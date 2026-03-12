ہاسٹلز میں کھانا پکانے کے لیے گیس ندارد! چنئی میڈیکل کالج طلبہ سے کہا، 'کمرہ خالی کرو، گھر سے پڑھو'
ایل پی جی بحران کے سبب ہوٹل لکڑی اور بجلی والے چولہوں پر منحصر ہوگئے ہیں، وہیں اب ہاسٹل بھی بند ہونے لگے ہیں۔
Published : March 12, 2026 at 12:07 PM IST
چنئی: تمل ناڈو کے دارالحکومت چنئی میں کھانا پکانے والی گیس کی شدید قلت نے معمولات زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے۔ کمرشل سلنڈر نہ ہونے کی وجہ سے شہر کے معروف ریسٹورنٹس، بیکریاں اور چائے کی دکانیں یا تو اپنا کام بند کرنے پر مجبور ہیں یا کھانا پکانے کے لیے لکڑی اور بجلی والے چولہے کا سہارا لے رہی ہیں۔
بحران کی بنیادی وجہ
ماہرین کے مطابق اس کمی کا براہ راست تعلق مغربی ایشیا میں جاری تنازعات سے ہے۔ بھارت اپنی ایل پی جی کی ضروریات کے لیے کویت، قطر اور سعودی عرب جیسے ممالک سے درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ جنگ نے سپلائی چین کو بری طرح متاثر کیا ہے، جس سے گیس کی دستیابی میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔
بھارتی حکومت نے گھریلو صارفین کو گیس کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ اس ترجیح کی وجہ سے گیس کمپنیوں نے کمرشل سلنڈروں کی پیداوار یا تو روک دی ہے یا اس میں زبردست کمی کر دی ہے۔ اس کا براہ راست اثر چنئی کی ہوٹل انڈسٹری پر پڑا ہے۔
مینو سے پکوان غائب
گیس بچانے کے لیے شہر کے بڑے اور درمیانے درجے کے ریستورانوں نے اپنے مینو میں زبردست کمی کی ہے۔ جب کہ دوپہر کے کھانے میں پہلے مختلف قسم کے پکوان جیسے سانبر، رسم، پوریل، اویل اور پاپڑ پیش کیے جاتے تھے، اب بہت سے لوگ صرف گریوی اور چٹنی پیش کر رہے ہیں۔ ایندھن کی بچت کے لیے ہوٹلوں میں اب صرف ٹماٹر چاول، املی کے چاول اور لیمن رائس جیسی سادہ ڈشیں پیش کی جا رہی ہیں۔ ننگامبکم اور ایگمور جیسے علاقوں میں چائے کی دکانوں نے وڈا اور بجی جیسے ناشتے بنانا بند کر دیے ہیں۔ نان ویجیٹیرین ہوٹلوں میں آملیٹ ملنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔
تعلیم اور ہاسٹلز پر اثرات
یہ بحران صرف خوراک تک محدود نہیں ہے۔ چنئی کے بہت سے کالج اور یونیورسٹی کے ہاسٹل گیس کی قلت کی وجہ سے طلباء کو کھانا فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ صورت حال اس قدر سنگین ہو گئی ہے کہ ایک نجی میڈیکل کالج نے 12 مارچ سے 25 مارچ تک باقاعدہ کلاسز معطل کر دی ہیں اور طلباء کو ہاسٹل خالی کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اب پڑھائی آن لائن کی جائے گی۔
لکڑی کی قیمتوں میں اضافہ
متبادل لکڑی اور چارکول کی مانگ میں اچانک اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے لکڑی کی قیمتوں میں 500 سے 1000 روپے فی ٹن اضافہ ہوا ہے۔ ریسٹورنٹ مالکان کا کہنا ہے کہ اگر کمرشل گیس سپلائی جلد بحال نہ کی گئی تو کئی ادارے مستقل طور پر بند ہو سکتے ہیں۔
