا انداز خاص طور پر مشہور ہے۔
کرنم ملیشوری: کرنم ملیشوری بھارتی ویٹ لفٹنگ (وزن برداری) کی ایک تاریخی کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے سڈنی اولمپکس 2000 میں کانسی کا تمغہ (برونز میڈل) جیت کر اولمپک میڈل حاصل کرنے والی پہلی بھارتی خاتون ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ ان کی اس کامیابی نے بھارتی خاتون کھلاڑیوں کے لیے ایک عظیم مثال قائم کی۔
پلیلا گوپی چند: پلیلا گوپی چند بھارت کے صفِ اول کے بیڈمنٹن کھلاڑیوں اور کوچز میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ 2001 میں 'آل انگلینڈ بیڈمنٹن چیمپیئن' بنے۔ بعد میں ایک کوچ کے طور پر انہوں نے بھارتی بیڈمنٹن کو نئی بلندیوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا اور کئی انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑیوں کو ٹریننگ دی۔