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انڈیا اتحاد کے احتجاج کی تازہ ترین صورتحال: اپوزیشن کا الیکشن کمشنر گیانیشور کمار کے خلاف احتجاج؛ راہل اور پرینکا کا دھرنا

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'انڈیا' اتحاد کے رہنماؤں کی جانب سے مجوزہ مارچ سے قبل سکیورٹی اہلکار ٹرانسپورٹ بھون کے قریب پہرہ دے رہے ہیں (Source By PTI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 6, 2026 at 12:28 PM IST

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Updated : October 6, 2026 at 1:09 PM IST

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نئی دہلی: اپوزیشن لیڈروں اور ارکانِ پارلیمنٹ کا الیکشن کمیشن کے ہیڈ کوارٹر 'نروان سدن' کی طرف مارچ جاری ہے۔ ووٹر لسٹوں کی خصوصی نظرِ ثانی (SIR) کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں اور چیف الیکشن کمشنر (CEC) گیانیش کمار کو ہٹانے کے مطالبے پر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس احتجاج کے پیشِ نظر سینٹرل دہلی میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔

اپوزیشن رہنماؤں نے اپنے احتجاج کا آغاز پارلیمنٹ کے 'مکر دوار' سے کیا اور وہاں سے الیکشن کمیشن کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھے۔ سکیورٹی اہلکاروں نے شروع میں انہیں 'آکاشوانی' کے پاس روکا۔ اس وقت کانگریس رہنما پرینکا گاندھی واڈرا، لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف راہل گاندھی اور دیگر اپوزیشن ارکانِ پارلیمنٹ نے نیتی آیوگ کے قریب دھرنا دے دیا ہے۔ اپوزیشن نے ووٹر لسٹوں میں مبینہ ہیرا پھیری کے خلاف ایک مسلسل مہم شروع کر رکھی ہے اور وہ الیکشن پینل سے مزید شفافیت کا مطالبہ کر رہے ہیں، خاص طور پر ایک اخبار کی اس رپورٹ کے بعد جس میں شدید تنقید کا شکار بننے والے 'ایس آئی آر' (SIR) کے عمل کے دوران الیکشن کمیشن کے اندرونی اختلافات کا دعویٰ کیا گیا تھا۔

پولیس کی تعیناتی اور اقدامات

جنتڑ منتر اور اس کے آس پاس بڑی تعداد میں دہلی پولیس کے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے دفتر کے باہر اور قریبی مقامات پر بیریکیڈز (رکاوٹیں) لگا دی گئی ہیں۔ پولیس امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے خلل کو روکنے کے لیے آنے جانے والے لوگوں اور گاڑیوں پر کڑی نظر رکھ رہی ہے۔ پولیس نے سکیورٹی فورسز کو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ جنتڑ منتر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں بھارتیہ نیائے سنہتا (BNS) کی دفعہ 163 (سابقہ دفعہ 144) نافذ کر دی گئی ہے۔ اس کے تحت علاقے میں مخصوص سرگرمیوں اور لوگوں کے اکٹھے ہونے پر پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ طے شدہ قوانین پر عمل کریں اور سکیورٹی انتظامات میں تعاون کریں۔

اپوزیشن کا احتجاجی پلان

پیر کے روز کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے بتایا تھا کہ 'انڈیا' اتحاد کے طے شدہ پروگراموں کے تحت، منگل کو تمام اپوزیشن جماعتوں کے ارکانِ پارلیمنٹ مبینہ 'ووٹ چوری' کے معاملے پر اور سی ای سی گیانیش کمار کو ہٹانے کے مطالبے کو لے کر پارلیمنٹ ہاؤس سے الیکشن کمیشن تک پرامن مارچ کریں گے۔ رمیش نے بتایا کہ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور لوک سبھا کے ایل او پی راہل گاندھی کی موجودگی میں تمام پردیش کانگریس کمیٹی (PCC) کے صدور اور انچارجوں کا دو گھنٹے طویل اجلاس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ارکانِ پارلیمنٹ کو مارچ سے پہلے صبح 10:30 بجے مکر دوار پر جمع ہونے کے لیے کہا گیا تھا۔

جے رام رمیش نے کہا، "یہ مارچ انتہائی پرامن طریقے سے کیا جائے گا۔ 8 اکتوبر تک، انڈیا اتحاد کی تمام پارٹیاں ضلعی سطح پر 'پدیاترا' (پیدل مارچ) کا انعقاد کریں گی۔ اس دوران مظاہرے اور اجلاس بھی ہوں گے"۔ انہوں نے بلاک، ریاستی اور ضلعی سطح پر اپوزیشن کے آئندہ کے پروگراموں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس مہم کا بنیادی مقصد ووٹوں کی مبینہ چوری کے معاملے کو اٹھانا اور ان ووٹرز کے بارے میں معلومات جمع کرنا ہے جن کے نام ووٹر لسٹوں میں شامل نہیں ہیں۔

انہوں نے مزید کہا، "ووٹ چوری کے معاملے اور سی ای سی کو ہٹانے کے مطالبے کو لے کر 10 اکتوبر سے 200 اکتوبر تک بلاک سطح پر میٹنگیں ہوں گی۔ اس کے بعد 25 اکتوبر سے 25 نومبر تک ریاستی سطح، ضلعی سطح اور ہر گاؤں کے چوپالوں میں 'ووٹ بچاؤ، دیش بچاؤ' ریلیاں نکالی جائیں گی۔ اس ایک ماہ کی مہم کا مقصد ان 13.5 کروڑ ووٹرز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوگا جن کے نام موجودہ ووٹر لسٹ میں شامل نہیں ہیں"۔

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1:07 PM, 6 Oct 2026 (IST)

راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور اپوزیشن لیڈرس کا سڑکوں پر احتجاجی ڈیرا

راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور دیگر اپوزیشن لیڈر سڑکوں پر ڈیرے ڈالے بیٹھے ہیں۔ لوک سبھا قائد حزب اختلاف راہل گاندھی، کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا اور دیگر اپوزیشن لیڈر سڑکوں پر ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، جب کہ الیکشن کمیشن کی طرف انڈیا بلاک مارچ کو سیکورٹی اہلکاروں نے نیتی آیوگ کے دفتر کے سامنے روک دیا۔

1:01 PM, 6 Oct 2026 (IST)

چیف جسٹس آف انڈیا نے ایسا نہیں کہا؟ سینئر لیڈر پی چدمبرم

کانگریس کے سینئر لیڈر پی چدمبرم نے کہا، "بی جے پی واضح طور پر کیسے انکار کر سکتی ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا نے ایسا نہیں کہا؟ انہوں نے واضح طور پر کہا، 'ہم نے فارم 6 میں کسی تبدیلی کو منظور نہیں کیا ہے۔' میں نے ڈیکلریشن دیکھا ہے دراصل فارم 6 میں تبدیلی ہے۔

1:00 PM, 6 Oct 2026 (IST)

بی جے پی الیکشن کمیشن میں اپنا دفتر قائم کرے: اکھلیش یادو

سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا، "یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن پر الزام لگایا گیا ہے۔ اسے بغیر کسی امتیاز کے اور بغیر کسی تعصب کے فیصلے کرنے چاہئیں۔ بی جے پی کو الیکشن کمیشن میں اپنا دفتر قائم کرنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کون ہندوستان کا شہری ہوگا۔ ذرا سوچئے۔"

12:48 PM, 6 Oct 2026 (IST)

یہ مارچ آئین کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے: ڈی راجہ

سی پی آئی کے جنرل سکریٹری ڈی راجہ نے I.N.D.I.A. بلاک ایم پیز کا الیکشن کمیشن تک مارچ، "I.N.D.I.A. بلاک نے الیکشن کمیشن تک مشترکہ مارچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے یا ہٹانے کا پرزور مطالبہ کیا جا رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، ملک بھر میں غم و غصہ ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ہماری جمہوریت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ انتخابات میں دھاندلی ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن، آئین، جمہوریت کا احترام کہاں کرتا ہے؟" اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام نہیں کرتے تو جمہوریت کہاں ہے اسی لیے I.N.D.I.A. نے جمہوریت کو بچانے کے لیے مارچ کرنے کا فیصلہ کیا۔

12:45 PM, 6 Oct 2026 (IST)

سکیورٹی فورسز نے انڈیا بلاک کے مارچ کو روک دیا

سکیورٹی فورسز نے انڈیا بلاک کے مارچ کو روک دیا۔ انڈیا بلاک کے مارچ کو سکیورٹی فورسز نے نیتی آیوگ کے دفتر کے سامنے روک دیا۔ اس کے بعد کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی دھرنے پر بیٹھ گئے۔

12:40 PM, 6 Oct 2026 (IST)

ایم پی جیا بچن یہ کہتے ہوئے مارچ میں شامل ہوئیں

انڈیا بلاک کے احتجاجی مارچ کے بارے میں، ایس پی ایم پی جیا بچن نے کہا، "الزامات لگانا بی جے پی کا کام ہے۔ وہ اقتدار میں ہیں، اس لیے وہ کریں گے۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہماری پارٹی قیادت ہمیں جو بھی ہدایات دے گی ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔"

12:39 PM, 6 Oct 2026 (IST)

راہل گاندھی دیگر ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ مارچ میں شامل ہوئے

راہل گاندھی دیگر ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ مارچ میں شامل ہوئے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور انڈیا بلاک کے ممبران پارلیمنٹ نے الیکشن کمیشن تک احتجاجی مارچ کیا۔

12:36 PM, 6 Oct 2026 (IST)

اپوزیشن ارکان اسمبلی نے احتجاجی مارچ شروع کر دیا

اپوزیشن ارکان اسمبلی نے احتجاجی مارچ شروع کر دیا۔ انڈیا بلاک کے ممبران پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے مکر دوار سے الیکشن کمیشن آف انڈیا تک اپنا احتجاجی مارچ شروع کیا۔

12:32 PM, 6 Oct 2026 (IST)

پرینکا گاندھی مارچ میں دیگر ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ شامل

کانگریس کی رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی اور این سی پی-ایس پی کی رکن پارلیمنٹ سپریا سولے، آئی این ڈی آئی اے کے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ۔ اتحاد نے الیکشن کمیشن ہیڈ کوارٹر تک احتجاجی مارچ کی قیادت کی۔

Last Updated : October 6, 2026 at 1:09 PM IST

TAGGED:

विपक्षी सांसद मार्च
कांग्रेस चुनाव आयोग वोट चोरी
چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار
INDIA BLOC PROTEST AGAINST CEC
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