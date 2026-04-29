مغربی بنگال اسمبلی انتخابات لائیو اپڈیٹ: دوسرے اور آخری مرحلے میں 142 نشستوں پر ووٹنگ جاری؛ صبح 9 بجے تک 18.39 پولنگ ریکارڈ کی گئی، ممتا نے مرکزی فورسز پر بی جے پی کے اشارے پر کام کرنے کا الزام لگایا
Published : April 29, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : April 29, 2026 at 9:50 AM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے کے لیے آج ووٹ ڈالے جارہے ہیں۔ اس مرحلے میں 142 اسمبلی حلقوں میں ووٹنگ جاری ہے اور 3.2 کروڑ سے زیادہ ووٹر آج 1,448 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ دوسرے مرحلے کے 142 حلقوں میں سے ترنمول کانگریس کو گزشتہ انتخابات میں 123 سیٹوں پر کامیابی ملی تھی جب کہ بی جے پی نے محض 18 سیٹیں حاصل کی تھیں۔ اگر ترنمول کانگریس اپنے 2021 کے نتائج کو دہراتی ہے تو ان کے لیے ایک بار پھر نبنا (ریاستی سکریٹریٹ) کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج ہوگلی (18 سیٹوں)، ہاوڑہ (16)، کولکاتہ (11)، نادیہ (17)، شمالی 24 پرگنہ (33)، مشرقی بردھمان (16) اور جنوبی 24 پرگنہ (31) اضلاع میں ووٹنگ جاری ہے۔ اس دوسرے مرحلے میں کل 1,448 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ ان میں 218 خواتین امیدوار ہیں۔ 266 مسلم امیدوار ہیں جن میں سے 25 خواتین ہیں۔ ترنمول کانگریس نے اس مرحلے میں 21 سیٹوں پر مسلم امیدوار کھڑے کیے ہیں، جب کہ بی جے پی نے ایک سیٹ پر مسلم امیدوار کھڑا کیا ہے۔
بی جے پی پولنگ ایجنٹ مشرف میر پر لوہے کی سلاخوں اور بندوقوں سے حملہ
آج صبح تقریباً 5:30 بجے شرپسندوں کے ایک گروپ نے نادیہ میں چھپرا اسمبلی حلقہ ہاترا پنچایت کے بوتھ نمبر 52 کے بی جے پی پولنگ ایجنٹ مشرف میر پر لوہے کی سلاخوں اور بندوقوں سے حملہ کیا۔ بعد میں چھپرہ پولیس نے اسے بچا کر چھپرا رورل اسپتال میں داخل کرایا۔ وہ وہاں زیر علاج ہے، اور اس کے سر پر چھ ٹانکے آئے ہیں۔
ممتا بنرجی نے بی جے پی کو نشانہ بنایا
وزیر اعلیٰ اور بھبانی پور اسمبلی حلقہ سے ٹی ایم سی کی امیدوار ممتا بنرجی نے کہا کہ، "بہت سارے مبصرین باہر سے آئے ہیں۔ بی جے پی جو بھی کہتی ہے، وہ کر رہی ہے۔ ذرا ارد گرد دیکھیں، ہمارے تمام پوسٹر ہٹا دیے گئے ہیں۔ کیا اس طرح انتخابات ہوتے ہیں؟ ووٹ پولس یا سیکورٹی فورسز کے ذریعے نہیں، ووٹرز کے ذریعے ڈالے جائیں گے۔ کچھ نئے لوگوں کو حال ہی میں لایا گیا ہے، اور وہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔"
ممتا بنرجی نے مزید کہا کہ، "دیکھو رات کو ہمارے کارکن کو کس طرح مارا پیٹا گیا، ذرا یہ ظلم دیکھو، یہ کیسی غنڈہ گردی ہو رہی ہے، ووٹنگ اس طرح نہیں ہوتی، ووٹنگ پرامن طریقے سے ہوتی ہے، یہ جمہوریت کا تہوار ہے، لیکن انہوں نے اسے مکمل طور پر برباد کر دیا ہے، نیت صاف ہے کہ بی جے پی زبردستی الیکشن جیتنا چاہتی ہے، لیکن ہمارے کارکن دھاندلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن لوگ دھاندلی کے لیے تیار نہیں ہیں۔"
ہاوڑہ میں ایک پولنگ بوتھ کے باہر افراتفری
ہاوڑہ میں ایک پولنگ بوتھ کے باہر افراتفری پھیل گئی کیونکہ کچھ لوگوں کو سی آر پی ایف کے اہلکاروں نے منتشر کر دیا۔ ووٹروں کا کہنا ہے کہ مشین میں خرابی کی وجہ سے ووٹ ڈالنے کی تین ناکام کوششوں کے بعد صبح 8.30 بجے ووٹنگ شروع ہوئی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چند لوگ ووٹنگ کے عمل میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہیں سکیورٹی اہلکار لے گئے۔
لوگ الیکشن کمیشن کے مذاق کا منہ توڑ جواب دیں گے: مہوا موئترا
اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے ای رکشا میں پہنچنے پر، ٹی ایم سی کی رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا نے کہا کہ، "چونکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کہا ہے کہ موٹر سائیکل سے نہیں آنا، اس لیے ہم ٹوٹو سے آئے ہیں۔"
"اس بار، ہم جمہوریت کو بچانے کی لڑائی میں مصروف ہیں۔ 2.7 ملین ووٹروں کو حذف کر دیا گیا ہے، اور باقی ووٹر یقینی طور پر 100 فیصد ووٹ ڈالیں گے۔ اسی لیے ووٹنگ کا فیصد بہت زیادہ ہونے جارہا ہے، یہ سادہ حساب ہے، لوگ انتقام کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں، کیونکہ وہ اس مذاق کا منہ توڑ جواب دیں گے، جو الیکشن کمیشن اور مرکزی حکومت نے کھیلا ہے۔"
ہمیں اقتدار میں رہنے کا یقین ہے۔ ہم بنگالی ہیں: ٹی ایم سی ایم پی مہوا موئترا
ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا نے نادیہ کے کریم پور گرلز ہائی اسکول پولنگ بوتھ نمبر 120 میں اپنا ووٹ ڈالا۔ اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد، ٹی ایم سی ایم پی مہوا موئترا نے کہا کہ، "ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ووٹنگ فیصد ہونے والا ہے کیونکہ ہم انتقامی ووٹنگ دیکھ رہے ہیں۔۔ آج، جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں، 27 لاکھ لوگوں کو ان کے حق رائے دہی سے محروم کر دیا گیا ہے جو درست ووٹر تھے۔"
مہوا موئترا نے مزید کہا کہ،"...یہاں تقریباً 10 سے 12 لاکھ لوگ رہتے ہیں، یہاں کوئی ریلوے رابطہ نہیں ہے، اور ایک بارڈر ہے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر بی جے پی کو عقل تھی تو انہیں ریلوے لائن بنانا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے، ہر الیکشن میں وہ لالی پاپ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں، "آؤ ہمیں ووٹ دو۔ ہم آپ کو ریلوے لائن لائیں گے۔" لیکن ان کے پاس پہلے سے ہی ریلوے کا وزیر ہے، ان کے پاس پہلے سے ہی ریلوے کی وزارت ہے۔ اگر وہ لوگوں کی دیکھ بھال کرنا چاہتے تھے تو انہیں ریلوے لائن بنانا چاہیے تھا اور پھر اس پر ووٹ لینا چاہیے تھا۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔" مہوا موئترا نے کہا، "یقیناً، ہمیں اقتدار میں رہنے کا یقین ہے۔ ہم بنگالی ہیں۔ یہاں کوئی اور نہیں آرہا ہے۔"
بی جے پی کی امیدوار روپا گنگولی کولکاتہ کے ایک پولنگ بوتھ پر پہنچیں
سونار پور جنوبی اسمبلی سیٹ سے بی جے پی کی امیدوار روپا گنگولی کولکتہ کے ایک پولنگ بوتھ پر پہنچیں۔
پولنگ مراکز کے باہر ووٹروں کی لمبی قطاریں
شمالی 24 پرگنہ کے بارانگر میں ایک پولنگ اسٹیشن پر لوگ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں۔ ریاستی اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں بمپر ووٹنگ ہوئی تھی۔
مغربی بنگال انتخابات 2026 کے دوسرے اور آخری مرحلے کے لیے ووٹنگ شروع
مغربی بنگال انتخابات 2026 کے دوسرے اور آخری مرحلے کے لیے ووٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ 294 رکنی اسمبلی میں سے باقی 142 حلقوں پر آج پولنگ ہو رہی ہے۔
آج جن ہائی پروفائل حلقوں میں پولنگ ہو رہی ہے ان میں بھبانی پور بھی ہے، جہاں سی ایم ممتا بنرجی کا سامنا ایل او پی سویندو ادھیکاری سے ہے۔ وہ نندی گرام سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، جہاں سے وہ بی جے پی کے موجودہ ایم ایل اے ہیں۔