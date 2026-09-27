ای ایم آئی وصولی پر آر بی آئی سخت: ایجنٹوں کی بدتمیزی پر لگام، ریکوری میں نہیں چلے گی من مانی

ای ایم آئی وصولی پر آر بی آئی سخت: ایجنٹوں کی بدتمیزی پر لگام، ریکوری میں نہیں چلے گی من مانی
ای ٹی وی بھارت سے پولیس افسر نے شیئر کیے خاص قوانین اور گائیڈ لائنز، پیش ہے نامہ نگار پرشانت مشرا کی خصوصی رپورٹ۔
Published : September 27, 2026 at 4:54 PM IST
لکھنؤ، حیدرآباد: قوانین کے تحت لون (قرض) کی قسط وقت پر ادا نہ کرنے کی صورت میں بینک یا فنانس کمپنی کو اپنی رقم واپس مانگنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اس سلسلے میں بینک قرض دار کو باقاعدہ نوٹس بھیج سکتا ہے، قسط جمع کرنے کی تاکید کر سکتا ہے اور لون ایگریمنٹ (معاہدے) کے مطابق مناسب قانونی کارروائی بھی عمل میں لا سکتا ہے۔ (بینک کے حقوق اور قانونی حدود) تاہم، لون کی ای ایم آئی (EMI) باؤنس ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بینک یا اس کے ریکوری ایجنٹس صارف کے ساتھ غیر قانونی سلوک کریں۔ ریکوری ایجنٹ کو یہ حق بالکل نہیں ہے کہ وہ صارف کو دھمکیاں دے، گالیاں دے، مار پیٹ کرے یا زبردستی اپنے ساتھ اٹھا کر لے جائے۔
قرض داروں کے حقوق کے تحفظ اور ان کی ذہنی و جسمانی ہراسانی کو روکنے کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا (RBI) نے ریکوری ایجنٹس کے لیے پہلے سے سخت اصول طے کر رکھے ہیں۔ (آر بی آئی کے قوانین اور نئی تبدیلیاں) اب ان اصولوں کو مزید سخت اور شفاف بنانے کے لیے قوانین میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ آر بی آئی کے بنائے گئے یہ نئے اور ترمیم شدہ قوانین 1 جنوری 2027 سے ملک بھر میں نافذ العمل ہوں گے، جس کے بعد کسی بھی ریکوری ایجنٹ کی طرف سے بدسلوکی کی صورت میں متعلقہ فنانس کمپنی یا بینک کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جا سکے گی۔
مجرمانہ واقعات کے درمیان قوانین کو سمجھنا ضروری
ریکوری ایجنٹ کے اصولوں اور ان کی طرف سے کیے جانے والے جرائم پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کیونکہ دارالحکومت لکھنؤ میں حال ہی میں سامنے آنے والے دو واقعات نے لون کی وصولی کے طریقے پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک واقعے میں واجب الادا قسط کی وصولی کے نام پر ایک نوجوان کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے، اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے اور زبردستی اس کا خون بیچنے کا معاملہ سامنے آیا، جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو جیل بھیج دیا ہے۔
دوسرے واقعے میں اہل خانہ نے الزام لگایا کہ لون کی وصولی کے لیے گھر پہنچنے والے ریکوری ایجنٹ نے ایک بزرگ کو دھمکی دی، جس کی وجہ سے 55 سالہ ابرار علی شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہو گئے اور علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی۔ ان دونوں معاملات کی تحقیقات اپنی اپنی سطح پر جاری ہیں، لیکن ان واقعات نے یہ سوال ضرور کھڑا کیا ہے کہ بینک کا پیسہ وصول کرنے کے لیے ریکوری ایجنٹ آخر کس حد تک جا سکتا ہے۔
ماہر سے سمجھیے کہ قانون کیا کہتا ہے؟
ہم نے اس موضوع پر ڈی سی پی ساؤتھ آئی پی ایس (IPS) محمد مشتاق سے تفصیلی بات چیت کی اور قوانین کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے 'ای ٹی وی بھارت' (ETV Bharat) کو بتایا کہ لون کی رقم کا واجب الادا (باقاعدہ) ہونا اپنے آپ میں کوئی جرم نہیں ہے۔ بینک یا فنانس کمپنی کو بقایا رقم وصول کرنے کا حق تو ہے لیکن وصولی کے لیے اپنایا جانے والا طریقہ قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی ریکوری ایجنٹ دھمکی دیتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، کسی شخص کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا ہے یا یرغمال بناتا ہے، تو پولیس ایسے معاملے کو صرف لون ریکوری کا تنازعہ سمجھ کر نہیں چھوڑ سکتی۔ واقعے کی شکایت ملنے پر اس میں ملوث افراد کے کردار اور پورے واقعے کی تفتیش کی جاتی ہے اور جرم ثابت ہونے پر پولیس سخت قانونی کارروائی بھی کرے گی۔
ریکوری ایجنٹ یہ نہیں کر سکتے
محمد مشتاق نے بتایا کہ آر بی آئی کے موجودہ قوانین کے مطابق بینک، این بی ایف سی (NBFC) اور ان کے ریکوری ایجنٹ قرض کی وصولی (لون ریکوری) کے دوران کسی بھی طرح کی زبانی یا جسمانی دھمکی یا ہراساں نہیں کر سکتے۔ صارف کو سرِعام ذلیل کرنا، اس کے خاندان، دوستوں یا جاننے والوں کی رازداری (پرائیویسی) میں مداخلت کرنا، دھمکی آمیز یا نامعلوم فون کالز کرنا، نامناسب پیغامات بھیجنا اور لگاتار فون کر کے پریشان کرنا ان کے دائرۂ اختیار میں نہیں آتا اور ایسا کرنا جرم ہو سکتا ہے۔ آر بی آئی کی گائیڈ لائن کے تحت بقایا لون کی وصولی کے لیے صبح 8 بجے سے پہلے اور شام 7 بجے کے بعد رابطہ کرنے پر بھی پابندی ہے۔
نئے قوانین میں صورتحال بالکل واضح
محمد مشتاق نے بتایا کہ 2027 سے ریکوری کے پورے عمل کو لے کر آر بی آئی نے قوانین میں مزید وضاحت کر دی ہے۔ 6 اگست 2026 کو جاری کردہ ترمیمی ہدایات 1 جنوری 2027 سے لاگو ہوں گی۔ آر بی آئی کی نئی دفعات کے تحت بینکوں اور این بی ایف سی (NBFCs) کو اپنی واضح ریکوری پالیسی بنانی ہوگی۔ اس پالیسی میں یہ طے کرنا ہوگا کہ ریکوری کا عمل کب شروع ہوگا، بقایا جات زیادہ ہونے پر رقم کی وصولی کے لیے کس طرح کی کارروائی کی جائے گی۔ ساتھ ہی، مالی مشکلات میں پھنسے گاہک کے مسائل حل کرنے کے متبادل آپشنز کا انتظام بھی واضح کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ریکوری ایجنسی کا تقرر، اس کی جانچ، نگرانی اور قوانین توڑنے پر کارروائی کا طریقہ بھی پالیسی میں شامل کرنا ہوگا۔
ریکوری ایجنٹ کی جوابدہی طے ہوگی
ڈی سی پی محمد مشتاق کے مطابق، آر بی آئی کے نئے قوانین کے تحت ریکوری ایجنٹ کی جوابدہی کو مزید واضح کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق، ایجنٹ کی پہچان اور اس کے مجاز (Authorized) ہونے کی معلومات بہت اہم ہوں گی۔ نئے قوانین کے تحت کسی گاہک کے گھر جا کر ریکوری کرنے سے پہلے، بینک کو گاہک کو متعلقہ ریکوری ایجنسی کی معلومات کم از کم ایک دن پہلے دینا ہوں گی۔ ایجنٹ کو بینک یا ریکوری ایجنسی کا شناختی کارڈ (آئی ڈی کارڈ)، اتھارٹی لیٹر اور بینک کی طرف سے جاری کردہ نوٹس اپنے پاس رکھنا ضروری ہوگا۔
ایجنٹ تربیت یافتہ ہوں گے
نئے قوانین کے تحت 2027 سے ریکوری ایجنٹس کی تربیت پر بھی خاص زور دیا گیا ہے۔ بینک کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ریکوری ایجنسی صرف ایسے ایجنٹوں کو کام پر لگائے جن کے پاس انڈین انسٹی ٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فنانس یعنی IIBF کا مقرر کردہ سرٹیفکیٹ ہو۔ اس کے ساتھ ہی، بینک کو ایجنٹوں کے لیے ضابطۂ اخلاق (Code of Conduct) بھی بنانا ہوگا اور ایجنسی سے یہ یقینی بنانا ہوگا کہ اس کے ایجنٹ اس ضابطۂ اخلاق کی پابندی کریں، تاکہ ان کے اقدامات مجرمانہ نہ ہوں۔
کالز کی نگرانی کی جائے گی
نئے قوانین کے تحت ایک اور بڑی تبدیلی کالز کی نگرانی کے حوالے سے کی گئی ہے۔ اب بینک کے لیے ریکوری ایجنٹ کی طرف سے گاہک کو کی جانے والی کالز کی تعداد اور وقت کا ریکارڈ رکھنا لازمی ہوگا۔ کال پر ہونے والی بات چیت کی ریکارڈنگ بھی رکھنی ہوگی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ایجنٹ کا بات کرنے کا لہجہ کیسا تھا۔ یہ ریکارڈ عام طور پر چھ مہینے تک محفوظ رکھنا ہوگا اور اگر معاملہ عدالت میں زیرِ سماعت ہے تو اس کے فیصلے تک ریکارڈ برقرار رکھا جائے گا۔
رازداری (پرائیویسی) کا خیال رکھنا ہوگا
نئے قوانین میں گاہک کی ذاتی معلومات کے استعمال پر بھی سختی کی گئی ہے۔ بینک کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ریکوری ایجنٹ کو صرف اتنی ہی معلومات دی جائیں جتنی وصولی کے کام کے لیے ضروری ہیں۔ گاہک کی ذاتی معلومات کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے بینک کو سخت انتظامات کرنے ہوں گے۔ سوشل میڈیا پر گاہک کی ذاتی معلومات، تصاویر، ویڈیو یا آڈیو اپ لوڈ کر کے دباؤ ڈالنے جیسی کارروائیوں کو بھی سختی سے روک دیا گیا ہے۔
ایجنٹ کی غلطی سے نقصان ہونے پر معاوضہ دینا ہوگا
آر بی آئی کی گائیڈ لائن کے تحت 2027 سے بینک کی ریکوری پالیسی میں یہ انتظام بھی کرنا ہوگا کہ اگر بینک یا اس کی ریکوری ایجنسی کی کسی غلط کارروائی سے گاہک یا ضامن (Guarantor) کو نقصان پہنچتا ہے، تو معاوضے کا کیا طریقۂ کار ہوگا۔ یعنی غلط طریقے سے کی گئی ریکوری کارروائی کے نقصان کی ذمہ داری طے کرنے کا نظام بھی نئے قوانین میں شامل کیا گیا ہے۔ مزید برآں، نئے قوانین میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ بینک اپنے ریکوری ایجنٹ کو ایسے اہداف (Targets) یا مراعات (Incentives) نہیں دے سکتا جو اسے سخت یا غلط طریقے اپنانے پر اکسائیں۔ یعنی زیادہ وصولی کا دباؤ بنا کر ایجنٹ کو دھمکی یا زبردستی کے راستے پر جانے کی صورتحال پیدا نہیں کی جانی چاہیے۔
موبائل فون کی EMI کے حوالے سے نئے قوانین
موبائل فون کی ای ایم آئی (EMI) ادا نہ کرنے والوں کے لیے بھی نئے قوانین میں گنجائش رکھی گئی ہے۔ اگر بینک نے موبائل خریدنے کے لیے لون دیا ہے، تو کچھ مخصوص حالات میں تکنیکی ذرائع سے فون کی سہولیات کو محدود کرنے کا انتظام ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے لون کے معاہدے (Agreement) میں واضح شرط ہونا اور گاہک کو پہلے نوٹس دینا لازمی ہوگا۔ 30 دن تک ادائیگی بقایا رہنے اور نوٹس دینے کے بعد ہی یہ پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ تاہم، ضروری سہولیات جیسے انکمنگ کالز، ایس ایم ایس (SMS) اور ایمرجنسی ایس او ایس (Emergency SOS) کو کسی بھی صورت میں بند نہیں کیا جا سکتا۔
گاہک کے کام کاج میں پوری طرح سے رکاوٹ ڈالنے والی پابندی بھی نہیں لگائی جا سکتی۔ اتنا ہی نہیں، اگر ادائیگی (Payment) ہونے کے بعد بینک کی لاپرواہی کی وجہ سے فون کی سہولیات وقت پر بحال نہیں ہوتی ہیں، تو نئے قوانین کے تحت 250 روپے فی گھنٹہ کے حساب سے معاوضے کا انتظام کیا گیا ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ حد جاری کردہ لون (قرض) کی رقم کے برابر ہوگی۔ ساتھ ہی، اس تکنیکی نظام کے ذریعے گاہک کے کانٹیکٹس، ایس ایم ایس (SMS)، کال لاگز، تصاویر یا لوکیشن ہسٹری جیسے نجی ڈیٹا کو ریکوری کے لیے استعمال کرنے پر سخت پابندی ہوگی۔
سپریم کورٹ نے کیا تبصرہ کیا؟
ایڈوکیٹ انشومان سنگھ نے 'ای ٹی وی' کو بتایا کہ لون ریکوری کے نام پر طاقت کے استعمال کو لے کر سپریم کورٹ پہلے بھی بینکوں اور مالیاتی اداروں کو واضح ہدایات جاری کر چکا ہے۔ ایک کیس میں عدالت نے ریکوری ایجنٹس کے ذریعے طاقت اور غنڈہ گردی کے استعمال پر شدید اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ بقایا جات کی وصولی کے لیے قانون میں طے شدہ طریقۂ کار ہی اپنانا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور معاملے میں بھی ریکوری ایجنٹس کے رویے اور آر بی آئی (RBI) کی گائیڈ لائنز پر عمل درآمد پر زور دیا گیا ہے۔ 17 ستمبر 2026 کو سپریم کورٹ نے گاڑی کے لون (Vehicle Loan) کی وصولی کے ایک کیس میں پھر واضح کیا کہ بینک اور NBFCs زبردستی گاڑی کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے۔
عدالت نے آر بی آئی کی گائیڈ لائنز کے مؤثر نفاذ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مالیاتی اداروں کا گاڑی پر قبضے کا حق معاہدے (Contract) سے آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس حق کا استعمال بغیر کسی حد کے کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے رات کے وقت یا زبردستی گاڑی قبضے میں لینے جیسے طریقوں پر سخت اعتراض ظاہر کیا اور مناسب نوٹس دینے اور قانونی عمل اپنانے پر زور دیا۔
اگر ریکوری ایجنٹ پریشان کر رہے ہیں تو کیا کریں؟
ڈی سی پی ساؤتھ محمد مشتاق نے مشورہ دیا ہے کہ اگر کسی شخص کی مالی حالت خراب ہے اور وہ لون کی قسط ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو اسے سب سے پہلے بینک یا فنانس کمپنی سے براہِ راست بات چیت کرنی چاہیے۔ بینک کو اپنی صورتحال بتا کر ادائیگی کے لیے دستیاب متبادل، وقت یا تصفیہ (Settlement) کی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔
اگر ریکوری ایجنٹ مسلسل دھمکا رہے ہیں تو:
- ان کے فون نمبر، کال کی تاریخ اور وقت کا ریکارڈ محفوظ رکھیں۔
- واٹس ایپ (WhatsApp) یا ایس ایم ایس (SMS) پر آنے والی کسی بھی دھمکی کا اسکرین شاٹ لے کر رکھیں۔
- گھر یا آفس آنے کی صورت میں اگر سی سی ٹی وی (CCTV) فوٹیج دستیاب ہو تو اسے محفوظ کر لیں۔
قانون اپنے ہاتھ میں لے کر ہراساں کرنا جرم
محمد مشتاق کے مطابق، گاہک کو ریکوری ایجنٹ سے اس کا نام، ایجنسی کا نام اور بینک یا فنانس کمپنی کی طرف سے جاری کردہ اتھارٹی لیٹر مانگنا چاہیے۔ کسی شخص کے ذاتی اکاؤنٹ میں رقم بھیجنے یا کسی مشکوک لنک سے ادائیگی کرنے کے بجائے ہمیشہ بینک کے منظور شدہ ذرائع سے ہی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اگر ایجنٹ دھمکی، مار پیٹ یا زبردستی کرتا ہے تو اس کی شکایت فوری طور پر پولیس سے کرنی چاہیے۔ صرف اس وجہ سے کہ گاہک کی ای ایم آئی (EMI) بقایا ہے، کوئی بھی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے کر اسے ہراساں نہیں کر سکتا۔
انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ بینک یا این بی ایف سی (NBFC) کے شکایات افسر (Grievance Officer) کو تحریری شکایت ضرور بھیجی جائے اور اس کی ایک کاپی اپنے پاس محفوظ رکھی جائے۔ اگر متعلقہ ادارہ شکایت کا ازالہ نہیں کرتا اور مقررہ وقت کے اندر جواب نہیں دیتا، تو آر بی آئی کے شکایت کے نظام (Banking Ombudsman) کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر معاملہ دھمکی، مار پیٹ، زبردستی اٹھانے یا یرغمال بنانے تک پہنچ جائے تو پولیس کارروائی انتہائی ضروری ہے۔
اسے سمجھنا ضروری ہے
ان کا کہنا ہے کہ لون کی قسط ادا نہ کر پانا اور جرم کرنا دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ گاہک پر بقایا رقم ادا کرنے کی ذمہ داری ہے، لیکن بینک یا ریکوری ایجنٹ کو وصولی کے نام پر دھمکی دینے، مار پیٹ کرنے، سرِعام ذلیل کرنے یا کسی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کا حق بالکل نہیں مل جاتا۔ لکھنؤ میں سامنے آنے والے واقعات کے تناظر میں اسی فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ایک طرف بینکوں اور فنانس کمپنیوں کا اپنا پیسہ واپس پانے کا حق ہے، وہیں دوسری طرف گاہک کی عزتِ نفس، پرائیویسی اور ذاتی آزادی کا تحفظ بھی لازمی ہے۔ 2027 سے لاگو ہونے والے آر بی آئی کے نئے قوانین اسی ریکوری کے عمل کو زیادہ جوابدہ، ریکارڈ پر مبنی اور کنٹرولڈ بنانے کی سمت میں ایک بڑی تبدیلی ہیں۔
2022 میں آر بی آئی نے بنائے تھے قوانین
ڈی سی پی ساؤتھ محمد مشتاق نے بتایا کہ آر بی آئی نے 12 اگست 2022 کو ریکوری ایجنٹس کے رویے کے حوالے سے واضح گائیڈ لائنز جاری کی تھیں۔ اس کے تحت بینک، این بی ایف سی (NBFCs) اور ان کے ریکوری ایجنٹس قرض کی وصولی کے دوران کسی بھی طرح کی زبانی یا جسمانی دھمکی یا ہراساں نہیں کر سکتے۔ گاہک کو مسلسل فون کر کے پریشان کرنا، خاندان، رشتہ داروں اور دوستوں کی پرائیویسی میں مداخلت کرنا، دھمکی آمیز یا گمنام کالز کرنا اور سوشل media یا موبائل کے ذریعے نامناسب پیغامات بھیجنے پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی۔ بقایا رقم کی وصولی کے لیے صبح 8 بجے سے پہلے اور شام 7 بجے کے بعد گاہک سے رابطہ نہیں کیا جا سکتا۔
اس کے ساتھ ہی، آر بی آئی نے بینکوں کو اپنے ریکوری ایجنٹس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے اور ان کے غلط طریقۂ کار کے لیے جوابدہی طے کرنے کا حکم دیا تھا۔ بعد کی ہدایات میں ڈیجیٹل لون اور ریکوری ایجنٹس سے متعلق انتظامات کو مزید واضح کیا گیا۔ اب 1 جنوری 2027 سے لاگو ہونے والی ترمیمی دفعات میں ریکوری ایجنٹ کی شناخت، پہلے سے اطلاع، ایجنٹ کی سرٹیفیکیشن، کالز کا ریکارڈ اور ریکارڈنگ، نجی معلومات کا تحفظ اور غلط ریکوری کارروائی سے ہونے والے نقصان کے ازالے کے قوانین کو مکمل طور پر واضح کر دیا گیا ہے۔