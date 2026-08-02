ملک میں پہلی بار بذریعہ ٹرین 'زندہ دل' کی منتقلی، سورت سے احمد آباد وندے بھارت ایکسپریس سے پہنچا دھڑکتا دل
ملک میں پہلی بار وندے بھارت ایکسپریس کے ذریعے سورت سے احمد آباد تک زندہ دل کو کامیابی کے ساتھ لایا گیا۔
Published : August 2, 2026 at 12:49 PM IST
احمد آباد: (بھومیکا پرمار) بھارتی ریلوے نے طبی خدمات کے شعبے میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ پہلی بار، وندے بھارت ایکسپریس کے ذریعے ایک زندہ دل (live heart) کو کامیابی کے ساتھ احمد آباد پہنچا کر بھارتی ریلوے نے ثابت کر دیا ہے کہ ٹرینیں نہ صرف مسافروں کو لانے لے جانے کے کام آتی ہیں، بلکہ لوگوں کی جان بچانے کے مشن میں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ سورت سے احمد آباد تک زندہ دل پہنچانے کے اس اہم مشن کی کامیابی سے، ایک مریض کو نئی زندگی مل گئی۔
31 جولائی بروز جمعہ، سورت سے ایک 'زندہ دل' ٹرین نمبر 20901 ممبئی سنٹرل-گاندھی نگر کیپیٹل وندے بھارت ایکسپریس کے ذریعے احمد آباد لایا گیا۔ اعضاء کی پیوند کاری میں ہر منٹ بہت اہم ہوتا ہے۔ ایسے میں، وقت پر اور محفوظ طریقے سے عضو کو پہنچانا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ بھارتی ریلوے، ریلوے پروٹیکشن فورس (RPF)، گجرات اسٹیٹ پولیس اور میڈیکل ٹیموں نے بہترین تال میل سے اس چیلنج کو کامیابی سے پورا کیا۔
🚄❤️ भारतीय रेल ने रचा इतिहास!— DRM Ahmedabad (@drmadiwr) July 31, 2026
पहली बार 20901 मुंबई सेंट्रल - गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से सूरत से अहमदाबाद तक जीवित हृदय (Live Heart) का सफलतापूर्वक परिवहन किया गया। यह हृदय यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद में सफल हृदय… pic.twitter.com/BRZ0zSbaTo
جیسے ہی ٹرین احمد آباد ریلوے اسٹیشن پہنچی، پلیٹ فارم نمبر-1 سے یو این مہتا انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی اینڈ ریسرچ سینٹر تک ایک خاص 'گرین کوریڈور' تیار کیا گیا۔ آر پی ایف اور گجرات پولیس نے پورے راستے کو ٹریفک سے پاک رکھا اور یہ یقینی بنایا کہ ایمبولینس بغیر کسی تاخیر کے ہسپتال پہنچے۔ نتیجے کے طور پر، زندہ دل مقررہ وقت کے اندر ہسپتال پہنچ گیا اور اعضاء کی پیوند کاری (ٹرانسپلانٹ) کا عمل وقت پر شروع ہو سکا۔
یہ پورا آپریشن نہ صرف 'زندہ دل' کی تیز رفتار منتقلی کا، بلکہ کئی ایجنسیوں کے درمیان مؤثر تال میل (کوارڈینیشن) کی بھی ایک جیتی جاگتی مثال بن گیا۔ ڈاکٹرز، آرگن ٹرانسپلانٹ کوآرڈینیٹرز، ریلوے حکام، آر پی ایف اہلکار اور گجرات پولیس کے جوان سبھی نے ایک ہی مقصد کے لیے ایک ساتھ کام کیا اور وہ مقصد تھا ایک مریض کی جان بچانا۔
احمد آباد ڈویژن کے ڈویژنل ریل مینیجر وید پرکاش نے کہا کہ یہ بھارتی ریلوے کے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جان بچانے والے مشن میں ایک ایک پل بہت قیمتی ہوتا ہے اور وندے بھارت ایکسپریس کی تیز رفتار، وقت کی پابندی اور بھروسہ مندی کی وجہ سے یہ مشن کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی ریلوے نے خدمت اور انسانیت کے اعلیٰ ترین معیار کے ساتھ انسانی جان بچانے کی اپنی ذمہ داری نبھائی۔
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انہوں نے کہا کہ وندے بھارت ایکسپریس نے ایک بار پھر اپنی کارکردگی اور بھروسہ مندی کو ثابت کر دیا ہے۔ اب تک یہ ٹرین اپنے تیز رفتار سفر اور جدید ترین سہولیات کے لیے جانی جاتی تھی، لیکن اب جان بچانے والے مشنوں میں بھی اس کا اہم کردار سامنے آیا ہے۔ اس پیش رفت نے یہ امید بھی جگائی ہے کہ مستقبل میں ملک کے مختلف حصوں میں اعضاء کی پیوند کاری کے لیے ریلوے کا مزید مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
گجرات کے وزیرِ اعلیٰ نے تعریف کی
گجرات کے وزیرِ اعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ "خدمت کی ایک انوکھی مثال! اعضاء کی پیوند کاری میں ہر ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے! سورت سے احمد آباد تک 'زندہ دل' کو وندے بھارت ایکسپریس کی تیز رفتار کے ذریعے گنتی کے چند گھنٹوں میں پہنچانے کی وجہ سے ہی یہ زندگی بچانے کی کوشش ممکن ہو سکی۔ بھارتی ریلوے، آر پی ایف، گجرات پولیس اور ہماری میڈیکل ٹیموں کے اس بے مثال تال میل کی بدولت احمد آباد کے یو این مہتا انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی اینڈ ریسرچ سینٹر میں دل کی یہ کامیاب پیوند کاری مکمل ہو سکی، جس سے ایک زندگی کو نئی دھڑکن مل سکی۔ ہسپتال کے ڈاکٹروں اور میڈیکل اسٹاف کو دل کے کامیاب ٹرانسپلانٹ آپریشن پر خصوصی مبارکباد۔ ہماری حکومت ریاست کے ہر شہری کی زندگی کی حفاظت اور فوری، عالمی معیار کی صحت کی خدمات فراہم کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ زندگی دینے والی اس کوشش سے جڑے تمام لوگوں کو دلی مبارکباد۔"
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