لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی پیر تک ملتوی، اپوزیشن نے کہا۔۔پہلے دھرمیندر پردھان کا استعفی پھر بحث
اپوزیشن وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کےمطالبے پر ڈٹی ہوئی ہے، جس سے حکومت کے لیے ایوان کی کارروائی چلانا مشکل ہو گیا ہے۔
Published : July 24, 2026 at 2:54 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی جمعہ کو لگاتار پانچویں دن بھی اپوزیشن کے ہنگامے کی نظر ہوگئی۔ لوک سبھا میں اپوزیشن وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے اپنے مطالبے پر ڈٹی رہی۔ وہیں حکومت کا کہنا ہے کہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر بحث نہ ہونے سے غلط پیغام جائے گا۔
قبل از وقت التوا کے بعد جب دوپہر 12 بجے لوک سبھا کا اجلاس شروع ہوا تو پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے بار بار اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کیا ہے تاکہ پیپر لیک پر پارلیمنٹ میں بحث ہو سکے۔
انہوں نے کہا، جبکہ اپوزیشن کے کئی ارکان پارلیمنٹ کا خیال ہے کہ بحث ہونی چاہئے، گاندھی کو چاہئے کہ وہ اپنی پارٹی کے ارکان کو بحث کی ضرورت کو سمجھیں۔
انہوں نے کہا کہ بہانے بنانا اور بحث سے قبل پیشگی شرائط لگانے سے ملک میں غلط پیغام جائے گا۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے پیپر لیکس پر سخت قانون بنانے اور ملزمان کے خلاف فاسٹ ٹریک عدالتوں میں ٹرائل کی بھی یقین دہانی کرائی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ کارکن سونم وانگچک نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔
انہوں نے کہا کہ مرکزی کابینہ جمعہ کو مجوزہ قانون پر فیصلہ لے گی۔
تاہم کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں نے پردھان کے استعفیٰ پر اصرار جاری رکھا اور "استفہ دو" جیسے نعرے لگائے۔
جب راہل گاندھی نے بات کرنا چاہی تو ایوان کی صدارت کر رہے جگدمبیکا پال نے کہا کہ وہ بعد میں انہیں ایک موقع دیں گے لیکن ایوان کو پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور کانگریس لیڈر بول نہیں سکے۔
نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر اپوزیشن کے احتجاج کی وجہ سے پچھلے پانچ دنوں سے ایوان کی کارروائی بار بار ملتوی ہوتی رہی ہے۔
اس سے پہلے جیسے ہی ایوان کا اجلاس ہوا، اسپیکر اوم برلا نے ذکر کیا کہ 27 واں کرگل وجے دیوس اتوار کو منایا جانا ہے اور مسلح افواج کے بہادر اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔
اپوزیشن ارکان نے جلد ہی پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگانے شروع کر دیے اور برلا نے انہیں یاد دلایا کہ وہ پہلے ہی انہیں ایوان کے قواعد کے مطابق پیپر لیک معاملے پر بحث کی یقین دہانی کراچکے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ وقفہ سوالات ایوان کی کارروائی کا ایک اہم حصہ ہے جہاں ارکان حکومت کو جوابدہ ٹھہرا سکتے ہیں اور اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ کارروائی میں خلل نہ ڈالے۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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