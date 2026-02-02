نروانے کی کتاب پر لوک سبھا میں ہنگامہ، راہل گاندھی نے پوچھا، "کیا چین پر بولنے کی اجازت نہیں ہے؟"
لوک سبھا اسپیکر نے راہل گاندھی کو بولنے کی اجازت نہیں دی۔ ہنگامہ کیوں ہوا یہ جاننے کے لیے پوری خبر پڑھیں۔
نئی دہلی: صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث کے دوران حکمراں جماعت اور اپوزیشن کے درمیان گرما گرم تبادلہ ہوا۔ بی جے پی ایم پی تیجسوی سوریا کا ایک بیان اس حد تک بڑھ گیا کہ اسپیکر کو لوک سبھا کی کارروائی ایک گھنٹے کے لیے ملتوی کرنی پڑی۔ تیجسوی نے یو پی اے حکومت کے بارے میں کچھ تبصرے کیے، اور راہل گاندھی اس کا جواب دینا چاہتے تھے۔ تاہم، اسپیکر نے انہیں اس کتاب کا حوالہ دینے کی اجازت نہیں دی جسے وہ استعمال کرنا چاہتے تھے۔ یہ سارا تنازع اس بات سے ہی جڑا ہے۔
اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی سابق آرمی چیف جنرل ایم ایم نروانے (ریٹائرڈ) کی کتاب پر تبصرہ کرنا چاہتے تھے، اس بات پر ہنگامہ ہو گیا۔ حکمران جماعت کے ارکان نے راہل گاندھی کے اس کوشش پر اعتراض کیا۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے سوال کیا کہ کیا راہل گاندھی جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں وہ شائع بھی نہیں ہوئی ہے۔ راہل گاندھی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے خود نروانے کی کتاب کو شائع کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حکمراں جماعت نے یہ کہہ کر جواب دیا کہ اگر حکومت نے اجازت نہیں دی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں موجود حقائق ریکارڈ پر نہیں ہیں۔
LIVE: LoP Shri @RahulGandhi's reply to the motion of thanks on the President's address.https://t.co/KUgDmvk2Ge— Goa Congress (@INCGoa) February 2, 2026
وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ اگر راہل گاندھی کسی میگزین کا حوالہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اسپیکر نے اجازت نہیں دی۔ درحقیقت راہل گاندھی کاروان میگزین میں نروانے کی کتاب کے حوالے سے شائع ایک مضمون کا حوالہ دینا چاہتے تھے جس میں ڈوکلام پر تبصرہ کیا گیا تھا۔
LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says," the defence minister, home minister and the prime minister raise questions on our party, party leaders, and our nationalism. this article writes about the pm's character...this is neither about china, nor the pm..."— ANI (@ANI) February 2, 2026
lok sabha speaker om birla… pic.twitter.com/eL00I5IoSG
راہل گاندھی نے کہا کہ وہ چین کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ کچھ باتیں سامنے لانا چاہتے ہیں جو وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے بارے میں کہی گئی ہیں۔ انھوں نے اس کی اجازت مانگی۔
راہل گاندھی نے کہا، "اس میں ایسی کیا چیز ہے جو انہیں اتنا خوفزدہ کر رہی ہے؟ اگر وہ خوفزدہ نہیں ہیں تو مجھے پڑھنے کی اجازت دی جائے،"
اس معاملے پر ہنگامہ آرائی کے بعد اسپیکر نے واضح طور پر کہا کہ وہ کسی بھی حال میں اس معاملے کو اٹھانے نہیں دیں گے اور اگر راہل گاندھی بولنا نہیں چاہتے ہیں تو وہ اگلے اسپیکر کا نام دیں گے۔ اسپیکر نے اگلے اسپیکر کے طور پر اکھلیش یادو کا نام بھی لیا۔
اس دوران اکھلیش یادو نے اسپیکر سے اپیل کی کہ اگر راہل گاندھی چین کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں اور یہ قومی مفاد میں ہے تو انہیں اس کی اجازت دی جائے۔ تاہم اسپیکر نے اجازت دینے سے انکار کر دیا اور ایوان کی کارروائی ایک گھنٹے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔
" what does it contain which is scaring them so much? if they are not scared, i should be allowed to read on," says lop, lok sabha rahul gandhi, after the speaker has ruled against him quoting from a magazine story containing quotes from the unpublished work of former army chief… pic.twitter.com/hPj10DhNvh— ANI (@ANI) February 2, 2026
یہ تنازع بی جے پی لیڈر تیجسوی سوریا کے ایک بیان سے شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ 10 سالہ یو پی اے حکومت کے دوران صدر جمہوریہ کے خطاب میں کبھی بھی ملک کی ثقافت کو مضبوط کرنے، ثقافتی ترقی حاصل کرنے یا نوجوانوں کی ذہنیت کو تبدیل کرنے پر بات نہیں کی گئی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ چونکہ کانگریس کی حب الوطنی پر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، اس لیے وہ نروانے کی کتاب کا حوالہ دینا چاہتے ہیں، جس میں انہوں نے کاروان میگزین میں شائع ہونے والی وزیر اعظم اور راج ناتھ سنگھ کے بارے میں تنقیدی تبصرے کیے ہیں۔
