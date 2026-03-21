ایل پی جی بحران: ریاستوں کو 20 فیصد زیادہ گیس ملے گی، نیا نظام 23 مارچ سے نافذ ہوگا
یہ اضافی 20 فیصد گیس ترجیحی بنیادوں پر منتخب سیکٹرز کے لیے استعمال کی جائے گی۔
Published : March 21, 2026 at 10:50 PM IST
نئی دہلی: پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے ہفتہ کو ملک میں جاری گیس بحران کے درمیان ریاستوں کو اہم راحت فراہم کی۔ اس سلسلے میں وزارت کے سکریٹری ڈاکٹر نیرج متل نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سکریٹریوں کو خط لکھ کر ایل پی جی کی سپلائی بڑھانے کی ہدایت دی ہے۔
اپنے خط میں انہوں نے کہا کہ 23 مارچ 2026 سے ریاستوں کو پہلے سے 20 فیصد زیادہ گیس ملے گی۔ اس کے بعد ریاستوں کو کل سپلائی بحران سے پہلے کی سطح کے 50 فیصد تک پہنچ جائے گی۔
Dr Neeraj Mittal, Secretary of the Ministry of Petroleum & Natural Gas, writes to all State/UT Chief Secretaries— ANI (@ANI) March 21, 2026
" i wish to now inform you that w.e.f 23.3.26 till further notification, another 20% is being allotted to the state, which would take the overall allocation to 50% of… pic.twitter.com/lc6zHVnLC5
ہوٹلوں کے علاوہ ڈھابوں اور صنعتی کینٹینوں کو ترجیح دی جائے گی
یہ اضافی 20 فیصد گیس ترجیحی بنیادوں پر منتخب سیکٹرز کے لیے استعمال کی جائے گی۔ ڈاکٹر نیرج متل کے خط کے مطابق، یہ سپلائی بنیادی طور پر ڈھابوں، ہوٹلوں، ریستورانوں اور صنعتی کینٹینوں کو فراہم کی جائے گی۔ حکومت کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کیٹرنگ سروسز اور فوڈ انڈسٹری پر بحران کے اثرات کو کم سے کم کیا جائے۔
مہاجر مزدوروں کو 5 کلو کا سلنڈر دستیاب کرایا جائے
وزارت نے تارکین وطن کارکنوں کی ضروریات کو بھی پورا کیا ہے۔ خط کے مطابق 5 کلوگرام فری ٹریڈ ایل پی جی سلنڈر تارکین وطن کارکنوں کو دستیاب کرائے جائیں۔ سکریٹری نے ریاستوں کو سختی سے ہدایت دی ہے کہ وہ بلیک مارکیٹنگ یا اس اضافی مختص کی تبدیلی کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔
فوڈ پروسیسنگ اور ڈیری سیکٹر کے لیے راحت
مزید برآں، فوڈ پروسیسنگ یونٹس اور ڈیری سیکٹر کو اضافی گیس کی فراہمی سے فائدہ ہوگا۔ ریاستی حکومتوں یا مقامی اداروں کے ذریعہ چلائے جانے والے سبسڈی والی کینٹین اور آؤٹ لیٹس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ عام لوگوں کی خوراک تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے کمیونٹی کچن کو بھی ترجیح دی گئی ہے۔