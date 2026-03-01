راموجی فلم سٹی نے سیاحوں کے لیے نیا لاک این ایسکیپ گیم لانچ کیا
حیدرآباد میں راموجی فلم سٹی کا دورہ کرنے والے سیاح اب دلچسپ نئے Lock N Escape - Mystery Escape گیم کا تجربہ کر سکیں گے۔
Published : March 1, 2026 at 2:17 PM IST
حیدرآباد: عالمی شہرت یافتہ راموجی فلم سٹی میں اب سیاحوں کے لیے ایک اور گیم دستیاب ہوگی۔ سیاحوں کو ایک مہم جوئی کا تجربہ فراہم کرنے کے لیے، فلم سٹی نے Lock N Escape - Mystery Escape گیم کا آغاز کیا ہے۔ یہ گیم سیاحوں کو ہالی ووڈ کی فلم کا تجربہ دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ Lock N Escape - Mystery Escape گیم ہر قسم کے لوگوں کو پسند آئے گی۔
حیدرآباد کے راموجی فلم سٹی میں نئی گیم کے آغاز کا مقصد سیاحوں کو مزید دلچسپ تجربہ فراہم کرنا ہے۔ انہیں تفریح فراہم کرنے کے لیے ہالی ووڈ فلموں کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ گیم کے ڈائریکٹر، جائی نے وضاحت کی کہ اس میں 10 کمرے ہیں، ہر ایک کمرے کو اگلے پر جانے سے پہلے مکمل ہونے کے لیے 15 منٹ درکار ہیں۔ کمرے میں کئی پراسرار گیمز شامل ہیں، جیسے فائنڈ دی کی اور دی سیکریٹ تھرون۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اگرچہ یہ دیکھنے کے لئے ایک لمبا آرڈر ہے، بچوں کو دھماکا ہوگا۔
لاک 'این' فرار - اسرار فرار گیم سیاحوں کو واقعی ایک مہم جوئی کا تجربہ فراہم کرے گا۔ ہر کمرہ منفرد انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں جراسک ورلڈ، ہیری پوٹر ایڈونچرز، مرر امیج اور ہالی ووڈ فلموں کی پہیلیاں شامل ہیں۔ منتظمین نے بتایا کہ اسرار فرار گیم کو ہر ایک کو اپیل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ گیم ڈیزائنر جے کا کہنا ہے کہ فلم سٹی میں آنے والے سیاح یقیناً اس گیم سے لطف اندوز ہوں گے۔
