'بھارت اسرائیل کے ساتھ دوستی کی بہت قدر کرتا ہے'، اسرائیل دورے سے قبل پی ایم مودی نے نیتن یاہو کی تعریف کی
نیتن یاہو نے کہا کہ مصنوعی ذہانت سے لے کر علاقائی تعاون تک بھارت اسرائیل کی شراکت داری نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔
Published : February 23, 2026 at 1:06 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی 25 فروری کو (بروز بدھ) اسرائیل کا دو روزہ دورہ کرنے والے ہیں۔ اپنے دورے سے پہلے پی ایم مودی نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے تہنیتی پیغام کے جواب میں اتوار کو کہا کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ اپنی مضبوط دوستی کی قدر کرتا ہے، جو اعتماد، اختراع، امن اور ترقی کے لیے مشترکہ عزم پر قائم ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ وہ خوشگوار بات چیت کے منتظر ہیں۔ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں پی ایم مودی نے بھارت اور اسرائیل کے درمیان مضبوط تعلقات کی تعریف کی اور متنوع تعلقات پر زور دیا۔
Thank you, my friend, Prime Minister Netanyahu.— Narendra Modi (@narendramodi) February 22, 2026
I fully agree with you on the bond between India and Israel as well as the diverse nature of our bilateral relations. India deeply values the enduring friendship with Israel, built on trust, innovation and a shared commitment to… https://t.co/snGra7RB3g
پی ایم مودی نے لکھا کہ "میرے دوست، وزیر اعظم نیتن یاہو کا شکریہ۔ میں بھارت اور اسرائیل کے بیچ رشتوں اور ہمارے آپسی تعلقات کے کثیر جہتی نوعیت پر آپ سے پوری طرح متفق ہوں۔ بھارت اسرائیل کے ساتھ اپنی مضبوط اور پائیدار دوستی کی بڑی قدر کرتا ہے، یہ دوستی باہمی اعتماد، اختراع اور امن اور ترقی کے لیے مشترکہ عزم پر مبنی ہے۔ اپنے متوقع اسرائیل دورے کے دوران بات چیت اور ہماری میٹنگ کا انتظار رہے گا۔
وزیر اعظم مودی کو اپنا "پیارا دوست" قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے آنے والے دورے کو تاریخی قرار دیا اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان شراکت جدت، سلامتی اور علاقائی تعاون میں نئی بلندیوں پر پہنچ رہی ہے۔
اس سے قبل نیتن یاہو نے اسرائیلی کابینہ میں اپنی تقریر سے متعلق ایک بیان سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ اس میں نیتن یاہو نے بھارت اسرائیل اتحاد کی طاقت پر زور دیا اور مشرق وسطیٰ میں استحکام اور ترقی کے لیے پرعزم قوموں کا محور بنانے کے اپنے وژن کا خاکہ پیش کیا۔
نتن یاہو نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "ہماری کابینہ کی میٹنگ کے آغاز میں، میں نے اپنے پیارے دوست وزیر اعظم نریندر مودی کے آنے والے بدھ کو اسرائیل کے تاریخی دورے کے بارے میں بات کی۔ اسرائیل اور بھارت کے درمیان تعلقات دو عالمی رہنماؤں کے درمیان ایک مضبوط اتحاد ہے۔
ہم جدت، سلامتی، اور مشترکہ اسٹریٹجک وژن میں شراکت دار ہیں۔ ہم مل کر استحکام اور ترقی کے لیے پرعزم ممالک کی ایک مربوط قوم کی تعمیر کر رہے ہیں۔" انھوں نے مزید کہا کہ "اے آئی سے لے کر علاقائی تعاون تک، ہماری شراکت داری نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ پی ایم مودی، میں یروشلم میں آپ سے ملاقات کا منتظر ہوں!
