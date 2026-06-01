راہل گاندھی آج پشکر میں کانگریس کے ضلعی صدور کو سکھائیں گے نظم و ضبط اور ثقافت، جانیے کیا ہے پورا پروگرام
راہل گاندھی صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک تربیتی کیمپ میں رہیں گے۔
Published : June 1, 2026 at 9:39 AM IST
اجمیر، راجستھان: پیر کو راجستھان کانگریس کے 50 ضلعی صدور اور دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے 15 ضلعی صدور کے لیے ایک مشترکہ 10 روزہ تربیتی کیمپ کا 10واں اور آخری دن ہے، جنہیں تنظیم سازی مہم کے ذریعے منتخب کیا گیا ہے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اجمیر ضلع کے پشکر میں تربیتی کیمپ میں ضلعی صدور کو اخلاقیات، ثقافت اور نظم و ضبط کے بارے میں سکھائیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت، قائد حزب اختلاف تکارام جولی، ریاستی کانگریس صدر گووند سنگھ دوتاسارا، دہلی انچارج قاضی نظام الدین اور دہلی پردیش کانگریس کے صدر دیویندر یادو بھی موجود رہیں گے۔
راہل گاندھی کی تقریر کا اختتام
کانگریس کے ضلعی صدور کے لیے 10 روزہ تربیتی کیمپ کا اختتام راہل گاندھی کی تقریر کے ساتھ ہوگا۔ راہل گاندھی کانگریس کے ضلعی صدور سے تقریباً ایک گھنٹے تک اخلاقیات، ثقافت اور عصری مسائل پر تقریر کریں گے۔ وہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک تربیتی کیمپ میں ہوں گے۔ اس دوران وہ کانگریس کے ضلع صدور سے اپنا تعارف کرائیں گے اور ان کے ساتھ لنچ کریں گے۔
راجیہ سبھا انتخابات کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی
راجستھان میں راجیہ سبھا کی تین خالی نشستوں کے لیے آج نامزدگیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ کانگریس کی عددی طاقت کی بنیاد پر کانگریس کو ایک سیٹ ملے گی۔ اس کے نتیجے میں، راہل گاندھی ریاستی کانگریس کے رہنماؤں کے ساتھ راجیہ سبھا امیدوار کے انتخاب پر بات کریں گے اور نام کو حتمی شکل دیں گے۔ توقع ہے کہ کانگریس 5 جون تک اپنے امیدوار کا اعلان کردے گی۔
یہ ہوگا راہل گاندھی کا سفر نامہ
راہل گاندھی صبح 9 بجے ایک خصوصی پرواز کے ذریعے دہلی سے روانہ ہوں گے اور 10 بجے کشن گڑھ ہوائی اڈے پر پہنچیں گے، وہ 10:15 بجے کشن گڑھ ہوائی اڈے سے بذریعہ سڑک پشکر کے لیے روانہ ہوں گے اور 11 بجے تربیتی کیمپ میں شامل ہوں گے۔ وہ شام 4 بجے پشکر سے کشن گڑھ ہوائی اڈے پر واپس آئیں گے۔ وہ شام 4:45 بجے کشن گڑھ ہوائی اڈے پر پہنچیں گے اور پھر شام 5 بجے کشن گڑھ ہوائی اڈے سے دہلی کے لیے روانہ ہوں گے۔
سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت ایک دن پہلے پہنچے
راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت پشکر میں منعقد ہونے والے 10 روزہ دماغی اور تربیتی کیمپ کے نویں دن پہنچے۔ اتوار کو کیمپ میں شرکت کے بعد، گہلوت دیر شام دھرمیندر راٹھوڑ کے ساتھ نند گاؤں میں تھے۔ وہاں گہلوت نے گاؤں والوں سے بات چیت کی۔ گاؤں والوں نے بھی گہلوت کا استقبال کیا۔ دیر رات، گہلوت اجمیر سرکٹ ہاؤس پہنچے، جہاں انہوں نے کارکنوں سے مختصر ملاقات کی۔ گہلوت نے اجمیر سرکٹ ہاؤس میں رات گزاری۔ سابق سی ایم اشوک گہلوت، گووند سنگھ دوتاسارا، تکارام جولی اور دیگر لیڈر راہل گاندھی کا کشن گڑھ ہوائی اڈے پر استقبال کریں گے۔