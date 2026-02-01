پی ایم مودی کی زیر صدارت کابینہ کی میٹنگ شروع، بجٹ جلد پیش کیا جائے گا
نئی دہلی: وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن آج 2026-27 کا مرکزی بجٹ پیش کریں گی۔ یہ ایک تاریخی لمحہ ہوگا، کیونکہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار، یہ اتوار کو پیش کیا جائے گا۔ یہ ان کا لگاتار نواں بجٹ ہوگا، جس سے وہ یہ کارنامہ انجام دینے والی پہلی خاتون وزیر خزانہ ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت کا یہ 15 واں بجٹ ہوگا۔ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (NDA) کے 2024 میں مسلسل تیسری بار اقتدار میں آنے کے بعد یہ دوسرا مکمل بجٹ بھی ہے۔ مالی سال 27 کا بجٹ ایسے وقت میں آیا ہے جب ہندوستانی معیشت کے لیے بڑھتی ہوئی پیچیدگیاں ہیں، جس میں گھریلو مانگ مضبوط ہے اور مہنگائی حالیہ بلندیوں سے گر رہی ہے۔ عالمی ماحول انتہائی غیر یقینی ہے۔ جغرافیائی سیاسی تناؤ، اجناس کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، بڑے مرکزی بینکوں کی طرف سے غیر مساوی مالیاتی نرمی، اور بڑھتی ہوئی تجارتی تقسیم مستقبل کے امکانات پر وزن ڈال رہی ہے۔ اس چیلنج کو مزید بڑھانا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہندوستانی سامان پر 50 فیصد تعزیری ٹیرف کا نفاذ ہے، جس نے مالیاتی منڈیوں کو غیر مستحکم کر دیا ہے۔
LIVE FEED
وزیر مملکت برائے خزانہ پنکج چودھری وزارت خزانہ پہنچے
وزیر خزانہ سیتا رمن صبح 11 بجے بجٹ پیش کریں گی
مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن پارلیمنٹ کے جاری بجٹ اجلاس کے ایک حصے کے طور پر صبح 11 بجے لوک سبھا میں مالی سال 2026-27 کا مرکزی بجٹ پیش کریں گی۔ مالیاتی ذمہ داری اور بجٹ مینجمنٹ (FRBM) ایکٹ 2003 کے سیکشن 3(1) کے تحت وزیر خزانہ ایوان میں دو بیانات بھی پیش کریں گے۔ وہ باضابطہ طور پر بل بھی متعارف کروائیں گی۔ فنانس بل حکومت کی مالی تجاویز کو قانونی اثر دیتا ہے۔ وزیر خزانہ سیتا رمن اپنا مسلسل نواں مرکزی بجٹ پیش کرنے والی ہیں۔ جمعرات کو مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے پارلیمنٹ میں مالی سال 2025-26 کا اقتصادی سروے آف انڈیا پیش کیا۔ بجٹ سے پہلے اقتصادی سروے پیش کرنا مستقبل کے مالیاتی منصوبوں کی تفصیل سے پہلے معیشت کی حالت کا خاکہ پیش کرنے کی دیرینہ روایت کی پیروی کرتا ہے۔
اقتصادی ماہرین کو توقع ہے کہ اس سال کے بجٹ میں ان شعبوں پر توجہ دی جائے گی
اقتصادی ماہرین توقع کرتے ہیں کہ اس سال کے بجٹ میں سماجی بہبود کی ترجیحات اور مالیاتی تدبر کے درمیان محتاط توازن برقرار رکھتے ہوئے دفاع، بنیادی ڈھانچے، سرمائے کے اخراجات، بجلی اور سستی رہائش پر توجہ دی جائے گی۔ آئی اے این ایس کی ایک رپورٹ کے مطابق، ان کا کہنا ہے کہ مالی استحکام کے لیے حکومت کے عزم پر سمجھوتہ کیے بغیر ترقی کی رفتار کو برقرار رکھنے پر زور دیا جائے گا۔ حکومت نے مالیاتی خسارے کو مالی سال 26 میں 9.2 فیصد کی COVID-حوصلہ افزائی کی چوٹی سے کم کر کے اندازے کے مطابق 4.4 فیصد کر دیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ "مالیاتی امکانات" کا یہ راستہ بڑی حد تک برقرار رہے گا۔ مجموعی طور پر، ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ بجٹ عالمی جغرافیائی سیاسی اور اقتصادی بحران کے بے مثال مرحلے سے پیدا ہونے والے قریب المدت چیلنجوں سے نمٹنے کے دوران ترقی کو برقرار رکھنے اور مالیاتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے درمیان محتاط توازن قائم کرنے کا امکان ہے۔