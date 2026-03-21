ایل پی جی بحران: ریاستوں کو 20 فیصد زیادہ گیس ملے گی، نیا نظام 23 مارچ سے نافذ ہوگا

یہ اضافی 20 فیصد گیس ترجیحی بنیادوں پر منتخب سیکٹرز کے لیے استعمال کی جائے گی۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 21, 2026 at 10:50 PM IST

2 Min Read
نئی دہلی: پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے ہفتہ کو ملک میں جاری گیس بحران کے درمیان ریاستوں کو اہم راحت فراہم کی۔ اس سلسلے میں وزارت کے سکریٹری ڈاکٹر نیرج متل نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سکریٹریوں کو خط لکھ کر ایل پی جی کی سپلائی بڑھانے کی ہدایت دی ہے۔

اپنے خط میں انہوں نے کہا کہ 23 ​​مارچ 2026 سے ریاستوں کو پہلے سے 20 فیصد زیادہ گیس ملے گی۔ اس کے بعد ریاستوں کو کل سپلائی بحران سے پہلے کی سطح کے 50 فیصد تک پہنچ جائے گی۔

ہوٹلوں کے علاوہ ڈھابوں اور صنعتی کینٹینوں کو ترجیح دی جائے گی

یہ اضافی 20 فیصد گیس ترجیحی بنیادوں پر منتخب سیکٹرز کے لیے استعمال کی جائے گی۔ ڈاکٹر نیرج متل کے خط کے مطابق، یہ سپلائی بنیادی طور پر ڈھابوں، ہوٹلوں، ریستورانوں اور صنعتی کینٹینوں کو فراہم کی جائے گی۔ حکومت کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کیٹرنگ سروسز اور فوڈ انڈسٹری پر بحران کے اثرات کو کم سے کم کیا جائے۔

مہاجر مزدوروں کو 5 کلو کا سلنڈر دستیاب کرایا جائے

وزارت نے تارکین وطن کارکنوں کی ضروریات کو بھی پورا کیا ہے۔ خط کے مطابق 5 کلوگرام فری ٹریڈ ایل پی جی سلنڈر تارکین وطن کارکنوں کو دستیاب کرائے جائیں۔ سکریٹری نے ریاستوں کو سختی سے ہدایت دی ہے کہ وہ بلیک مارکیٹنگ یا اس اضافی مختص کی تبدیلی کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔

فوڈ پروسیسنگ اور ڈیری سیکٹر کے لیے راحت

مزید برآں، فوڈ پروسیسنگ یونٹس اور ڈیری سیکٹر کو اضافی گیس کی فراہمی سے فائدہ ہوگا۔ ریاستی حکومتوں یا مقامی اداروں کے ذریعہ چلائے جانے والے سبسڈی والی کینٹین اور آؤٹ لیٹس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ عام لوگوں کی خوراک تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے کمیونٹی کچن کو بھی ترجیح دی گئی ہے۔

TAGGED:

LPG ALLOCATION TO STATES
GAS SHORTAGE IN INDIA
PETROLEUM AND NATURAL GAS
ایل پی جی بحران
LPG CRISIS

