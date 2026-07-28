اینٹی پیپر لیک ترمیمی بل پر پارلیمنٹ میں بحث کا آغاز: مودی حکومت کا طلبا کے مستقبل کے تحفظ کا عزم
جتیندر سنگھ نے کہاکہ حکومت کا مقصد صرف سزا دینا نہیں بلکہ پورے امتحانی نظام کو شفاف بنانا ہے تاکہ نوجوانوں کا اعتماد بحال ہو۔
Published : July 28, 2026 at 3:44 PM IST
نئی دہلی : نیٹ پیپر لیک تنازع اور طلبہ کے احتجاج کے باعث کئی دنوں تک جاری پارلیمانی تعطل کے بعد منگل کو آخرکار لوک سبھا میں پبلک ایگزامینیشنز (پریوینشن آف انفئیر مینز) ترمیمی بل 2026 پر باقاعدہ بحث کا آغاز ہو گیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس بل کا مقصد امتحانی پیپر لیک، نقل اور دیگر بے ضابطگیوں میں ملوث افراد کے خلاف موجودہ قانون کو مزید سخت بنانا اور طلبہ کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے۔
مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے لوک سبھا میں بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ یہ ترمیمی بل حکومت کے اس عزم کا اظہار ہے کہ ملک کے طلبہ اور نوجوانوں کے مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، "اینٹی پیپر لیک بل حکومت کے اس عزم کی تجدید ہے کہ طلبہ اور نوجوانوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا جائے اور امتحانی نظام میں شفافیت برقرار رکھی جائے۔"
جتیندر سنگھ نے کہا کہ امتحانی پیپر لیک کے واقعات کسی ایک ریاست تک محدود نہیں بلکہ مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتوں والی کئی ریاستوں میں ایسے واقعات سامنے آئے ہیں۔ ان کے مطابق اس مسئلے کو سیاسی عینک سے دیکھنے کے بجائے قومی مسئلہ سمجھ کر اس کا مستقل حل تلاش کرنا ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے 2024 میں پبلک ایگزامینیشنز (پریوینشن آف انفئیر مینز) ایکٹ نافذ کرکے ایک ایسا کام مکمل کیا جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ اب اسی قانون کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے تاکہ امتحانی بدعنوانیوں پر مزید سختی سے قابو پایا جا سکے۔
مرکزی وزیر نے واضح کیا کہ حکومت کا مقصد صرف سزا دینا نہیں بلکہ پورے امتحانی نظام کو شفاف، قابل اعتماد اور محفوظ بنانا ہے تاکہ نوجوانوں کا اعتماد بحال ہو۔ یہ ترمیمی بل پیر کے روز اپوزیشن کے شدید احتجاج اور نعرے بازی کے درمیان لوک سبھا میں پیش کیا گیا تھا۔ اس میں موجودہ قانون میں کئی اہم تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں۔
بل کے مطابق پیپر لیک، امتحانی دھوکہ دہی اور دیگر بے ضابطگیوں میں ملوث افراد کے لیے 10 سال تک قید، 10 کروڑ روپے تک جرمانہ اور غیر قانونی ذرائع سے حاصل کی گئی جائیداد ضبط کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ امتحانی جرائم سے متعلق مقدمات کے فوری فیصلے کو یقینی بنانے کے لیے ایسا نظام قائم کرنے کی بھی تجویز ہے، جس کے تحت تین ماہ کے اندر فیصلہ سنایا جا سکے۔
یہ بھی پڑھیں: نوجوانوں تک پہنچنے کے لیے بی جے پی کی نئی حکمت عملی: مودی سمیت مرکزی وزراء انسٹاگرام پر متحرک
حکومت کا کہنا ہے کہ ان سخت اقدامات سے نہ صرف پیپر لیک مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی ممکن ہوگی بلکہ لاکھوں طلبہ کا مستقبل بھی محفوظ بنایا جا سکے گا۔