چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف تحریکِ مواخذہ مسترد، اپوزیشن نے اٹھایا سوال
لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ نے 12 مارچ کو تحریک مواخذہ پر دستخط کیے تھے۔
Published : April 7, 2026 at 9:05 AM IST
نئی دہلی: راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشنن اور لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کی برطرفی کا مطالبہ کرنے والے اپوزیشن اراکین کی طرف سے دائر تحریکِ مواخذہ کی کو مسترد کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق گیانیش کمار کے خلاف مواخذے کی تحریک پر 130 لوک سبھا ممبران اور 63 راجیہ سبھا ممبران نے دستخط کیے تھے۔
12 مارچ 2026 کو لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں پیش کی گئی اس تحریک میں گیانیش کمار کو آئین ہند کے آرٹیکل 324(5) کے تحت، چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز کو تقرری، سروس ایکٹ 2023 کے آرٹیکل 124 (4) کے سیکشن 11 (2) اور جج (انکوائری) ایکٹ 1996 کے تحت ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔
لوک سبھا بلیٹن کے مطابق، اسپیکر نے مناسب غور و خوض کے بعد تحریک کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ نوٹس آف موشن پر غور کرنے اور تمام متعلقہ پہلوؤں اور مسائل کا احتیاط سے جائزہ لینے کے بعد لوک سبھا اسپیکر نے ججز (انکوائری) ایکٹ، 1968 کے سیکشن 3 کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، تحریک کی نوٹس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی کے ساتھ راجیہ سبھا کے بلیٹن نے بھی اراکین کو نوٹس کے مسترد ہونے کی اطلاع دی۔
اس معاملے پر کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کی تحریک مواخذہ کو مسترد کرنے پر بی جے پی کی قیادت والی حکومت کو نشانہ بنایا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں انہوں نے لوک سبھا کے بلیٹن کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ "ہم جانتے ہیں کہ راجیہ سبھا کے سابق چیئرمین کے ساتھ کیا ہوا، جنہوں نے اپوزیشن ممبران پارلیمنٹ کی عرضی کو قبول کر لیا تھا۔''
واضح رہے کہ جگدیپ دھنکھر نے اچانک ''طبی وجوہات'' کا حوالہ دیتے ہوئے گذشتہ سال جولائی میں راجیہ سبھا کے چیئرمین عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ اس وقت دھنکھر کی گمنامی اور ان کے تئیں حکومت کا رویہ سوالوں کے گھیرے میں رہا۔ ان کے استعفیٰ پر اپوزیشن پارٹیاں اب بھی حکومت کو نشانہ بنا رہی ہیں۔
