مغربی بنگال اور تمل ناڈو اسمبلی انتخابات لائیو اپڈیٹ: راہل گاندھی نے ووٹروں سے کانگریس کی حمایت کرنے کی اپیل کی، تمل ناڈو میں رجنی کانت، ہاسن، وجے نے ووٹ ڈالا
Published : April 23, 2026 at 9:29 AM IST|
Updated : April 23, 2026 at 9:40 AM IST
مغربی بنگال اور تمل ناڈو میں اسمبلی انتخابات کے لیے آج صبح سات بجے ووٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ بنگال میں دو مرحلوں میں پولنگ ہوگی اور آج پہلے مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے جا رہے ہیں جب کہ تمل ناڈو میں ایک ہی مرحلے میں پولنگ ہونی ہے۔ دونوں ریاستوں میں شام 6 بجے تک ووٹنگ ختم ہو جائے گی۔ بنگال میں پہلے مرحلے میں 16 اضلاع کی 152 سیٹوں کے لیے پولنگ ہو رہی ہے۔ وہیں تمل ناڈو اسمبلی کی تمام 234 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے دونوں ریاستوں میں پرامن اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی انتظامات سخت کر دیے ہیں۔ مغربی بنگال میں پہلا مرحلہ اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ آیا بی جے پی اب بھی مغربی بنگال پر اقتدار تک پہنچنے کے لیے اہم گیٹ وے کے طور پر بھروسہ کر سکتی ہے یا ٹی ایم سی اپنی کھوئی ہوئی زمین کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ مغربی بنگال میں تقریباً 1.75 کروڑ خواتین سمیت 3.60 کروڑ سے زیادہ ووٹر آج اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے اہل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے حفاظتی انتظامات کے تحت سنٹرل فورسز کی ریکارڈ 2,450 کمپنیاں تعینات کی ہیں جن میں 8,000 سے زیادہ پولنگ اسٹیشنوں کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ تمل ناڈو میں پولنگ ڈیوٹی کے لیے 1.40 لاکھ سے زیادہ پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے اور حساس پولنگ اسٹیشنوں پر اضافی سکیورٹی فورسز کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ اضلاع میں انتخابی مہم چلانے والے بیرونی لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آبائی حلقوں میں واپس چلے جائیں۔ یہاں توقع ہے کہ کل 5,73,43,291 ووٹرز اپنا حق رائے دہی کا استعمال کریں گے اور انتخابی میدان میں 4,023 امیدواروں کی انتخابی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔
مغربی بنگال انتخابات: جھارگرام میں ایک پولنگ اسٹیشن کے قریب ہاتھی دیکھا گیا
مغربی بنگال انتخابات: ایک ہاتھی جھارگرام کے جیتسول پرائمری اسکول میں واقع پولنگ اسٹیشن کے آس پاس دیکھا گیا۔
مرشدآباد کے ڈومکل میں ٹی ایم سی اور بائیں محاذ کے کارکنوں میں تصادم، چار زخمی
کل دیر رات مرشد آباد کے ڈومکل کے رائے پور علاقے میں بائیں محاذ اور ترنمول کانگریس کے کارکنوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ تصادم میں پارٹی کے کم از کم چار کارکن زخمی ہوئے، دونوں فریقین نے دوسرے پر حملہ شروع کرنے کا الزام لگایا۔
ترنمول کانگریس نے الزام لگایا کہ سی پی آئی ایم کے حامیوں نے ان کے کارکنوں پر حملہ کیا جب وہ علاقے میں انتخابی مہم چلا رہے تھے۔ پارٹی نے دعویٰ کیا کہ اس کے دو کارکنان، جن کی شناخت امیرالدین منڈل اور امین منڈل کے طور پر ہوئی، اس واقعے میں زخمی ہوئے۔ سی پی ایم نے دعویٰ کیا کہ ٹی ایم سی کے حامی ایک گروپ میں علاقے سے گزر رہے تھے، جب انہوں نے سی پی ایم کارکنوں پر اچانک حملہ کیا۔
تمل ناڈو انتخابات: سپر اسٹار رجنی کانت نے چنئی میں اپنا ووٹ ڈالا
تمل ناڈو انتخابات: سپر اسٹار رجنی کانت نے چنئی کے سٹیلا میریس اسکول میں ووٹ ڈالنے کے بعد اپنی سیاہی والی انگلی دکھائی۔
تمل ناڈو انتخابات: وزیراعلیی اسٹالن اپنے اہل خانہ کے ساتھ ووٹ ڈالنے پہنچے
تمل ناڈو انتخابات: وزیر اعلیٰ اور کولتھور سے ڈی ایم کے امیدوار ایم کے۔ سٹالن، اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے چنئی کے ایک پولنگ سٹیشن پر پہنچے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، بشمول نائب وزیر اعلی ادھیانیدھی اسٹالن
تمل ناڈو انتخابات: ٹی وی کے چیف وجے نے اپنا ووٹ ڈالا
تمل ناڈو انتخابات 2026: ٹی وی کے چیف وجے۔۔جو تروچیراپلی ایسٹ اور پیرمبور حلقوں سے امیدوار ہیں۔۔ نے چنئی کے ایک پولنگ اسٹیشن پر اپنا ووٹ ڈالا۔
مغربی بنگال انتخابات: ہمایوں کبیر نے اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد کیا کہا
مغربی بنگال انتخابات: اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد، اے جے یو پی کے بانی ہمایوں کبیر نے کہا، "حالات اب تک پرامن رہے ہیں؛ صرف چند معمولی واقعات ہوئے ہیں۔ انتخابی انتظام کے حوالے سے کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا ہے۔ سب کچھ ٹھیک سے چل رہا ہے۔"
تمل ناڈو اسمبلی انتخابات: کمل ہاسن نے بیٹی کے ساتھ ووٹ ڈالا
ایم این ایم کے سربراہ اور اداکار کمل ہاسن نے اپنی بیٹی شروتی ہاسن کے ساتھ الورپیٹ، چنئی کے ایک اسکول میں اپنا ووٹ ڈالا۔
کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بنگال کے لوگوں سے ووٹ کی اپیل کی
کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے عوام سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "مغربی بنگال کے بھائیو اور بہنو، نظریات کی اس جنگ میں، صرف کانگریس ہی بی جے پی کو شکست دے سکتی ہے، وہ حقوق چھینتے ہیں، ہم دیتے ہیں، وہ آئین کو توڑنا چاہتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ہندوستان کے تنوع کو مٹانا چاہتے ہیں، جب کہ ہم ہر ثقافت اور ہر زبان کا احترام کرتے ہیں، بشمول بنگال کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے ہم سب کو کانگریس کی جیت کو یقینی بنانا چاہیے۔ اور بنگال میں انصاف، وقار اور ترقی کی حکومت قائم کریں۔"