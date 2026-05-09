لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجہ سبرامانی بھارت کے اگلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف مقرر
لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) راجہ سبرامانی جنرل انیل چوہان کی جگہ لیں گے۔ وہ مرکزی سرکار کے سیکریٹری کے طور پر بھی کام کریں گے۔
Published : May 9, 2026 at 8:53 AM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجہ سبرامانی کو اگلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے طور پر مقرر کیا ہے۔ وہ عسکری امور کے محکمے کے سیکرٹری کے طور پر بھی کام کریں گے۔ راجہ سبرامنی 30 مئی سال 2026 کو جنرل انل چوہان کی میعاد پوری ہونے کے بعد عہدہ سنبھالیں گے۔
چار دہائیوں سے زیادہ عرصے پر محیط خدمات کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل راجہ سبرامانی فی الوقت ستمبر سال 2025 سے قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹریٹ میں ملٹری ایڈوائزر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ اس سے قبل آرمی چیف اور سینٹرل کمانڈ کے جی او سی ان سی (GOC-in-C) کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں، اور انہوں نے شمال مغربی سرحدوں کے اہم آپریشنز کی کمانڈ بھی کی ہے۔
Government of India appoints Lt Gen NS Raja Subramani PVSM, AVSM, SM, VSM (Retd.) as the next Chief of Defence Staff, who will also serve as Secretary, Department of Military Affairs. He will assume office after Gen Anil Chauhan completes his tenure on 30 May 2026.— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 9, 2026
لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجہ سبرامانی اس وقت قومی سلامتی کونسل سیکرٹریٹ میں ملٹری ایڈوائزر ہیں۔ وہ اس عہدے پر یکم ستمبر سال 2025 سے فائز ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے یکم جولائی 2024 سے 31 جولائی 2025 تک آرمی کے نائب سربراہ اور جون 2020 سے 42 مارچ سال 2025 تک جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف کے طور پر کام کیا۔
وہ جنرل آفیسر نیشنل ڈیفنس اکیڈمی اور انڈین ملٹری اکیڈمی سے گریجویٹ ہیں۔ انہیں 14 دسمبر سال 1985 کو گڑھوال رائفلز کی 8ویں بٹالین میں کمیشن ملا۔ وہ جوائنٹ سروسز کمانڈ اسٹاف کالج، بریکنیل (یو کے) اور نیشنل ڈیفنس کالج، نئی دہلی کے سابق طالب علم ہیں۔ انہوں نے کنگز کالج لندن سے ماسٹر آف آرٹس اور مدراس یونیورسٹی سے دفاعی علوم میں ایم فل کی ڈگری حاصل کی۔
40 سال پر محیط اپنے طویل کرئیر میں، لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجہ سبرامانی نے متعدد تنازعات اور خطوں میں خدمات انجام دی ہیں اور کئی کمانڈ، اسٹاف اور انسٹرکشنل اپوائنمنٹس پر کام کیا ہے۔ انہوں نے آپریشن رائنو کے ایک حصے کے طور پر آسام میں انسداد بغاوت آپریشن میں 16 گڑھوال رائفلز، جموں و کشمیر میں 168 انفنٹری بریگیڈ اور سنٹرل سیکٹر میں 17 ماؤنٹین ڈویژن کو مشکل آپریشنل ماحول میں کمانڈ کیا۔ انہیں مغربی محاذ پر بھارتی فوج کی پریمیئر اسٹرائیک کور، 2 کور کی کمانڈ کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔
وہ جنرل آفیسر کے اسٹاف اور انسٹرکشنل اپوائنمنٹس میں نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں ڈویژنل آفیسر، ماؤنٹین بریگیڈ کے بریگیڈ میجر، قازقستان میں دفاعی اتاشی، ملٹری سیکرٹری کی برانچ میں اسسٹنٹ ملٹری سکریٹری، ہیڈ کوارٹر ایسٹرن کمانڈ میں کرنل جنرل اسٹاف (آپریشنز)، جموں کشمیر میں راشٹریہ رائفل سیکٹر کے ڈپٹی کمانڈر، وزارت دفاع (فوج) کے انٹیگریٹڈ ہیڈکوارٹر میں انٹیلی جنس کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل، ایسٹرن کمانڈ میں بریگیڈیئر جنرل اسٹاف (آپریشنز)، ڈیفنس سروسز اسٹاف کالج، ویلنگٹن میں چیف انسٹرکٹر (آرمی) اور ہیڈ کوارٹر ناردرن کمانڈ میں چیف آف اسٹاف جیسے اہم عہدوں پر فائز رہے۔ انہیں مغربی اور شمالی دونوں سرحدوں پر آپریشنل ڈائنامکس کی گہری جانکاری اور سمجھ ہے۔ ان کی نمایاں خدمات کے لیے انہیں پرم وششٹ سیوا میڈل، اتی وششٹ سیوا میڈل، سینا میڈل اور وششٹ سیوا میڈل سے نوازا جا چکا ہے۔
