لوک سبھا نشستوں میں بڑا اضافہ تجویز: آئینی ترمیمی بل پیش، اپوزیشن کی شدید مخالفت
Published : April 14, 2026 at 6:56 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک اہم آئینی ترمیم پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت لوک سبھا کی نشستوں کی تعداد موجودہ 543 سے بڑھا کر 850 کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں “آئین (ایک سو اکتیسواں ترمیمی) بل 2026” کو 16 سے 18 اپریل کے درمیان پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔
یہ بل بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی زیر قیادت مرکزی حکومت کی جانب سے لایا جا رہا ہے، جبکہ نریندر مودی کی حکومت نے اس مقصد کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی توسیعی بجٹ اجلاس طلب کیا ہے، جو 16 اپریل سے شروع ہوگا۔ بل کے مطابق آئین کے آرٹیکل 81 میں ترمیم کرتے ہوئے لوک سبھا کی کل نشستوں کو بڑھا کر زیادہ سے زیادہ 815 ریاستی نمائندوں اور 35 مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے نمائندوں تک کیا جائے گا۔
❗️Breaking: Just saw a copy👇🏽of the Constitution (131st Amendment) Bill, 2026, to be introduced in the parliament in the special session this week. It’s worse than what everyone feared - it opens the floodgates for complete reallocation of seats for states and for gerrymandering.… pic.twitter.com/ERyqUXN9Ey— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) April 14, 2026
اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 82 میں بھی ترمیم کی تجویز ہے، جس کے تحت مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندی کا نیا نظام وضع کیا جائے گا، جسے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے ذریعے نافذ کیا جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد آبادی کے تناسب کے مطابق بہتر نمائندگی کو یقینی بنانا ہے، تاہم اپوزیشن جماعتوں نے اس پر سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ خاص طور پر کانگریس پارٹی اور جنوبی ریاستوں کی جماعت ڈی ایم کے نے اس بل کو متنازع قرار دیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: چیف الیکشن کمشنر کے اثاثوں کی تفصیلات ’نجی معلومات‘ قرار، ساکیت گوکھلے کے سخت سوالات
سیاسی مبصر یوگیندر یادو نے بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس بل میں ریاستوں کے درمیان موجودہ نشستوں کے تناسب کو برقرار رکھنے کی کوئی ضمانت نہیں دی گئی، جس سے بعض ریاستوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ بل دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے منظوری کے بعد صدرِ جمہوریہ کی توثیق سے قانون بن سکے گا۔