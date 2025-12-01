ایس آئی آر معاملے پر لوک سبھا میں تعطل، ایس آئی آر واپس لو کے نعرے، کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی
پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کا آج پہلا دن تھا اور ہنگامہ آرائی کے باعث ایوان میں وقفہ سوالات اور زیرو آور نہیں چلایا جا سکا۔
Published : December 1, 2025 at 6:26 PM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے دن پیر کو لوک سبھا میں انتخابی فہرست کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) اور کئی دیگر مسائل پر اپوزیشن کے ارکان نے ہنگامہ آرائیکی۔ دو اجلاس کے بعد ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔
ہنگامہ آرائی کے درمیان، لوک سبھا نے منی پور گڈز اینڈ سروسز ٹیکس (دوسری ترمیم) بل، 2025 منظور کیا۔ اپوزیشن اراکین کے نعرے بازی کے درمیان، وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے سنٹرل ایکسائز (ترمیمی) بل، 2025، اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی نیشنل سیکورٹی سیس بل، 025 پیش کیا۔
ایوان کا آغاز 11 بجے قومی ترانے سے ہوا۔ اسپیکر اوم برلا نے ایوان کو کچھ سابق ارکان کے انتقال کے بارے میں مطلع کیا، اور ایوان نے مرحوم قائدین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد اسپیکر نے خواتین کے کرکٹ ورلڈ کپ اور خواتین کے کبڈی ورلڈ کپ میں ہندوستان کی جیت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
جیسے ہی انہوں نے وقفہ سوالات شروع کرنے کی ہدایت کی، اپوزیشن پارٹیوں بشمول کانگریس اور سماج وادی پارٹی کے ارکان اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایس آئی آر سمیت بعض مسائل پر بحث کا مطالبہ کیا۔ بعد میں کچھ ارکان چبوترے کے قریب آگئے۔
اوم برلا نے اپوزیشن ارکان سے اپیل کی کہ وہ تعمیری طور پر حصہ لیں اور ایوان کو چلنے دیں۔ سپیکر نے کہا کہ آج سرمائی اجلاس کا پہلا دن ہے، تمام اراکین سے تعمیری طور پر شرکت کی توقع کی جاتی ہے۔ جمہوریت میں اتفاق رائے اور اختلاف اور نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ان کا حل صرف بات چیت سے تلاش کیا جاتا ہے۔ گزشتہ اجلاس میں، میں نے آپ پر زور دیا تھا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں اور ہمیں اچھی روایات کو قائم کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایوان نعرے لگانے اور پلے کارڈز دکھانے کے لیے نہیں ہے، باہر اس کے مواقع موجود ہیں۔ ہمیں عوام کی مشکلات، چیلنجز اور مسائل کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔
سپیکر نے کہا کہ وہ تمام اراکین کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے مناسب وقت فراہم کریں گے لیکن منظم طریقے سے ایوان میں خلل ڈالنا جمہوریت کے لیے اچھا عمل نہیں ہے۔ انہوں نے ارکان پر زور دیا کہ وہ وقفہ سوالات کو جاری رکھنے کی اجازت دیں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ایک اہم وقت ہے اور اس میں تاخیر کی کوئی کوشش نہ کی جائے۔
اپوزیشن کے ہنگامے کے درمیان، بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رکن انوراگ شرما نے کین-بیتوا ندی کو جوڑنے کے منصوبے سے متعلق ضمنی سوالات پوچھے، جن کا جواب مرکزی وزیر ماحولیات بھوپیندر یادو نے دیا۔ تاہم جب ہنگامہ جاری رہا تو لوک سبھا اسپیکر نے ایوان کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دی۔
وقفہ وقفہ کے بعد دوپہر 12 بجے ایوان دوبارہ شروع ہوا تو اپوزیشن ارکان نے ہنگامہ آرائی جاری رکھی۔ انہوں نے ایس آئی آر واپس لو اور جمہوریت کا قتل بند کرو جیسے نعرے لگائے۔ہنگامہ آرائی کے درمیان صدارتی چیئرپرسن سندھیا رائے نے ضروری کاغذات ایوان کی میز پر رکھے تھے۔
وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے حزب اختلاف کے ارکان کے نعرے کے درمیان سنٹرل ایکسائز (ترمیمی) بل 2025 اور ہیلتھ سیفٹی بل 2025 پر قومی سلامتی سیس متعارف کرایا۔ صدارتی چیئرپرسن سندھیا رائے نے احتجاج کرنے والے ارکان سے اپیل کی کہ وہ نعرے بازی بند کریں اور ایوان کو چلنے دیں۔ جب ہنگامہ جاری رہا تو انہوں نے ایوان کی کارروائی 12 بجکر 15 منٹ پر ملتوی کر دی۔
جب میٹنگ دوپہر 2 بجے دوبارہ شروع ہوئی تو صدارتی چیئرپرسن کرشنا پرساد ٹینیٹی نے اپوزیشن کے ہنگامے کے درمیان منی پور گڈز اینڈ سروسز ٹیکس (دوسری ترمیم) بل 2025 پر بحث کا آغاز کیا۔
ایوان نے صوتی ووٹ سے بل کی منظوری دی
ایس آر آئی کو واپس لو کے نعروں کے درمیان صدارتی چیئرپرسن نے اپوزیشن اراکین پر زور دیا کہ وہ اپنی نشستوں پر واپس جائیں اور اپنے خیالات پیش کریں اور ایوان کو کام کرنے دیں۔جب ہنگامہ جاری رہا تو انہوں نے چند منٹوں کے بعد اجلاس دن بھر کے لیے ملتوی کردیا۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کا آج پہلا دن تھا اور ہنگامہ آرائی کے باعث ایوان میں وقفہ سوالات اور زیرو آور نہیں چلایا جا سکا۔