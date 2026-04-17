خواتین ریزرویشن، حد بندی بلوں پر آج لوک سبھا میں ووٹنگ ہوگی
اپوزیشن جماعتوں کی مخالفت کے باوجود کل لوک سبھا میں خواتین ریزرویشن ترمیمی بل کیا گیا۔ آج اس پر ووٹنگ ہوگی۔
Published : April 17, 2026 at 8:19 AM IST
نئی دہلی: تین اہم بل - آئین (ایک سو اکتیسویں ترمیم) بل، 2026، حد بندی بل، 2026، مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے قوانین (ترمیمی) بل، 2026 - توسیعی بجٹ اجلاس کے تین روزہ خصوصی اجلاس کے پہلے دن جمعرات کو پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے۔ آج (17 اپریل) شام چار بجے ان تینوں بلوں کے لیے لوک سبھا میں ووٹنگ ہوگی۔
کل (جمعرات) ان تینوں بلوں کو لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ لوک سبھا کی کارروائی میں کل دیر رات ایک بجے تک توسیع کی گئی تھی۔ اس کے بعد صبح 11 بجے (جمعہ) تک کارروائی کو ملتوی کر دیا گیا۔
وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے آئین (ایک سو اکتیسویں ترمیم) بل، 2026 متعارف کرانے کی تجویز پیش کی، اور حد بندی بل، 2026 کو بھی لوک سبھا میں پیش کیا، جب کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے قوانین (ترمیمی) بل، 2026 کو پیش کیا۔
ایوان زیریں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کے روز خواتین ریزرویشن بل پر روشنی ڈالی اور کہا کہ "بل کو سیاسی رنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے" اور یہ بل 'وکست بھارت' (ترقی یافتہ بھارت) میں ایک نیا باب شامل کرنے کا موقع ہے۔
دوسری جانب کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا نے پی ایم مودی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ واقعی خواتین کی عزت کرتے ہیں تو وہ خواتین کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔
لوک سبھا ان بلوں پر وسیع بحث کے بعد جمعہ کو ووٹنگ کرے گی۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا تھا کہ بحث کے لیے 12 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، اسپیکر کی اجازت سے اس میں مزید توسیع کرنے کا اختیار ہے۔ اسپیکر اوم برلا نے بھی ارکان کو یقین دلایا کہ مناسب وقت فراہم کیا گیا ہے اور کہا کہ اگر ضرورت ہو تو بحث 18 گھنٹے تک بڑھ سکتی ہے۔
