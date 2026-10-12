دہلی میں الیکشن کمشنر کے خلاف احتجاج لائیو: کاکروچ جنتا پارٹی کے بعد انڈیا بلاک کا گیانیش کمار کے خلاف بڑے پیمانے پر تحریک کا منصوبہ؛ چھ میٹرو اسٹیشنز بند
Published : October 12, 2026 at 9:33 AM IST|
Updated : October 12, 2026 at 9:52 AM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی نے نوجوانوں، اپوزیشن جماعتوں اور سول سوسائٹی کے گروپوں سے متحد ہونے کی اپیل کی ہے اور پیر (12 اکتوبر) کو سپریم کورٹ کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس مارچ کا مقصد چیف جسٹس آف انڈیا (CJI) کو ایک میمورنڈم (یادداشت) سونپنا ہے، جس میں 'ووٹ چوری' کو روکنے، چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے اور اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) نظام کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔
یہ پیش رفت گزشتہ دو دنوں کے دوران کاکروچ جنتا پارٹی (CJP) کی طرف سے گیانیش کمار کے خلاف کیے جانے والے مظاہروں کے بعد سامنے آئی ہے، جس کے دوران دارالحکومت میں ہزاروں مظاہرین کو حراست میں لیا گیا تھا اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔
جیسے ہی احتجاج کا سلسلہ بڑھا، سپریم کورٹ نے ایک خصوصی سماعت کے دوران حکم دیا کہ پرامن طریقے سے جمع ہونے والے لوگوں کو حراست میں نہ لیا جائے، اور انتظامیہ ٹریفک قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنائے۔ پی ٹی آئی (PTI) کی رپورٹ کے مطابق، اتوار کو نعرے بازی کرتے ہوئے جنتر منتر کی طرف بڑھنے والے 100 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لیا گیا، جن میں سے کئی کو پولیس بسوں میں زبردستی بٹھاتے ہوئے دیکھا گیا۔ اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا (SFI)، آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (AISA) اور کرانتی کاری یوا سنگٹھن (KYS) سمیت کئی طلبہ تنظیموں کے اراکین کو CJP کے حامیوں کے ساتھ اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ دارالحکومت کے مختلف حصوں سے جنتر منتر کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔
اسی دوران، چیف جسٹس آف انڈیا (CJI) جسٹس سوریا کانت نے مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کے حوالے سے نمائندگی کی دستاویز سونپنے کے لیے انڈیا (INDIA) بلاک کے رہنماؤں کی ملاقات کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ چیف جسٹس نے واضح کیا کہ چونکہ یہ معاملہ پہلے ہی عدالت کے زیرِ غور (Sub-judice) ہے، اس لیے رہنماؤں کو باقاعدہ پٹیشن (درخواست) دائر کر کے عدالت سے رجوع کرنا چاہیے۔
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انڈیا اتحاد کا سپریم کورٹ مارچ آج، دہلی میٹرو کے چھ اسٹیشنوں پر انٹری-ایگزٹ بند
کانگریس کی طرف سے سپریم کورٹ تک احتجاجی مارچ کی کال کے پیشِ نظر سکیورٹی خدشات کے باعث پیر (آج) کو راجیو چوک، مرکزی سیکرٹریٹ (Central Secretariat) اور پٹیل چوک سمیت دہلی میٹرو کے چھ اسٹیشنوں پر صبح 6 بجے سے شام 4 بجے تک انٹری اور ایگزٹ (آمد و رفت) بند رہے گی۔ تاہم، دہلی میٹرو ریل کارپوریشن (DMRC) نے یہ معلومات فراہم کی ہیں کہ متاثرہ اسٹیشنوں پر لائن تبدیل کرنے (انٹرچینج) کی سہولت معمول کے مطابق دستیاب رہے گی۔
دارالحکومت میں سکیورٹی کے انتظامات کو انتہائی سخت کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ دہلی ٹریفک پولیس نے بھی کئی مقامات پر ٹریفک کی روانی متاثر ہونے اور روٹ ڈائیورژن (راستوں کی تبدیلی) کا امکان ظاہر کرتے ہوئے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔
جن چھ میٹرو اسٹیشنوں پر ایگزٹ اور انٹری بند رہے گی، وہ یہ ہیں:
پٹیل چوک
جنپتھ
راجیو چوک
منڈی ہاؤس
مرکزی سیکرٹریٹ (Central Secretariat)
بارکھمبا روڈ