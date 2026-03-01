ETV Bharat / bharat

راموجی فلم سٹی نے سیاحوں کے لیے نیا لاک این ایسکیپ گیم لانچ کیا

حیدرآباد میں راموجی فلم سٹی کا دورہ کرنے والے سیاح اب دلچسپ نئے Lock N Escape - Mystery Escape گیم کا تجربہ کر سکیں گے۔

Lock N Escape Mystery Escape Game new adventure for tourists at Ramoji Film City, Hyderabad Urdu News
راموجی فلم سٹی نے سیاحوں کے لیے نیا لاک این ایسکیپ گیم لانچ کیا (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 1, 2026 at 2:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: عالمی شہرت یافتہ راموجی فلم سٹی میں اب سیاحوں کے لیے ایک اور گیم دستیاب ہوگی۔ سیاحوں کو ایک مہم جوئی کا تجربہ فراہم کرنے کے لیے، فلم سٹی نے Lock N Escape - Mystery Escape گیم کا آغاز کیا ہے۔ یہ گیم سیاحوں کو ہالی ووڈ کی فلم کا تجربہ دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ Lock N Escape - Mystery Escape گیم ہر قسم کے لوگوں کو پسند آئے گی۔

حیدرآباد کے راموجی فلم سٹی میں نئی ​​گیم کے آغاز کا مقصد سیاحوں کو مزید دلچسپ تجربہ فراہم کرنا ہے۔ انہیں تفریح ​​فراہم کرنے کے لیے ہالی ووڈ فلموں کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ گیم کے ڈائریکٹر، جائی نے وضاحت کی کہ اس میں 10 کمرے ہیں، ہر ایک کمرے کو اگلے پر جانے سے پہلے مکمل ہونے کے لیے 15 منٹ درکار ہیں۔ کمرے میں کئی پراسرار گیمز شامل ہیں، جیسے فائنڈ دی کی اور دی سیکریٹ تھرون۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اگرچہ یہ دیکھنے کے لئے ایک لمبا آرڈر ہے، بچوں کو دھماکا ہوگا۔

لاک 'این' فرار - اسرار فرار گیم سیاحوں کو واقعی ایک مہم جوئی کا تجربہ فراہم کرے گا۔ ہر کمرہ منفرد انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں جراسک ورلڈ، ہیری پوٹر ایڈونچرز، مرر امیج اور ہالی ووڈ فلموں کی پہیلیاں شامل ہیں۔ منتظمین نے بتایا کہ اسرار فرار گیم کو ہر ایک کو اپیل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ گیم ڈیزائنر جے کا کہنا ہے کہ فلم سٹی میں آنے والے سیاح یقیناً اس گیم سے لطف اندوز ہوں گے۔

ڈائریکٹر جے نے گیم کی تفصیل بتائی۔ انہوں نے کہا، "ہم نے سیاحوں کو تفریح ​​فراہم کرنے کے لیے ہالی ووڈ فلموں کے مناظر مرتب کیے ہیں۔ 10 کمرے ہیں، اور ہر کمرے میں گیم مکمل کرنے اور اگلے کمرے میں جانے کے لیے 15 منٹ کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ دی سیکرٹ تھرون جیسے کئی پراسرار گیمز ہیں، جن میں کمرے کی چابی تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ گیم دیکھنا ایک بہت بڑا کام ہے، ہم بچوں کو مختلف اشتہارات سے لطف اندوز کرنے کا تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ ہر کمرے میں گیمز، جیسے کہ جراسک ورلڈ، ہیری پوٹر ایڈونچرز، اور ہالی ووڈ فلموں کی پہیلیاں، ہم نے اس گیم کو ڈیزائن کیا ہے کہ فلم سٹی میں آنے والے تمام سیاحوں کو یہ گیم ضرور پسند آئے گی۔"

یہ بھی پڑھیں:

Exclusive: راموجی ایکسیلنس ایوارڈ یافتہ املا اشوک روئیا دیہی ترقی میں لکھ رہیں نئی تاریخ، گھر گھر تک پانی پہنچانے کی مہم

امریکی قونصل جنرل لورا ولیمز نے راموجی فلم سٹی کا کیا دورہ، چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر نے قونصل جنرل کا کیا خیرمقدم

اے این آر کالج ڈائمنڈ جوبلی تقریب: راموجی گروپ کے سی ایم ڈی چیروکوری کرن نے 50 لاکھ روپے کے عطیہ کا اعلان کیا

صدر دروپدی مرمو 19 دسمبر کو راموجی فلم سٹی میں پبلک سروس کمیشن کی قومی کانفرنس کا افتتاح کریں گی

راموجی گلیمپنگ۔۔۔ آؤٹ ڈور کیمپنگ: راموجی فلم سٹی سیاحوں کے لیے فطرت کے بیچ وقت گزارنے کا مقام

TAGGED:

GAME LOCK N ESCAPE MYSTERY ESCAPE
NEW ATTRACTION FOR TOURISTS
ADVENTURE AT RAMOJI FILM CITY
RAMOJI FILM CITY ADVENTURE
LOCK N ESCAPE MYSTERY ESCAPE GAME

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.