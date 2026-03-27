لاک ڈاؤن کی افواہیں بے بنیاد، بھارت میں دو ماہ کے لیے ایندھن کا وافر ذخیرہ موجود: حکومت
Published : March 27, 2026 at 4:20 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال اور ایندھن کی ممکنہ قلت کے پیش نظر ملک میں لاک ڈاؤن نافذ کیے جانے کی افواہوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں اور جعلی خبروں پر یقین نہ کریں، کیونکہ ملک میں خام تیل، پیٹرول اور ڈیزل کا کم از کم دو ماہ کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔
وزارتِ پیٹرولیم و قدرتی گیس کی جوائنٹ سکریٹری سجاتا شرما نے بین الوزارتی بریفنگ کے دوران کہا، “لاک ڈاؤن جیسی کوئی صورتحال نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی غور کیا گیا ہے۔ ایسی تمام افواہیں مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔” انہوں نے بتایا کہ آئندہ دو ماہ کے لیے خام تیل کی سپلائی یقینی ہے، جبکہ پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کی دستیابی بھی تسلی بخش ہے۔ صارفین کے مفاد میں کمرشل ایل پی جی کی فراہمی 70 فیصد تک بڑھا دی گئی ہے، جس میں اسٹیل، آٹو موبائل، کیمیکل اور پلاسٹک صنعتوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔
سجاتا شرما کے مطابق افواہوں کے باعث مختلف پٹرول پمپس پر لمبی قطاریں دیکھنے میں آئیں، حالانکہ ایندھن کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں دنیا کے کئی ممالک میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، وہیں بھارت میں حکومت نے عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے خود مالی دباؤ برداشت کیا ہے تاکہ قیمتیں نہ بڑھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2022 کے بعد سے ایندھن کی قیمتوں میں یا تو کمی آئی ہے یا وہ مستحکم رہی ہیں۔
اسی دوران سی بی آئی سی کے چیئرمین وویک چترویدی نے بتایا کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات سے عوام کو بچانے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں 10 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جبکہ ڈیزل اور ایوی ایشن ٹربائن فیول کی برآمد پر ڈیوٹی عائد کی گئی ہے۔
ان کے مطابق اس اقدام سے پیٹرول کی قیمت میں نمایاں کمی آئی ہے، جبکہ ڈیزل اور اے ٹی ایف کی برآمدات پر بالترتیب 21.5 اور 29.5 روپے فی لیٹر ڈیوٹی عائد کی گئی ہے تاکہ ملک میں ایندھن کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی صورتحال کے پیش نظر حکومت کا ردعمل متوازن ہے اور قیمتوں کا جائزہ ہر پندرہ دن بعد لیا جائے گا۔