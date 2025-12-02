لوک سبھا میں نو اور دس دسمبر کو ایس آئی آر پر اور 8 دسمبر کو وندے ماترم پر بحث ہوگی
حزب اختلاف کی جماعتیں پارلیمنٹ میں SIR پر بحث کا مطالبہ کر رہی ہیں، جس سے ایوان میں تعطل پیدا ہو گیا ہے۔
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) پر بحث کے لیے اپوزیشن کے مطالبے کو قبول کر لیا ہے۔ منگل کو منعقدہ بزنس ایڈوائزری کونسل کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ نو اور دس دسمبر کو لوک سبھا میں ایس آئی آر اور انتخابی اصلاحات پر بحث کی جائے گی، جب کہ وندے ماترم پر بحث آٹھ دسمبر کو ہوگی۔
ایس آئی آر پر بحث کے مطالبے کو لے کر پارلیمنٹ میں تعطل نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوسرے دن کارروائی میں خلل ڈال دیا۔ جاری تعطل کو ختم کرنے کے لیے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں فلور لیڈروں کی میٹنگ بلائی، جہاں یہ فیصلہ لیا گیا۔
12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی (SIR) پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے حزب اختلاف کے ارکان اسمبلی ایوان میں نعرے لگاتے رہے، جس کی وجہ سے لوک سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کردی گئی۔
دریں اثنا، پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے راجیہ سبھا میں کہا کہ، "حکومت انتخابی اصلاحات پر بات کرنے کے لیے تیار ہے؛ اپوزیشن کو ٹائم لائن پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔"
اس کا جواب دیتے ہوئے راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملیکارجن کھرگے نے کہا کہ، "ارکان نے ایس آئی آر پر بحث کے لیے رول 267 کے تحت نوٹس دیا تھا، اور ایوان کو ایس آئی آر پر بحث شروع کرنی چاہیے۔"
اس سے پہلے دن میں، رجیجو نے کہا کہ وہ دوپہر دو بجے لوک سبھا میں ایس آئی آر پر بحث کے اپوزیشن کے مطالبے پر حکومت کے موقف کو واضح کریں گے۔ ہنگامہ آرائی کے درمیان، انہوں نے کہا، "ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ ہمیں پرسکون بحث کرنی چاہیے، کل ہم نے اپوزیشن کے نعرے کی مخالفت کی، آج میں اس کی دوبارہ مخالفت کرتا ہوں۔" انھوں نے کہا کہ 'ملک میں بہت سے مسائل ہیں، میں کسی بھی معاملے کو دوسرے سے کم اہم نہیں سمجھتا، لیکن پارلیمنٹ قواعد کے مطابق چلتی ہے، آپ دوسرے مسائل کو دبا نہیں سکتے'۔ ایوان میں حزب اختلاف کے ارکان اسمبلی ’’ووٹ چور، گدّی چھوڑ‘‘ کے نعرے لگاتے رہے۔
منگل کو لوک سبھا کی کارروائی ملتوی ہونے سے قبل، لوک سبھا کے سکریٹری جنرل اُتپل کمار سنگھ نے صدارتی منظوری کے لئے بھیجے جانے والے پچھلے مانسون اجلاس میں منظور شدہ بلوں کی فہرست پڑھ کر سنائی۔ ان میں منی پور (جی ایس ٹی) ترمیمی بل 2025، منی پور تخصیص نمبر 2 بل 2025، ٹیکسیشن قوانین (ترمیمی) بل 2025، اور بلز آف لیڈنگ بل 2025 شامل ہیں۔
