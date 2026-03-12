ملک بھر میں ایل پی جی کی فراہمی میں رکاوٹ، صارفین اور ریسٹورنٹس کو مشکلات
ممبئی، چینئی اور بنگلور میں صارفین کو آن لائن کے ذریعے گیس بکنگ کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
Published : March 12, 2026 at 8:44 PM IST
نئی دہلی : ملک کے مختلف حصوں میں گھریلو گیس یعنی ایل پی جی کی فراہمی میں رکاوٹوں کی خبریں سامنے آنے کے بعد صارفین میں تشویش پھیل گئی ہے۔ کئی شہروں میں لوگوں نے گیس سلنڈر کی بکنگ میں مشکلات اور تاخیر کی شکایت کی ہے، جبکہ ریسٹورنٹ مالکان نے خبردار کیا ہے کہ اگر صورتحال جلد بہتر نہ ہوئی تو بڑے پیمانے پر کاروبار بند ہونے کا خدشہ ہے۔
اطلاعات کے مطابق ممبئی، چینئی اور بنگلور کے کئی علاقوں میں صارفین کو آن لائن، آئی وی آر ایس اور میسجنگ سروسز کے ذریعے گیس بکنگ کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انڈین آئیل کارپوریشن کے حکام نے کہا ہے کہ گھریلو ایل پی جی کی فراہمی میں کوئی کمی نہیں ہے، تاہم بکنگ کے نظام میں تکنیکی خرابی کے باعث سلنڈر کی فراہمی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ کمپنی کے مطابق اس مسئلے کو جلد حل کر لیا جائے گا۔
کچھ علاقوں میں افواہوں کے باعث لوگ بڑی تعداد میں گیس ایجنسیوں کے باہر جمع ہو رہے ہیں۔ ریاست بہار کے دربھنگہ میں کئی صارفین گھنٹوں قطار میں کھڑے رہنے کے باوجود سلنڈر حاصل نہیں کر سکے۔ کچھ صارفین نے یہ بھی شکایت کی کہ بعض مقامات پر بلیک مارکیٹ میں گیس مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہے۔ ایک صارف کے مطابق کہیں گیس 250 روپئے فی کلو جبکہ کہیں 400 روپئے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے جس سے گھریلو اخراجات بڑھ گئے ہیں۔
ایل پی جی کی فراہمی میں رکاوٹ کا سب سے زیادہ اثر ہوٹل اور ریسٹورنٹ انڈسٹری پر پڑ رہا ہے کیونکہ ان کا انحصار کمرشل گیس سلنڈروں پر ہوتا ہے۔ نیشل ریستورنٹ ایسوسی ایشن آف انڈیا نے خبردار کیا ہے کہ اگر گیس کی فراہمی بحال نہ ہوئی تو ملک بھر میں ہزاروں ریسٹورنٹس بند ہونے کا خطرہ ہے۔ بنگلورو میں کئی چھوٹے ہوٹلوں نے گیس نہ ملنے کے باعث اپنی خدمات محدود کر کے صرف چائے اور کافی تک محدود کر دی ہیں۔ اسی طرح ممبئی میں بھی تقریباً 20 فیصد ہوٹل اور ریسٹورنٹس عارضی طور پر بند ہونے کی اطلاعات ہیں۔
چھوٹے کھانے کے اسٹال چلانے والوں پر اس بحران کا اثر اور زیادہ پڑ رہا ہے۔ ان کے مطابق گیس کی قیمتوں میں اضافے کے باعث کھانا تیار کرنے کی لاگت تقریباً دوگنی ہو گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ گھریلو صارفین کے لیے ایل پی جی کی فراہمی محفوظ ہے اور گھریلو ضروریات کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ وزارت پٹرولیم کے مطابق ریفائنریوں کو ایل پی جی کی پیداوار بڑھانے کی ہدایت دی گئی ہے اور پیداوار میں تقریباً 25 فیصد اضافہ کیا گیا ہے۔
بھارت اپنی ایل پی جی کی ضروریات کا تقریباً 60 فیصد درآمد کرتا ہے اور ان درآمدات کا بڑا حصہ مشرق وسطیٰ سے آتا ہے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عالمی توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پیدا ہوا ہے جس کے پیش نظر احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکام کے مطابق گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت دہلی میں اس وقت تقریباً 913 روپے ہے جبکہ پردھان منتری اجول یوجنا کے تحت مستفید ہونے والے صارفین کو یہی سلنڈر تقریباً 613 روپے میں فراہم کیا جا رہا ہے۔
حکومت نے ذخیرہ اندوزی اور گھبراہٹ میں خریداری کو روکنے کے لیے گیس سلنڈر کی نئی بکنگ کے درمیان وقفہ 21 دن سے بڑھا کر 25 دن کر دیا ہے۔