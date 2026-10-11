ابھیجیت، دیپکے، رانکا اور سورو داس کو مجسٹریٹ کورٹ نے کر دیا رہا
دہلی میں پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کو حراست میں لے لیا (PTI)
Published : October 11, 2026 at 10:35 AM IST|
Updated : October 11, 2026 at 10:48 AM IST
نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی اور طلبہ و نوجوانوں کی تنظیموں کی طرف سے ایس آئی آر نظام کو بند کرنے اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کے مطالبے کو لے کر بلائے گئے جنتر منتر احتجاج کے دوران دارالحکومت دہلی میں شدید افراتفری اور ہلچل رہی۔
اس پورے واقعے کے اہم نکات درج ذیل ہیں:
- • دہلی پولیس کی طرف سے اجازت دینے سے انکار: دہلی پولیس نے 10 دن پہلے درخواست نہ دینے (تاخیر سے اطلاع ملنے) اور پچھلے مظاہروں میں قوانین کی خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا۔
- • سخت سکیورٹی گھیرا (35,000 سے زائد جوان): احتجاج کو روکنے کے لیے پوری دہلی، خاص طور پر نئی دہلی اور جنتر منتر کے علاقے میں دہلی پولیس، آر اے ایف (RAF) اور سی آر پی ایف (CRPF) کے تقریباً 25,000 سے 35,000 سکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔
- • لیڈروں اور منتظمین کی حراست: سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے کو دہلی ایئرپورٹ پر فلائٹ سے اترتے ہی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ دوسری طرف، طلبہ رہنماؤں اور اہم حامیوں (بشمول یوٹیوبر دھرو راٹھی) کو بھی حراست میں لیا گیا یا نظربند (ہاؤس اریسٹ) کر دیا گیا۔
- • میٹرو اور پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندیاں: لٹینس زون دہلی (Lutyens' Delhi) اور آس پاس کے علاقوں میں آمد و رفت کو کنٹرول کرنے کے لیے 45 سے زائد اہم میٹرو اسٹیشنوں پر انٹری اور ایگزٹ (آمد و رفت) بند رکھی گئی۔ ہفتے کی رات 10 بجے ان میٹرو اسٹیشنوں کو دوبارہ کھولا گیا۔
- • ٹرینوں اور پروازوں کی معطلی: دہلی کی طرف آنے والی کئی ٹرینوں کو گھنٹوں کے لیے منسوخ یا ڈائیورٹ کیا گیا، جب کہ بیرونی ریاستوں سے آنے والی بسوں اور گاڑیوں کو بارڈر چیک پوسٹوں پر ہی روک کر سخت تلاشی لی گئی۔
- • 4 کلومیٹر کے دائرے میں انٹرنیٹ اور موبائل نیٹ ورک معطل: جنتر منتر اور اس کے آس پاس کے 4 کلومیٹر کے علاقے میں سکیورٹی وجوہات کی بنا پر انٹرنیٹ سروسز بند یا محدود کر دی گئیں۔
- • اپوزیشن لیڈروں اور ارکانِ پارلیمنٹ کی موجودگی و احتجاج: سرینگر کے رکنِ پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی، اروند کیجریوال، ممتا بنرجی اور پنارائی وجین جیسے بڑے رہنماؤں نے بھی اس احتجاج کی حمایت کی اور جنتر منتر پہنچنے کی کوشش کی یا علامتی احتجاج ریکارڈ کرایا۔
- • کناٹ پلیس اور تجارتی بازاروں میں مندی: سکیورٹی پابندیوں، بیریکیڈنگ اور دفعہ 163 (BNSS) نافذ ہونے کی وجہ سے کناٹ پلیس سمیت آس پاس کے کئی بڑے تجارتی بازار بند رہے یا بری طرح متاثر ہوئے۔
- • بنیادی مطالبات (SIR اور CEC کا استعفیٰ): مظاہرین کے بنیادی مطالبات یہ تھے کہ ایس آئی آر (SIR) نظام کو فوری طور پر معطل/منسوخ کیا جائے اور الیکشن کمیشن کی ساکھ پر اٹھنے والے سوالات کی وجہ سے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کا استعفیٰ لیا جائے۔
- • اپوزیشن کا 'چینی ماڈل' اور 'غیر اعلانیہ ایمرجنسی' سے موازنہ: اپوزیشن اور احتجاجی رہنماؤں نے اس بڑے پیمانے پر ہونے والی گرفتاریوں اور سخت پابندیوں کا موازنہ 'چینی ماڈل' اور 'ایمرجنسی' سے کرتے ہوئے اسے جمہوریت پر سیدھا حملہ اور اختلافِ رائے کو دبانے کی کوشش قرار دیا۔
Last Updated : October 11, 2026 at 10:48 AM IST