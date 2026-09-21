سونیا گاندھی کی شہریت سے پہلے مبینہ طور پر ووٹر لسٹ میں نام شامل کروانے پر عدالت کا بڑا فیصلہ، مجسٹریٹ کورٹ کا حکم منسوخ
سیشن کورٹ نے متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے اس معاملے پر 29 ستمبر کو دوبارہ سماعت کرنے کا حکم دیا ہے۔
Published : September 21, 2026 at 4:54 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے آج مجسٹریٹ کورٹ کے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے، جس میں کانگریس رہنما سونیا گاندھی کے خلاف مبینہ طور پر 1980 میں ووٹر لسٹ میں نام شامل کروانے پر ایف آئی آر (FIR) درج کرنے کا حکم دینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ اسپیشل جج وشال گوگنے نے یہ معاملہ مجسٹریٹ کو واپس بھیجتے ہوئے کہا کہ اس پر دوبارہ غور کریں اور ایک مدلل (منطقی) حکم پاس کریں۔
اسپیشل جج نے کہا کہ مجسٹریٹ کورٹ کا فیصلہ مدلل نہیں ہے۔ سیشن کورٹ نے متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے اس معاملے پر 29 ستمبر کو دوبارہ سماعت کرنے کا حکم دیا ہے۔
سونیا 1983 میں بھارت کی شہری بنی
سیشن کورٹ نے 25 جولائی کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ مجسٹریٹ کورٹ کے اس فیصلے کو وکیل وکاس ترپاٹھی نے سیشن کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ اس سے قبل 11 ستمبر کو ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ ویبھو چورسیا نے یہ درخواست خارج کر دی تھی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ووٹر لسٹ میں سونیا گاندھی کا نام 1980 ہی میں شامل ہو گیا تھا جب کہ وہ 1983 میں بھارت کی شہری بنی تھیں۔
سونیا کا نام ووٹر لسٹ میں 1980 میں ہی جوڑ دیا گیا
درخواست میں کہا گیا تھا کہ سونیا گاندھی کا نام دہلی کے 'نئی دہلی اسمبلی حلقے' کی ووٹر لسٹ میں 1980 میں ہی جوڑ دیا گیا تھا جب کہ وہ اس وقت بھارت کی شہری بھی نہیں تھیں۔ بعد میں سونیا گاندھی کا نام 1982 میں ووٹر لسٹ سے ہٹایا گیا اور پھر 1983 میں دوبارہ شامل کیا گیا۔ سونیا گاندھی 1983 میں بھارت کی شہری بنی تھیں۔
سونیا گاندھی کو کوئی نوٹس جاری کیا
درخواست کے مطابق، سونیا گاندھی نے بھارتی شہریت کے لیے درخواست بھی اپریل 1983 میں دی تھی۔ درخواست میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب سونیا گاندھی 1983 میں بھارتی شہری بنیں، تو 1980 میں ووٹر لسٹ میں نام شامل کروانے کے لیے یقیناً کچھ فرضی (جعلی) دستاویزات پیش کی گئی ہوں گی، جو کہ ایک سنگین (قابلِ دست اندازی پولیس) جرم ہے۔ ایسے میں عدالت سونیا گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے۔ واضح رہے کہ مجسٹریٹ کورٹ نے اس معاملے پر نہ تو سونیا گاندھی کو کوئی نوٹس جاری کیا تھا اور نہ ہی دہلی پولیس کو کوئی نوٹس جاری کیا۔