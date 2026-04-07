ایل پی جی بحران سے پریشان بہار کے مزدوروں کی گھر واپسی، مہنگائی اور گیس کی قلت نے چھین لی روزی روٹی
بہار کے مزدور طبقے پر ایران جنگ کے منفی اثرات کے بارے میں پٹنہ سے رنجیت کمار اور بکسر سے امیش پانڈے کی خصوصی رپورٹ۔
Published : April 7, 2026 at 2:58 PM IST
پٹنہ: مشہور شاعر آدم گونڈوی کا شعر ہے کہ 'تمہاری فائلوں میں گاؤں کا موسم گلابی ہے، مگر یہ آنکڑے جھوٹے ہیں، یہ دعویٰ کتابی ہے'۔ برسوں پہلے لکھا گیا یہ شعر آج دیہی بھارت کے حقیقی حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر سرکار اور انتظامیہ کی نظر سے دیکھا جائے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ تاہم بہار کے مختلف ریلوے اسٹیشنوں پر لوگوں کا بڑھتا ہجوم یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ "صورت حال خراب ہے۔" اگر آپ اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں تو بہار کے کسی بھی ریلوے اسٹیشن پر جائیں جہاں لمبی دوری کی ٹرینیں آ کر رکتی ہیں۔
مہاجر مزدور گاؤں لوٹنے پر مجبور
درحقیقت بہار سے لاکھوں لوگ اپنی اور بال بچوں کی روزی روٹی کے لیے دوسری ریاستوں کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں اپنا بھی پیٹ بھرنا مشکل ہو جائے تو ایسے میں غریب مزدر کیا کرے؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنا بوریا بستر باندھ کر اپنے گاؤں، قصبوں اور گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کی ٹیم گراؤنڈ زیرو پر پہنچی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ زمینی حقیقت کیا ہے۔ پٹنہ سے بکسر تک ہماری موجودگی رہی۔ جتنے بھی تارکین وطن مزدور بہار آ رہے تھے ان کی زبان پر کم و بیش ایک ہی بات تھی: "گیس کی بڑی دقت ہے، اسی وجہ سے گھر لوٹ آئے۔"
''400 روپے فی کلو میں گیس خریدنی پڑ رہی تھی''
بانکا کے رہنے والے پنٹو کمار نے بتایا کہ وہ دہلی میں ایک کمپنی میں کام کرتے تھے۔ لیکن گیس کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ واپس گھر آنے پر مجبور ہو گئے۔ پنٹو بتاتے ہیں کہ دہلی میں انہیں 400 روپے فی کلو کے حساب سے گیس خریدنی پڑ رہی تھی۔ انہیں کمپنی سے اتنے پیسے نہیں ملتے تھے کہ وہ اپنے ماہانہ اخراجات پورے کر سکیں۔
"لاچار ہو کر ہم اپنے گاؤں واپس آ رہے ہیں۔ اب ہم بھاگلپور میں ہی رہ کر ٹوٹو چلائیں گے۔" "میرے جاننے والے چالیس سے پچاس لوگ واپس آچکے ہیں۔" - پنٹو کمار، مہاجر کارکن جو دہلی سے واپس آیا تھا۔
"ایک تو مہنگائی، دوسری گیس کی قلت "
دہلی کے برہمپوری میں رہ کر کام کرنے والے شیوکانت کہتے ہیں کہ گیس بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ ہم لوگ کسی طرح خوردہ میں خرید کر کام چلا رہے تھے، لیکن اس مہنگائی میں بڑے شہر میں رہنا مشکل ہے۔ کئی بار ہم نے وہاں لکڑی پر کھانا پکایا، لیکن اب یہ بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ مشکلات کو دیکھتے ہوئے ہم نے گھر لوٹنا ہی بہتر سمجھا۔ گھر پر تو کسی طرح گزارا ہو جائے گا۔
"ہم روزگار کے لیے دہلی گئے تھے۔ وہاں کام کر رہے تھے، لیکن گیس 450 روپے فی کلو مل رہی تھی۔ گیس کی قلت کی وجہ سے بڑے شہروں میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ لاک ڈاؤن جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس واپسی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔'' - ٹنکو، مہاجر مزدور
'گیس ملنا مشکل ہو گئی'
پڈوچیری سے واپس آنے والا ایک نوجوان روشن کہتے ہیں، "ہم وہاں نوکریوں کے لیے گئے تھے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن بحران کے بعد ہمارے لیے گیس ملنا مشکل ہو گئی۔ اسی لیے ہم واپس آ رہے ہیں۔"
''ہم گاؤں میں گائے کے گوبر سے کھانا پکا سکتے ہیں''
راکیش روزگار کے لیے اورنگ آباد، مہاراشٹر گئے تھے اور اب واپس آ رہے ہیں۔ راکیش کا کہنا ہے کہ لوگ بہار سے باہر روزی کمانے جاتے ہیں، لیکن اب پیسہ کمانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ وہاں ہمیں گیس نہیں مل رہی تھی۔ اس لیے ہم اپنے گاؤں واپس جا رہے ہیں۔ ہم گاؤں میں گائے کے گوبر سے کھانا پکا سکتے ہیں۔
'باہر رہنا مشکل ہو گیا '
بکسر ریلوے اسٹیشن پر ایک اور مہاجر مزدور پنٹو کیشاری کی آنکھوں میں بھی واضح طور پر اپنے خاندان کی فکر جھلک رہی تھی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ان کا خاندان بڑا ہے۔ گیس سلنڈر کی بڑھتی ہوئی قلت اور رکاوٹوں نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ ان کی کمائی پہلے ہی کم تھی، اور اب انہیں گیس کے لیے بھی جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے، جس سے باہر رہنا مشکل ہو گیا۔
وہیں سہیلا، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، بکسر کا کہنا ہے کہ "اعلیٰ سطح کی ویڈیو کانفرنس کے بعد دوسری ریاستوں سے واپس آنے والے مزدوروں کا ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ اس کے تحت لیبر سپرنٹنڈنٹ کو رضاکارانہ طور پر واپس آنے والے مزدوروں کی مکمل جانکاری اکٹھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر انہیں مدد فراہم کی جا سکے۔"
لیبر سپرنٹنڈنٹ کا کیا کہنا ہے؟
لیبر سپرنٹنڈنٹ سنجے کمار نے بھی تسلیم کیا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ سے پیدا ہونے والی صورت حال مزدوروں کو متاثر کر رہی ہے۔ لوگ تیزی سے گھر لوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 31 مارچ تک، 217 تارکین وطن مزدور ضلع کے مختلف بلاکس میں واپس لوٹے، تازہ ترین ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گاؤں والوں سے بات چیت کی بنیاد پر واپس آنے والے مزدور کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔
"صورت حال کورونا وائرس سے بھی بدتر ہونے والی ہے"
ماہر معاشیات ڈاکٹر ودیارتھی وکاس کا کہنا ہے کہ بحران ایک ماہ سے جاری ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 400,000 سے 500,000 مہاجر مزدور بہار واپس آچکے ہیں۔ یہ رجحان رک نہیں سکتا۔ اس بار حالات کرونا سے بھی بدتر ہونے جا رہے ہیں۔ اگر حکومت نے انتظامات نہ کیے تو اگلے چھ ماہ میں کورونا وائرس جیسی صورت حال پیدا ہو جائے گی۔ 30 لاکھ سے زیادہ مزدور بہار واپس آئیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ریاست میں لوگوں کی ایک قابل ذکر تعداد خط افلاس سے نیچے چلی جائے گی۔
"کورونا وائرس کے بحران کے دوران، لوگوں کو کھانا مل جاتا تھا، لیکن اب خوراک پر بھی آفت ہے۔ گیس پر منحصر کاروبار یا تو بند ہو چکے ہیں یا بند ہونے والے ہیں۔ بے روزگاری میں بھی نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔" - ڈاکٹر ودیارتھی وکاس، ماہر اقتصادیات
بہار میں ریورس ہجرت
درحقیقت، بہار نے کورونا وبا کے دوران ریورس مائیگریشن کا مشاہدہ کیا تھا۔ لاک ڈاؤن کے بعد مہاجر مزدور بڑی تعداد میں دہلی، آندھرا پردیش، کیرالہ، تمل ناڈو، گجرات، ہریانہ، پنجاب، مہاراشٹر اور گجرات جیسی ریاستوں سے بہار واپس آ گئے تھے۔ تقریباً 25 لاکھ کارکن واپس آئے تھے۔ بہار حکومت نے ان مزدوروں کی میپنگ بھی کرائی تھی۔
"بہار حکومت مزدوروں کے لیے انتظامات کرے گی"
بہار کے وزیر صنعت دلیپ جیسوال نے معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "یہ ایک بین الاقوامی بحران ہے۔ ہم نے کووڈ-19 کے بحران کے دوران مزدوروں کے لیے انتظامات کیے تھے، اور اگر اس بار مزدور واپس آ رہے ہیں، تو حکومت کو ان کی فکر ہے۔ بہار حکومت اس بار بھی مزدوروں کے لیے انتظامات کرے گی۔ حالانکہ، یہ مسئلہ زیادہ بڑا نہیں ہے۔"
ایل پی جی بحران کے ضمنی اثرات
مجموعی طور پر، ملک میں ایل پی جی گیس کی قلت اب ایک بڑے سماجی اور اقتصادی بحران کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مہاجر مزدور اس بحران کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ دہلی، ممبئی، سورت، پنجاب اور گجرات جیسے صنعتی شہروں میں کام کرنے والے بہار کے مزدوروں کی ایک بڑی تعداد اب اپنے گاؤں واپس جانے پر مجبور ہے۔
