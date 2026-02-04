سپریم کورٹ میں ایس آئی آر پر سماعت، وزیراعلیٰ ممتا بنرجی پہنچیں عدالت

سپریم کورٹ میں ایس آئی آر پر سماعت، وزیراعلیٰ ممتا بنرجی پہنچیں عدالت
اگر BJP نے من مانی کارروائی جاری رکھی تو چاہے مواخذے کی تحریک ہو یا کوئی اور قانونی عمل ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔
Published : February 4, 2026 at 11:05 AM IST
حیدرآباد: مغربی بنگال میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی پر جاری تنازعہ کے درمیان، 2026 کے اسمبلی انتخابات جلد ہی منعقد ہونے والے ہیں۔ چیف منسٹر ممتا بنرجی بدھ کو سپریم کورٹ پہنچیں۔ سپریم کورٹ آج اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کیس کی سماعت کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں وزیراعلیٰ عدالت میں پیش ہوئی۔ سماعت سے پہلے، ممتا بنرجی ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی کی رہائش گاہ سے سپریم کورٹ کے لیے روانہ ہوئیں۔ علاوہ ازیں سماعت سے قبل سپریم کورٹ میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔
اس سے قبل، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ہدایت کی تھی کہ تمل ناڈو میں ووٹر فہرست کی خصوصی گہرائی سے نظرِ ثانی کے دوران فہرست میں "منطقی تضادات" کے زمرے میں رکھے گئے ووٹرز کے نام شائع کیے جائیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت کی سربراہی والی بنچ نے یہ ہدایات تامل ناڈو میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے عمل کو طریقۂ کار کی بے ضابطگیوں کی بنیاد پر چیلنج کرنے والی متعدد عرضیوں کی سماعت کے دوران جاری کیں۔ توقع ہے کہ سماعت کے دوران ممتا بنرجی خود عدالت میں موجود رہیں گی۔ انہوں نے اپنے کیس میں خود بحث کرنے کی اجازت مانگی ہے۔
#WATCH | Delhi: On SIR hearing in Supreme Court and WB CM Mamata Banerjee appearing before SC, Shiv Sena (UBT) MP Priyanka Chaturvedi says, " ...the manner in which sir is being done in west bengal and other poll-bound states, it is being done in a one-sided manner. election… pic.twitter.com/6gN8v1ly5K— ANI (@ANI) February 4, 2026
پرینکا چترویدی نے کی ممتا بنرجی کی حمایت
سپریم کورٹ میں ایس آئی آر کی سماعت اور ممتا بنرجی کی سپریم کورٹ میں پیشی کے بارے میں شیو سینا (یو بی ٹی) ایم پی پرینکا چترویدی نے کہا کہ مغربی بنگال اور دیگر انتخابی ریاستوں میں ایس آئی آر کا انعقاد یکطرفہ ہے۔ الیکشن کمیشن وہی کر رہا ہے جو بی جے پی ان سے کرنے کو کہہ رہی ہے۔ ای ڈی، سی بی آئی اور انکم ٹیکس (آئی ٹی) پہلے ہی یہ کام کر رہے تھے۔ اب الیکشن کمیشن (EC) بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ میں ممتا بنرجی کی حمایت کرتی ہوں۔ وہ قیادت لے رہی ہے اور قانونی جنگ لڑ رہی ہے۔ اگر بی جے پی نے من مانی کارروائی جاری رکھی تو چاہے مواخذے کی تحریک ہو یا کسی اور قانونی عمل کے ذریعے ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔
اس سلسلہ میں اپڈیٹ جاری ہے۔۔۔